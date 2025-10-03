Après des années de trading manuel éprouvé et de développement, mes stratégies avancées sont désormais disponibles sous forme d’Expert Advisors (EA) !

Voici le Growth Killer EA – un système de trading professionnel conçu pour la construction de portefeuilles, la diversification multi-symboles et une gestion monétaire avancée. Construit avec flexibilité, cet EA permet aux traders de créer un portefeuille de trading complet avec un seul outil.

OPTION SINGLE SHOT + GRID + SMART RECOVERY + CLÔTURE PARTIELLE + CONTRÔLE DE RISQUE AVANCÉ . ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE.

PROMO DE LANCEMENT – Toutes les 10 ventes = +50 USD supplémentaires !

IMPORTANT ! Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les instructions d’installation et les presets recommandés.



Caractéristiques principales :

Trading Multi-Mode : Fonctionne en mode single-shot (sans grille), ou activez le système de grille avancé avec Smart Recovery et Clôture partielle.

Fonctionne en (sans grille), ou activez le avec Smart Recovery et Clôture partielle. Flexibilité du Grid : Choisissez entre ordres au marché ou ordres en attente , définissez l’écart de grille, le nombre maximal de niveaux, le multiplicateur de lots et les conditions d’entrée.

Choisissez entre ou , définissez l’écart de grille, le nombre maximal de niveaux, le multiplicateur de lots et les conditions d’entrée. Moteur de Clôture Partielle : Réduction progressive des positions selon % de solde, pips ou bénéfice total de la grille. Diminue le drawdown et sécurise les profits.

Réduction progressive des positions selon % de solde, pips ou bénéfice total de la grille. Diminue le drawdown et sécurise les profits. Système Smart Recovery : Réaffecte une partie des gains du trailing stop dans un tampon pour compenser les pertes futures. Un filet de sécurité adaptatif unique.

Réaffecte une partie des gains du trailing stop dans un tampon pour compenser les pertes futures. Un filet de sécurité adaptatif unique. Gestion des Risques Complète : Gestion monétaire par % de risque, arrêt en cas de drawdown max, limite de lots (absolue ou basée sur un multiplicateur).

Gestion monétaire par % de risque, arrêt en cas de drawdown max, limite de lots (absolue ou basée sur un multiplicateur). Dimensionnement Dynamique des Lots : Fonction Auto Lot qui s’adapte à la croissance du compte tout en respectant les limites du broker.

Fonction Auto Lot qui s’adapte à la croissance du compte tout en respectant les limites du broker. Options de Trailing Stop : Paramètres entièrement configurables (déclenchement, pas, distance) pour protéger les bénéfices.

Paramètres entièrement configurables (déclenchement, pas, distance) pour protéger les bénéfices. Filtre de Tendance : Limite les trades à la direction du marché grâce à un filtre MA (SMA/EMA, période et timeframe personnalisables).

Limite les trades à la direction du marché grâce à un filtre MA (SMA/EMA, période et timeframe personnalisables). Filtre Horaire : Restreint les trades aux sessions choisies (heure serveur).

Restreint les trades aux sessions choisies (heure serveur). Compatible Portefeuille : Conçu pour fonctionner sur plusieurs paires et unités de temps avec Magic Numbers et commentaires indépendants.

Configuration et Recommandations

Solde minimum : 300 USD (plus recommandé pour usage en grille).

Courtiers recommandés : Broker avec spreads RAW et exécution rapide (IC Markets, IC Trading ou similaire).

Unités de temps recommandées : fonctionne sur M15/H1, mais reste flexible.

Pour Prop Firms : risque max 2% par trade avec un contrôle strict du drawdown.

Aperçu des principaux paramètres

Paramètres d’Entrée : Mode de confirmation (clôture de bougie vs instantané), délai entre les trades.

Mode de confirmation (clôture de bougie vs instantané), délai entre les trades. Paramètres de Trading : Taille de lot (fixe/base), Stop Loss & Take Profit, Magic Number, commentaire.

Taille de lot (fixe/base), Stop Loss & Take Profit, Magic Number, commentaire. Auto Lot : Dimensionnement basé sur le solde, avec limites min et max.

Dimensionnement basé sur le solde, avec limites min et max. Paramètres Grid : Activer/Désactiver, pas, niveaux max, multiplicateur de lots, entrées sur nouvelle bougie, type de grille, nombre d’ordres en attente.

Activer/Désactiver, pas, niveaux max, multiplicateur de lots, entrées sur nouvelle bougie, type de grille, nombre d’ordres en attente. Clôture Grid : TP global, SL global, clôture basée sur le profit.

TP global, SL global, clôture basée sur le profit. Clôture Partielle : % du volume à fermer, mode déclencheur (solde % / pips), profit min % ou pips.

% du volume à fermer, mode déclencheur (solde % / pips), profit min % ou pips. Gestion du Risque : Mode de gestion monétaire, risque % par trade, mode/valeur lot max, protection drawdown.

Mode de gestion monétaire, risque % par trade, mode/valeur lot max, protection drawdown. Trailing Stop : Déclenchement, pas, distance.

Déclenchement, pas, distance. Smart Recovery : Activer/Désactiver, % tampon, drawdown min % de déclenchement.

Activer/Désactiver, % tampon, drawdown min % de déclenchement. Filtre de Tendance : Méthode MA, période, timeframe.

Méthode MA, période, timeframe. Filtre Horaire : Heures de début/fin des sessions.

Utilisation et Support

Le Growth Killer EA est conçu à la fois pour une simplicité plug-and-play et une personnalisation professionnelle. Ajoutez-le au graphique, chargez un preset ou affinez chaque détail selon votre stratégie. Je fournis un support complet, des presets pour les principales paires et des mises à jour continues. Les backtests et optimisations sont vivement recommandés pour adapter l’EA à vos préférences de marché.

Je continuerai à supporter et mettre à jour ma collection d’EA.

Avertissement sur les risques :

Le trading comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Des pertes sont possibles. N’investissez que des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre.