Growth Killer
- Experts
- Pablo Dominguez Sanchez
- Version: 2.61
- Mise à jour: 3 octobre 2025
- Activations: 5
Après des années de trading manuel éprouvé et de développement, mes stratégies avancées sont désormais disponibles sous forme d’Expert Advisors (EA) !
Voici le Growth Killer EA – un système de trading professionnel conçu pour la construction de portefeuilles, la diversification multi-symboles et une gestion monétaire avancée. Construit avec flexibilité, cet EA permet aux traders de créer un portefeuille de trading complet avec un seul outil.
OPTION SINGLE SHOT + GRID + SMART RECOVERY + CLÔTURE PARTIELLE + CONTRÔLE DE RISQUE AVANCÉ. ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE.
PROMO DE LANCEMENT – Toutes les 10 ventes = +50 USD supplémentaires !
Caractéristiques principales :
- Trading Multi-Mode : Fonctionne en mode single-shot (sans grille), ou activez le système de grille avancé avec Smart Recovery et Clôture partielle.
- Flexibilité du Grid : Choisissez entre ordres au marché ou ordres en attente, définissez l’écart de grille, le nombre maximal de niveaux, le multiplicateur de lots et les conditions d’entrée.
- Moteur de Clôture Partielle : Réduction progressive des positions selon % de solde, pips ou bénéfice total de la grille. Diminue le drawdown et sécurise les profits.
- Système Smart Recovery : Réaffecte une partie des gains du trailing stop dans un tampon pour compenser les pertes futures. Un filet de sécurité adaptatif unique.
- Gestion des Risques Complète : Gestion monétaire par % de risque, arrêt en cas de drawdown max, limite de lots (absolue ou basée sur un multiplicateur).
- Dimensionnement Dynamique des Lots : Fonction Auto Lot qui s’adapte à la croissance du compte tout en respectant les limites du broker.
- Options de Trailing Stop : Paramètres entièrement configurables (déclenchement, pas, distance) pour protéger les bénéfices.
- Filtre de Tendance : Limite les trades à la direction du marché grâce à un filtre MA (SMA/EMA, période et timeframe personnalisables).
- Filtre Horaire : Restreint les trades aux sessions choisies (heure serveur).
- Compatible Portefeuille : Conçu pour fonctionner sur plusieurs paires et unités de temps avec Magic Numbers et commentaires indépendants.
Configuration et Recommandations
- Solde minimum : 300 USD (plus recommandé pour usage en grille).
- Courtiers recommandés : Broker avec spreads RAW et exécution rapide (IC Markets, IC Trading ou similaire).
- Unités de temps recommandées : fonctionne sur M15/H1, mais reste flexible.
- Pour Prop Firms : risque max 2% par trade avec un contrôle strict du drawdown.
Aperçu des principaux paramètres
- Paramètres d’Entrée : Mode de confirmation (clôture de bougie vs instantané), délai entre les trades.
- Paramètres de Trading : Taille de lot (fixe/base), Stop Loss & Take Profit, Magic Number, commentaire.
- Auto Lot : Dimensionnement basé sur le solde, avec limites min et max.
- Paramètres Grid : Activer/Désactiver, pas, niveaux max, multiplicateur de lots, entrées sur nouvelle bougie, type de grille, nombre d’ordres en attente.
- Clôture Grid : TP global, SL global, clôture basée sur le profit.
- Clôture Partielle : % du volume à fermer, mode déclencheur (solde % / pips), profit min % ou pips.
- Gestion du Risque : Mode de gestion monétaire, risque % par trade, mode/valeur lot max, protection drawdown.
- Trailing Stop : Déclenchement, pas, distance.
- Smart Recovery : Activer/Désactiver, % tampon, drawdown min % de déclenchement.
- Filtre de Tendance : Méthode MA, période, timeframe.
- Filtre Horaire : Heures de début/fin des sessions.
Utilisation et Support
Le Growth Killer EA est conçu à la fois pour une simplicité plug-and-play et une personnalisation professionnelle. Ajoutez-le au graphique, chargez un preset ou affinez chaque détail selon votre stratégie. Je fournis un support complet, des presets pour les principales paires et des mises à jour continues. Les backtests et optimisations sont vivement recommandés pour adapter l’EA à vos préférences de marché.
Je continuerai à supporter et mettre à jour ma collection d’EA.
Avertissement sur les risques :
Le trading comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Des pertes sont possibles. N’investissez que des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre.