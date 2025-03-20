All In One Breakout

Les stratégies de cassure figurent parmi les approches de trading les plus éprouvées, intemporelles et fiables. Elles visent à capturer l’élan aux niveaux de prix clés — généralement après des périodes de consolidation du marché — où de forts mouvements ont tendance à suivre. Cela rend les systèmes de cassure idéaux pour les traders qui cherchent à profiter des tendances intrajournalières ou basées sur les sessions.

All-In-One Breakout EA (Expert Advisor de Cassure Tout-en-Un) exploite pleinement ce principe en identifiant les plages de prix pendant les périodes calmes (comme avant Tokyo, Londres ou New York) et en entrant des transactions lorsque le prix sort de cette plage. Cela permet à la stratégie de :

  • Entrer tôt dans la tendance avant que la majeure partie du mouvement ne soit épuisée.
  • Éviter les marchés en range ou instables en attendant la confirmation de l’élan.
  • S’adapter à différentes sessions et instruments de trading, augmentant ainsi la polyvalence.

Cet avantage stratégique est encore renforcé par les filtres de confluence de l’EA, la logique de sortie personnalisée et les contrôles de gestion de l’argent, ce qui en fait un outil puissant pour les traders débutants comme expérimentés utilisant cette stratégie de cassure intemporelle.

Caractéristiques clés et avantages

  • Double mode de cassure : Cassure de plage (RBO) et cassure d’ouverture (OBO)
  • Logique basée sur des règles : Chaque entrée, sortie et règle de gestion est déterministe, offrant transparence et facilité d’optimisation. Ce n’est pas une opération en boîte noire comme les EA IA.
  • Multiples symboles : La stratégie de cassure peut être utilisée sur des symboles non corrélés tels que US30, Gold, USDJPY, GBPUSD, DE40 et bien d’autres
  • Périodes différentes : Cet EA peut être configuré pour fonctionner (ouvrir et fermer des transactions) à différents moments afin d’exploiter pleinement le capital de trading.
  • Aucun Martingale ni Grid : Le capital est protégé par une logique de risque fixe sans renforcer les pertes.
  • Mode double : Prend en charge à la fois les cassures basées sur les plages et celles à l’ouverture de session avec une flexibilité totale.
  • Sélection flexible de la plage horaire : Définissez des fenêtres de cassure pour les sessions asiatique, londonienne ou new-yorkaise.
  • Filtrage par confluence : Confirmez les entrées à l’aide de filtres de tendance et de volatilité tels que MA, ADX, Bandes de Bollinger et ADR.
  • Randomisation contrôlée : Plusieurs paramètres prennent en charge des valeurs aléatoires limitées pour le timing et les niveaux — idéal pour le trading en prop firm.
  • Contrôles intelligents du risque : Inclut un stop loss fixe, un trailing stop dynamique et plusieurs configurations de take profit.
  • Backtests rapides et légers : La logique optimisée permet des backtests rapides tout en maintenant la fidélité de la stratégie.

Veuillez lire ici à propos des paramètres de l’All-In-One Breakout EA et des bases de la stratégie de cassure. Comme il s’agit d’un EA à stratégie ouverte, aucun setfile ne sera fourni. Veuillez télécharger la copie d’essai, tester différents symboles et paramètres afin d’évaluer ses performances avant achat.


استراتژی‌های بریک‌اوت از جمله رویکردهای معاملاتی قدیمی، پایدار و قابل اعتماد هستند. آن‌ها با هدف گرفتن حرکت در سطوح کلیدی قیمت — معمولاً پس از دوره‌های تثبیت بازار — طراحی شده‌اند، جایی که حرکات قوی معمولاً رخ می‌دهد. این امر باعث می‌شود سیستم‌های بریک‌اوت برای معامله‌گرانی که به دنبال استفاده از روندهای روزانه یا مبتنی بر سشن هستند، ایده‌آل باشند.

All-In-One Breakout EA (اِکسپرت بریک‌اوت همه‌کاره) از این اصل به طور کامل بهره می‌برد و محدوده‌های قیمتی را در دوره‌های آرام (مانند پیش از توکیو، لندن یا نیویورک) شناسایی می‌کند و هنگام خروج قیمت از آن محدوده وارد معامله می‌شود. این امر به استراتژی اجازه می‌دهد تا:

  • خیلی زود و قبل از اتمام بیشتر حرکت وارد روند شود.
  • از بازارهای رنج یا پرنوسان با انتظار برای تأیید حرکت اجتناب کند.
  • خود را با سشن‌ها و ابزارهای معاملاتی مختلف تطبیق دهد و انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد.

این برتری استراتژیک با فیلترهای همگرایی، منطق خروج سفارشی و کنترل‌های مدیریت سرمایه بیشتر تقویت شده و آن را به ابزاری قدرتمند برای معامله‌گران تازه‌کار و حرفه‌ای که از این استراتژی بریک‌اوت استفاده می‌کنند تبدیل می‌کند.

ویژگی‌ها و مزایا

  • حالت دوگانه بریک‌اوت: بریک‌اوت محدوده (RBO) و بریک‌اوت باز شدن (OBO)
  • منطق مبتنی بر قوانین: هر ورود، خروج و قانون مدیریت به‌طور قطعی است و شفافیت و سهولت بهینه‌سازی را فراهم می‌کند. این یک عملکرد جعبه سیاه مانند ربات‌های هوش مصنوعی نیست.
  • نمادهای متعدد: استراتژی بریک‌اوت می‌تواند روی نمادهای غیرهمبسته مانند US30، طلا، USDJPY، GBPUSD، DE40 و بسیاری دیگر استفاده شود.
  • دوره‌های زمانی مختلف: این ربات می‌تواند برای باز و بسته کردن معاملات در بازه‌های زمانی مختلف تنظیم شود تا حداکثر استفاده از سرمایه انجام گیرد.
  • بدون مارتینگل یا گرید: سرمایه از طریق منطق ریسک ثابت محافظت می‌شود و هیچ افزایشی در ضررها وجود ندارد.
  • حالت دوگانه: هم بریک‌اوت‌های مبتنی بر محدوده و هم بریک‌اوت‌های باز شدن سشن را با انعطاف کامل پشتیبانی می‌کند.
  • انتخاب انعطاف‌پذیر محدوده زمانی: می‌توانید پنجره‌های بریک‌اوت را برای سشن آسیایی، لندن یا نیویورک تعریف کنید.
  • فیلتر همگرایی: ورودها را با استفاده از فیلترهای روند و نوسان مانند MA، ADX، باند بولینگر و ADR تأیید کنید.
  • تصادفی‌سازی کنترل‌شده: چندین تنظیم از مقادیر تصادفی محدود برای زمان‌بندی و سطوح پشتیبانی می‌کنند — ایده‌آل برای معامله در حساب‌های پراپ‌فرم.
  • کنترل‌های هوشمند ریسک: شامل استاپ‌لاس ثابت، تریلینگ‌استاپ پویا و چندین پیکربندی تارگت‌پرافیت است.
  • بک‌تست سریع و سبک: منطق بهینه‌سازی شده امکان بک‌تست سریع را فراهم می‌کند در حالی که وفاداری استراتژی حفظ می‌شود.

لطفاً اینجا را درباره تنظیمات All-In-One Breakout EA و اصول استراتژی بریک‌اوت مطالعه کنید. از آنجا که این یک ربات با استراتژی باز است، هیچ فایل آماده‌ای ارائه نمی‌شود. لطفاً نسخه آزمایشی را دانلود کرده، روی نمادها و پارامترهای مختلف تست کنید تا عملکرد آن را قبل از خرید ارزیابی کنید.


Video All In One Breakout
