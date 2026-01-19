Prizmal Logic

Signal de trading en temps réel

Surveillance publique en temps réel de l'activité de trading :

https://www.mql5.com/fr/signals/2353471



Instructions de configuration et d'utilisation :

Ouvrir le manuel utilisateur

Cet Expert Advisor repose sur une stratégie de trading définie par des règles.

La stratégie vise à identifier des conditions de marché spécifiques plutôt qu’à maintenir une exposition constante.



Le système analyse le comportement des prix, les caractéristiques de la volatilité et des facteurs temporels.

Ces éléments sont utilisés pour déterminer si les conditions actuelles justifient une intervention.



Les transactions ne sont ouvertes que lorsque plusieurs critères prédéfinis sont simultanément réunis.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l’Expert Advisor reste inactif.



Par conséquent, l’activité de trading n’est pas uniforme.

Il peut y avoir des périodes sans aucune transaction.

Cela peut inclure des journées entières sans position ouverte.



Inversement, lors de phases de marché favorables, le système peut exécuter plusieurs transactions sur une période relativement courte.

Ce comportement est intentionnel et reflète la structure interne de la stratégie.



Les périodes d’inactivité indiquent que les conditions de marché sont filtrées.

Une augmentation de l’activité signale que le marché correspond au modèle opérationnel de la stratégie.



La gestion du risque est intégrée directement à la logique de trading.

Chaque transaction est ouverte avec des paramètres de protection prédéfinis.

Le système évite les techniques reposant sur l’accumulation de positions ou sur une exposition non contrôlée.



Cet Expert Advisor s’adresse aux utilisateurs qui comprennent que la constance en trading automatisé provient d’une sélection disciplinée des conditions et non d’une activité permanente.

La patience lors des périodes calmes et l’acceptation d’une fréquence de trading variable sont des éléments essentiels pour l’utiliser correctement.

Caractéristiques Clés

N'utilise pas de techniques de trading à haut risque telles que la martingale, la grille (grid) ou le moyennage (averaging)

Autorise jusqu'à 1 positions ouvertes en même temps

Chaque trade est protégé par un Stop Loss prédéfini

Conçu pour un fonctionnement simple en utilisant les paramètres par défaut

Intègre des filtres temporels et liés aux actualités pour réduire l'exposition pendant les périodes de comportement anormal des prix, y compris les mouvements brusques et les gaps

Prend en charge la fonctionnalité de Break-even pour protéger les profits une fois que le trade évolue favorablement

Prend en charge la fonctionnalité de Trailing Stop pour sécuriser les gains à mesure que le marché bouge

Expert Advisor (EA) entièrement automatisé

Recommandations Paire de trading: XAUUSD Unité de temps: M15 Dépôt minimum: 500 USD Levier: 1:30 ou supérieur Mode de trading: Hedging / Netting Type de compte: Standard, ECN, Raw, Cent, Micro Devise du compte: USD, EUR, GBP, JPY, CAD, etc. (Toute devise majeure et la plupart des autres) Risque du signal: 0.015 Niveaux de risque Drawdown attendu 0.01 15% 0.02 25% 0.03 35%

PrizmaL : Quand le trading devient un art

Développer un robot de trading s'apparente à composer une symphonie ou à écrire un roman.

On ne peut pas simplement éparpiller des notes – l'harmonie est essentielle.

C'est exactement ainsi que la série PrizmaL est conçue.



Ce n'est pas simplement une collection d'indicateurs, mais une philosophie holistique.

Je consacre des mois à l'analyse, aux tests et au perfectionnement pour m'assurer que vous recevez un produit où chaque détail contribue à la stabilité globale du système.



Mon approche n'est pas théorique ; elle est éprouvée au combat.

Les fondations de cette série ont été posées par une stratégie qui est devenue Médaillée d'Argent du légendaire MQL5 Automated Trading Championship 2008, générant plus de 1 500 % de profit en seulement trois mois.

Aujourd'hui, j'utilise et je fais évoluer ces mêmes principes gagnants, en vous offrant des outils construits avec respect pour le marché et votre capital.



Prix et Distribution

Prix de lancement actuel : $799



Cet Expert Advisor suit un modèle de tarification par étapes.

Le prix est ajusté progressivement au fur et à mesure de la distribution.



Un modèle de distribution contrôlée est appliqué.

Le nombre de copies distribuées est intentionnellement limité pour réduire l'impact potentiel d'une concentration excessive de la stratégie sur le marché et pour préserver des conditions d'exécution stables.



Le prix cible final pour cet Expert Advisor est de $2499

Avertissement

Cet Expert Advisor est distribué exclusivement via le site web MQL5.

Tout tiers prétendant me représenter ou proposant cet EA en dehors de la plateforme officielle MQL5 n'est pas autorisé. Veuillez bloquer et signaler ces contacts comme spam.

Les achats effectués auprès de sources autres que le site web MQL5 peuvent impliquer des versions non autorisées ou modifiées.

Ces versions peuvent ne pas fonctionner comme prévu et ne sont pas éligibles aux mises à jour ou au support officiel.

Clause de non-responsabilité

Le trading sur les marchés financiers comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

L'Expert Advisor est fourni "tel quel", et l'utilisateur est responsable de la bonne gestion des risques.

