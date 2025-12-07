CryonX EA MT5

Cryon X-9000 — Système de Trading Autonome doté d’un Noyau d’Analyse Quantique

SIGNAL RÉEL: https://www.mql5.com/en/signals/2347543 

Aujourd’hui, de nombreux traders manipulent leurs résultats en faisant tourner leurs Expert Advisors sur des comptes cent ou avec des soldes très faibles, ce qui montre en réalité qu’ils ne font pas confiance à leurs propres systèmes.
Ce signal, au contraire, fonctionne sur un vrai compte réel de 20 000 USD.
Il reflète un engagement réel en capital et offre une performance totalement transparente, sans amplification artificielle ni distorsions du risque typiquement observées sur les comptes cent.

Cryon X-9000 est une architecture de trading de nouvelle génération, conçue pour offrir une précision, une stabilité et une cohérence exceptionnelles, même dans des conditions de forte volatilité. Le système repose sur un noyau analytique multicouche inspiré de principes quantiques, capable de reconstruire la structure du marché en temps réel et d’identifier les points d’entrée avec une précision mathématique froide et chirurgicale.

Au cœur du système se trouve le Cryon Core Engine — une combinaison d’analyse avancée des schémas, de modélisation comportementale basée sur la volatilité et d’une logique défensive structurée. Chaque décision de trading passe par plusieurs niveaux de validation : le bruit du marché est filtré, les scénarios instables sont éliminés, et l’exécution n’a lieu que lorsque l’alignement structurel atteint son niveau optimal. Cryon X-9000 fonctionne exclusivement sur la base de données et n’utilise ni martingale, ni grille, ni aucune forme d’augmentation de position non contrôlée. Son architecture est conçue pour assurer une stabilité à long terme, une exposition maîtrisée et une discipline d’exécution de niveau institutionnel.

Caractéristiques principales

Cryon Core Engine — Couche de précision quantique
Un moteur propriétaire capable de simuler plusieurs trajectoires de prix et de sélectionner celle présentant la plus forte convergence structurelle.

Cartographie adaptative de la volatilité
Le système surveille en continu des zones de micro-volatilité et ajuste le timing ainsi que l’exposition en fonction de l’énergie du marché.

Logique d’entrée multivectorielle
Avant toute prise de position, Cryon X-9000 vérifie la symétrie structurelle, le momentum directionnel, la concentration de liquidité, les dynamiques d’expansion/contrainte de la volatilité et les schémas comportementaux historiques. Une entrée n’est exécutée que lorsque tous les vecteurs sont alignés.

Module autonome de défense
Un système de protection avancé qui surveille la charge de risque, réagit aux pics de volatilité anormaux et garantit un fonctionnement stable.

Cadre décisionnel métrique et froid
Toutes les décisions reposent strictement sur des données quantitatives : aucune émotion, aucune intervention discrétionnaire, uniquement une logique algorithmique rigoureuse.

Architecture structurelle

Volatility Cortex — interprète les régimes de volatilité et recalibre les paramètres internes.
Directional Mesh Layer — analyse les flux directionnels macro et micro.
Cryon Liquidity Scanner — détecte les accumulations de liquidité et l’activité institutionnelle.
Precision Execution Matrix — sélectionne les conditions d’entrée les plus statistiquement stables.
Stability Shield Engine — gère l’exposition, les mécanismes de protection et la stabilité opérationnelle.

Cette architecture intégrée permet à Cryon X-9000 de s’adapter à des conditions de marché imprévisibles tout en conservant une discipline d’exécution stricte.

Paramètres opérationnels

Instrument principal : XAUUSD (Or)
Unité de temps recommandée : H1
Dépôt recommandé : à partir de 500 USD
Dépôt minimum : 100 USD (profil à haut risque)
Effet de levier minimum : 1:20
Compatible avec tous les courtiers, mais l’utilisation d’un courtier ECN à faible spread est fortement recommandée
Le système n’utilise ni martingale, ni grille, ni mécanismes d’augmentation de position non contrôlée

Pourquoi Cryon X-9000 se distingue

Architecture prédictive inspirée des modèles quantiques
Reconstruction en temps réel de la structure du marché
Validation des signaux sur plusieurs vecteurs
Grande résistance face aux pics de volatilité
Conception du risque de niveau institutionnel
Logique froide, disciplinée et cohérente
Optimisation avancée pour XAUUSD et autres actifs hautement volatils

Cryon X-9000 ne poursuit pas le marché : il analyse, s’adapte et n’agit que lorsque les conditions répondent à ses critères rigoureux.

Positionnement

Cryon X-9000 s’adresse aux traders qui recherchent bien plus qu’un simple script automatisé. C’est un système d’intelligence de trading haut de gamme, conçu pour ceux qui valorisent la profondeur analytique, la clarté structurelle et une discipline algorithmique avancée.

Avertissement

Ce système fonctionne à partir de données historiques et en temps réel. Les résultats de backtesting ne garantissent ni ne prédisent les performances futures. Chaque utilisateur est responsable du choix de ses paramètres de risque et de l’utilisation du système en compte réel.

Produits recommandés
ACTrendRider
Cedric Jose Bernardino Antonio
Experts
ACTrendRider – Expert Advisor de Suivi de Tendance Avancé ACTrendRider est un robot de trading automatique conçu pour capturer des mouvements de tendance propres et durables. Il combine plusieurs filtres puissants afin d'optimiser ses entrées tout en limitant les faux signaux : Heiken Ashi pour valider la tendance Détection de breakout avec filtre de taille de bougie Stop Loss basé sur l'ATR pour s'adapter à la volatilité RSI (optionnel) pour éviter les excès Système de Trailin
Bolli Plus 5
Prafull Manohar Nikam
Experts
T his EA trades with trend so it has high win percentage. Uses trend indicators like Bollinger Bands and Moving Averages. This is NO Martingale system but it uses lots multiplier to increase the gains. You can easily disable the lots multiplier by changing it to 1. Features: 1. NO Martingale 2. NO Grid 3. High Win Rate Strategy. 4. Low Drawdown. 5. Uses STOP OUT Percent instead of usual Stop Loss. 6. But uses the usual Take Profit in pips.   Account Requirements: 1. Minimum Balance - 1000 USD 2
Market States EURUSD edition
Bruno Miguel Antunes De Sousa
Experts
Market States EURUSD edition EA  The Market States EURUSD Edition is an algorithmic trading system built from applied research in market statistics , machine learning , and quantitative modeling to use on EURUSD , 15 minute time frame , with the best settings already defined .  Its core objective is simple: identify the market regime before taking any trading decision. The EA integrates concepts from Market Regime Theory , volatility modeling , and John Ehlers-inspired signal processing , crea
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experts
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
Revivalist
Faith Wairimu Kariuki
Experts
Revivalist — Gold Breakout EA Overview Revivalist is a next-generation Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) . Built for traders who want precision and focus, Revivalist executes breakout-based strategies with advanced risk and position management logic. Key Facts (MQL5-compliant) Fully aligned with MQL5 Market rules — no promises of profits or guaranteed outcomes. High-risk warning: this EA can blow your account in seconds if misused. Always apply strict risk control, tes
Your Grox EA MT5
Dilipbhai Mavjibhai Makwana
Experts
Your Grox EA   –   The Next Evolution in Automated Trading Your Grox EA is an advanced and innovative trading advisor built on a   unique Buy and Sell strategy . Designed to adapt dynamically to market conditions, this   EA follows the trend with precision , leveraging a proprietary algorithm and a powerful internal system of indicators. Revolutionary Buy Sell Powered Strategy: This cutting-edge advisor doesn’t rely on ordinary trading logic— it utilizes your exclusive strategy and optimized se
Master Bollinger MT5
Alexander Nikolaev
Experts
This adviser trades on the signal of the Bollinger Bands indicators: it buys at the lower levels when the price rebounds, and sells at the upper. Has the ability to close positions on the return signal, take profit or stop loss. Many traders use the Bollinger Bands indicator, and some use several Bollinger indicators on the same chart. In this adviser, you can use up to 3 of these indicators. When using the first and second indicators, the transaction will be carried out between the lines of the
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
EV Smart Breakout Pro
Enrique Valeros Muriana
Experts
EV Smart Breakout Pro – Institutional Scalping System  is an automated breakout strategy designed to capture explosive moves after periods of consolidation. It combines pure price action breakouts with the Percentage Price Oscillator (PPO) as a momentum filter, helping the EA focus on strong, directional moves and avoid many false breakouts that occur in flat markets. The EA continuously scans the chart for tight ranges and key breakout levels. When price starts to expand away from that range, t
FREE
SAM Waves AutoTrader
Sorin Alexandru Mocanu
5 (1)
Experts
SAM Waves AutoTrader – Expert Advisor Multi-Devises de Précision pour Traders Intraday (EA graphique M15 • Confirmation de tendance H4 • Robot Forex avec SL/TP fixes • Sans Grid / Sans Martingale / Sans Hedging • Analyse top-down • Meilleur EA MT5 2025 • Prop-Firm-Friendly & Bot de Trading Automatique Sécurisé) Offre de Lancement – Tarifs Spéciaux Early-Adopters Valable jusqu’au 31 juillet 2025 ou jusqu’aux 15 premières ventes de juillet , selon la première éventualité. Type de licence Prix P
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Experts
Note: minimum investment 1000 usd or (100 usd is Account Cent (10000 Cent)) Run At 0.01 lot start.  Trading with an Expert Advisor (EA) on the M1 timeframe (1-minute chart) can be quite challenging due to the rapid price movements and increased noise in such short timeframes. However, it's not impossible, and some traders do use EAs on the M1 chart for specific strategies. Here are some considerations for trading with an EA on the M1 timeframe: 1. Strategy Selection:   Choose a trading strategy
First Scalper MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (4)
Experts
First Scalper is an Expert Advisor based on Scalping, Using the best and safest scalping EA on market. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA  doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. First Scalper can trade on all symbols and all time frames, using a special and unique strategy developed by the author. Using EA : General Options Trade Type : Long/Short/Both Stop
Mushroom Multi Level recovery zone
Thawinchai Waharam
Experts
Mushroom: Multi-Level Bi-Directional Strategy1. Strategy Overview: Multi-Level Bi-Directional This strategy aims to capture profits by anticipating the direction of the market. Normally, price moves in a trending direction, so trade entries are placed as follows: Buy Stop: Expecting the price to continue rising Sell Stop: Expecting the price to continue falling However, because the market can move in either direction, the system is designed to ensure profits regardless of the trend. This is achi
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Universal IndiSignal Trader
Isaac Derban
Experts
Product Description This powerful and flexible Expert Advisor seamlessly connects to any custom indicator by referencing its buffers, supporting up to eight indicator input parameters and multi-timeframe signals. Advanced trade management options allow for instant execution or sophisticated pending order strategies with dynamic offset and expiry controls. The EA also features robust money management tools, including fixed or dynamic lot sizing, risk–reward targeting, and multiple stop-loss/ta
Rice Martingale
Quang Dang Tong
Experts
Rice Martingale is an EA, which uses the Martingale algorithm with a low DD rate (not for XAUUSD, not TimeFrame M1) Rice Martingale can open two sides:   buy and sell at the same time. We can set the maximum number of orders, the number of Martingale, and the number of the first orders. Especially, if the number of orders reach the point that users want to start the risk parameters, Rice Martingale can manage risks. It will cut loss at the point of the nearest average price which users set befor
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Experts
Introducing Savage Capital Max Scaling Pro – Your Go-To EA for Trading Success! Make the most of your trading with Savage Capital Max Scaling Pro, a versatile EA for  LIVE MARKETS . Key Features: Maximize Profits Automatically:   The EA places Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) and uses a Trail Stop (TS) technique. It even collects money from running trades, even if TP isn't reached. Developed by Pros:   Crafted by an experienced software developer & day-trader with years of EA development and
RR EA Investment Grade Swing Trading
Samuele Borella
Experts
ARTIFICIAL INTELLIGENCE INVESTMENT TOOL. ATTACH TO THE CHART, LEAVE AND FORGET. VPS HIGHLY RECOMMENDED-INVESTMENT SYSTEM. (MQL5 VPS) RR_EA is an investment-grade swing trading EA with a built-in Artificial Intelligence decision engine. It has been specifically engineered to trade the US30(Dow Jones) and NASDAQ-100 index market. The internal AI trading logic is fully automated — no manual intervention is required after setup. The only input from the user is the lot size they wish to trade (based
The Yen Scalper
Sai Ja Aung Sai Ja Aung
Experts
The Yen Scalper is a highly profitable scalping robot that trades the breakout of the last swing high and low.For money management,fixed stoploss and lot size are used.EA will enter entry once at a time,so there is no big equity drawdown.After some profits, Ea will use some amount of the profit for lot size.That will grow account size fast and safe.This EA does not need a lot of money. Low Risk Account https://www.mql5.com/en/signals/1834544 Fast Profit Account https://www.mql5.com/en/signals/1
Gold Win Master Pro EA MT5
Sujit Kumar Patel
Experts
Présentation de "Gold Win Master Pro EA MT5" - Votre solution ultime de CONSEILLER EXPERT en trading d'or pour COMPTE FINANCÉ EN DIRECT DE PROP FIRM. Nouvelle version : Conseiller expert "Gold Win Master Pro EA" de la version MT5. Téléchargez dès maintenant le conseiller expert MT5 « Gold Win Master Pro EA » du LANCEMENT spécial. Le "Gold Win Master Pro EA" avec d'excellentes fonctionnalités pour offrir de meilleures performances. -Paramètres par défaut mis à jour pour XAUUSD M5. (Peut éga
CloseAllOrders in a button
ʿMrw Alsyd Mhmd Ywsf Alqrydy
Experts
CloseAllOrders Protected EA One-Click Trade Manager with License Protection & Account-Currency P/L Targets Overview This Expert Advisor provides three chart buttons to instantly close all trades, winning trades, or losing trades with a single click. You can also set a total floating profit or loss target in your account’s base currency; the EA will automatically close all positions when the target is reached and then disable itself until you enter a new limit. A built-in license check ensures
AI SpectraCore Genesis EA MT5
Dolores Martin Munoz
4.5 (4)
Experts
SpectraCore Genesis Conçu pour l’or. Affûté pour la précision. Il agit lorsque les autres hésitent. SpectraCore Genesis n’est pas un Expert Advisor comme les autres. C’est un système de trading algorithmique de niveau professionnel, développé exclusivement pour le XAU/USD (or) . Pas de stratégies génériques, pas de compromis — uniquement de la structure, du contrôle du risque et une exécution algorithmiquement maîtrisée. Ce robot ne se précipite pas. Il attend . Et il intervient avec précision ,
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experts
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
GOLD Slayer AI
Mohamad Taha
Experts
Gold Slayer AI – The Ultimate Smart Trading Weapon for XAUUSD & EURUSD Unleash the power of true intelligent trading. Gold Slayer AI is not just another Expert Advisor. It’s an elite, market-proven algorithm tailored specifically for XAUUSD (Gold) and EURUSD . Designed with precision, this EA combines deep market analysis , AI-powered decisions , and institutional-level risk management —all packed into one smart machine. Why Gold Slayer AI? Smart RSI + EMA Filtering – Trades only in h
Allgain100
Nissar Ahmed
Experts
Key Features Strategy Core EMA Crossover System : Fast EMA (default: 20) and Slow EMA (default: 50) Generates buy signals when Fast EMA crosses above Slow EMA. Generates sell signals when Fast EMA crosses below Slow EMA. Fibonacci Filter : Calculates Fibonacci retrenchment levels (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) based on recent price swings. Requires price to be near a Fibonacci level (configurable threshold) to validate trades. Risk Management Position Sizing : Dynamically calculates lot size
Xauusd Scapling
Christian Villen Fajardo
Experts
XAUUSD Scalping Power – Multi-Timeframe RSI-EMA Strategy Overview XAUUSD Scalping Power is an advanced Expert Advisor designed for gold (XAUUSD) scalping on MetaTrader 5. It combines multiple technical indicators, adaptive filters, and multi-timeframe confirmation to identify short-term opportunities with balanced risk control. The system dynamically adjusts between Trend Mode (to follow strong directional movements) and Range Mode (to exploit sideways consolidations). It includes integrated ris
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Experts
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
Pips Architects
Andriy Sydoruk
Experts
Pips Architect — Intelligent Algorithmic Expert Advisor for MetaTrader Description Pips Architect is a fully automated trading system designed for MetaTrader 4/5. It leverages time series analysis and dynamic modeling to identify trade opportunities without relying on external indicators. This self-sufficient logic allows the EA to adapt to changing market conditions with minimal user intervention. Whether you're a beginner or an experienced trader, Pips Architect offers a reliable tool for
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Experts
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
The Range Gold EA
Kevin Steve Ruebenach
Experts
The Gold Range EA: Master the Gold Market with Precision and Safety Stop using unpredictable strategies!   The Gold market (XAUUSD) is famous for its high volatility—a massive opportunity for those who know how to harness it. The Gold Range EA was designed to do exactly that: deliver a clear, rule-based, and proven strategy built for stability and long-term success. This EA is   not   a black box. It's built on a transparent and robust trading logic that you can understand and trust. The Core S
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (363)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis   Quantum Queen   , le joyau de la couronne de l'écosystème Quantum et le conseiller expert le mieux noté et le plus vendu de l'histoire de MQL5. Avec plus de 20 mois d'expérience en trading réel, j'ai acquis le titre incontesté de Reine de la paire XAUUSD. Ma spécialité ? L'OR. Ma mission ? Fournir des résultats de trading constants, précis et intelligents – encore et encore. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the inst
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.71 (14)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Télécharger le manuel d'utilisation (anglais) Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.68 (62)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (80)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT4 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec pr
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.55 (74)
Experts
Symbole XAUUSD (Or / Dollar américain) Période (unité de temps) H1-M15 (au choix) Prise en charge des trades uniques OUI Dépôt minimum 500 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec tous les brokers OUI (prise en charge des cotations à 2 ou 3 décimales, de toute devise de compte, symbole ou fuseau horaire GMT) Fonctionne sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’apprentissage automatique, abonnez-vous à la chaîne : S’abonner ! Caractéristiques principales du pr
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
5 (16)
Experts
Croissance à long terme. Cohérence. Résilience. Pivot Killer EA n’est pas un système de gains rapides — c’est un algorithme de trading professionnel conçu pour faire croître votre compte de manière durable sur le long terme . Conçu exclusivement pour XAUUSD (OR) , Pivot Killer est le fruit de plusieurs années de recherche, de tests et de développement discipliné. Il repose sur une philosophie simple : la cohérence surpasse la chance . Ce système a été soumis à des tests rigoureux sur différents
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (76)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : Paramètres par défaut : https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 :  Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités.  Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera vendu en quantités limitées afin de garantir les droits de tous les clients ayant déjà acheté l'appareil. AI Gold Trading expl
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (15)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : MT4 par défaut (Plus de 7 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Plus de 5 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera v
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (10)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
GoldSky
Alno Markets Ltd
5 (3)
Experts
illusion       GoldSKY EA   est un puissant programme de day trading pour la paire XAUUSD (or). Développé par notre équipe...       Compte courant, compte entreprise, appel d'entreprise !     Voir tous les produits :       https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  Le bénéfice réel de l'entreprise s'est élevé à plus de 60 000 £. Signal d'alimentation :   http
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.81 (21)
Experts
Un nouveau pas en avant | La précision pilotée par l’IA rencontre la logique du marché Avec Argos Rage , un nouveau niveau d’automatisation du trading est introduit – alimenté par un système DeepSeek AI intégré qui analyse le comportement du marché en temps réel. Tout en s’appuyant sur les points forts d’Argos Fury, cet EA suit une voie stratégique différente : plus de flexibilité, une interprétation plus large et une plus forte interaction avec le marché. Live Signal Unité de temps : M30 Eff
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (126)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The ORB Master
Profalgo Limited
4.86 (22)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.46 (87)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (493)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan  gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
5 (7)
Experts
Introducing Weltrix – The Ultimate Gold Trading Solution (XAUUSD) PRICE $499 –Last 2 copies avaiable - Final price-> $1999 USD IMPORTANT: USE THE EA ONLY WITH THIS SET FILE:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Seven Strategies. One Powerful EA. High Trading Activity. Live Signal  USER GUIDE What you will NOT find in this EA: Long-term floating trades Grid system Martingale Overfitted strategies Manipulated backtests IMPORTANT:  -> you must add the URL "http : // worldtimeapi . org"  (remove
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4 (3)
Experts
Surveillance réelle. Tests honnêtes. Aucun battage. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Avant d’entrer dans les détails techniques, voici deux informations essentielles que vous devez connaître : PipsHunter est confirmé par un signal de surveillance en compte réel. L’EA fonctionne en direct depuis plusieurs mois sur un compte réel (Pepperstone), et tout le suivi est entièrement public. Aucune simulation, aucun compte caché, aucun “backtest parfait uniquement” — les résultats du trading réel confirm
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.59 (39)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (2)
Experts
VENDREDI NOIR 50% DE RÉDUCTION - NANO MACHINE GPT Prix régulier: $997 au Vendredi Noir: $498.50 (Le prix réduit sera reflété pendant la promotion.) Début de la vente: 27 novembre 2025 - événement du Vendredi Noir pour une durée limitée. Tirage au sort du Vendredi Noir: Tous les acheteurs de Nano Machine GPT pendant l'événement du Vendredi Noir peuvent participer à un tirage au sort aléatoire pour gagner: 1 x activation de Syna 1 x activation d'AiQ 1 x activation de Mean Machine GPT Comment par
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (38)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Autorithm AI
Zaha Feiz
5 (10)
Experts
Autorithm AI Description Technique AUTORITHM est un système de trading avancé alimenté par l’intelligence artificielle, conçu pour MetaTrader 5, qui intègre 10 couches spécialisées d’IA pour une analyse complète du marché. L’Expert Advisor utilise des algorithmes sophistiqués d’IA qui travaillent en synergie pour traiter les données de marché, identifier les opportunités de trading et exécuter les transactions avec des protocoles intelligents de gestion des risques. [guide line]   Caractéristi
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (25)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.89 (102)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE RÉDUCTION Offre valable 24 heures seulement. La promotion se termine le 29 novembre. Ce sera la seule promotion pour ce produit. Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (121)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Http EA
Yury Orlov
5 (7)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un conseiller de trading professionnel pour trader n'importe quel actif sans martingale ni grilles de l'auteur avec plus de 25 ans d'expérience. La plupart des conseillers top fonctionnent avec l'or en hausse. Ils paraissent brillants dans les tests... tant que l'or monte. Mais que se passe-t-il quand la tendance s'épuise ? Qui protège votre dépôt ? HTTP EA ne croit pas à une croissance éternelle — il s'adapte au marché changeant et est conçu pour diversifier largeme
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
3.79 (14)
Experts
Zenith FX – Système Avancé d’Intelligence Artificielle Mécanique Présentation Générale Zenith FX représente la nouvelle génération d’architecture algorithmique, conçue pour offrir une précision de niveau institutionnel sur XAUUSD (Or) et USDJPY (Dollar/Yen Japonais) . Basé sur la structure analytique introduite dans Axon Shift et Vector Prime, le système intègre un cadre neuronal renforcé, capable de s’adapter en temps réel à la volatilité du marché, aux changements de liquidité et aux corrélat
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.14 (37)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis