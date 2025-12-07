Smart Grid Navigator est un conseiller expert de trading professionnel qui utilise une stratégie de grille à plusieurs niveaux avec un système intelligent de filtrage des entrées. Le programme gère automatiquement les positions en se basant sur l'analyse des indicateurs techniques et les conditions du marché.

Le conseiller est fourni avec des paramètres optimisés et est prêt à être utilisé immédiatement après l'installation. Vous pouvez le lancer sur un graphique et commencer à le tester. Tous les paramètres ont des valeurs par défaut sûres et peuvent être adaptés à votre style de trading et à votre niveau de risque.

Fonctionnalités Principales

Trading Automatisé

Système entièrement automatisé d'ouverture et de fermeture de positions Fonctionne 24h/24 et 7j/7 ou pendant les heures de trading sélectionnées Ne nécessite pas de surveillance constante du trader

Filtrage Intelligent des Entrées

Système d'analyse de marché à plusieurs niveaux Filtrage des faux signaux par des indicateurs techniques Adaptation à diverses conditions de marché

Gestion des Risques Flexible

Dimensionnement progressif des positions avec possibilité de désactiver la martingale Gestion des profits en panier Niveaux configurables de stop-loss et take-profit

Contrôle du Temps

Possibilité de trader uniquement pendant des heures spécifiques Protection contre le trading pendant les périodes indésirables Pause entre les séries de trades pour réduire les risques

Paramètres Clés Affectant les Résultats

Paramètres de Rentabilité et de Drawdown

StartLot (Lot de Départ) - volume de base de la première position

Augmenter la valeur : profit plus élevé par trade, mais risque et drawdown plus importants Diminuer la valeur : risque et drawdown plus faibles, mais moins de profit par trade

LotMultiplier (Multiplicateur de Lot) - coefficient d'augmentation du volume dans la grille

Valeur 1.0 : martingale DÉSACTIVÉE, tous les ordres s'ouvrent avec la même taille de lot (risque minimum) Valeur 1.1-1.3 : martingale faible, augmentation progressive du lot (risque faible) Valeur 1.4-1.6 : martingale modérée, augmentation standard (risque moyen) Valeur 1.7 et plus : martingale agressive, augmentation rapide du lot (risque élevé)

MaxOrders (Ordres Maximum) - nombre maximum de positions dans une direction

Augmenter la valeur : le système résiste à des corrections plus longues, mais le drawdown maximum augmente Diminuer la valeur : limite le drawdown, mais peut fermer la série avant le retournement

BasketTP_Dollars (Take Profit de Panier) - profit cible pour fermer toutes les positions

Augmenter la valeur : moins de trades, mais profit plus élevé par série (le temps de maintien des positions peut augmenter) Diminuer la valeur : fermeture plus rapide des séries, prise de profit plus fréquente, mais moins de profit par série

MinDistance_Points (Distance Minimale) - distance entre les ordres dans la grille

Augmenter la valeur : les positions supplémentaires s'ouvrent moins fréquemment, drawdown plus faible, mais peut manquer les retournements Diminuer la valeur : ajout plus fréquent à la grille, probabilité de récupération plus élevée, mais risque de drawdown plus important

TP_FirstOrder_Points (Take Profit du Premier Ordre) - profit pour fermer le premier ordre

Augmenter la valeur : profit potentiel plus élevé du premier ordre, mais probabilité d'exécution plus faible Diminuer la valeur : déclenchements de TP plus fréquents, mais moins de profit du premier ordre

Paramètres de Filtrage des Signaux

RSI_Period (Période RSI) - période de calcul de l'indicateur

Augmenter la valeur : moins de faux signaux, mais moins de trades Diminuer la valeur : plus de signaux, mais probabilité plus élevée d'entrées fausses

RSI_Oversold / RSI_Overbought (Niveaux de Survente/Surachat)

Élargir la plage (ex. 25/75) : moins de signaux, mais meilleure qualité des points d'entrée Réduire la plage (ex. 35/65) : plus de signaux, mais plus d'entrées fausses

BB_Period (Période Bollinger Bands) - période de calcul des bandes

Augmenter la valeur : bandes plus lisses, moins de faux contacts, mais moins de signaux Diminuer la valeur : bandes plus sensibles, plus de signaux, mais bruit plus élevé

BB_Deviation (Déviation BB) - largeur du canal Bollinger Bands

Augmenter la valeur : canal plus large, moins de contacts avec les bandes, moins de signaux, mais qualité supérieure Diminuer la valeur : canal plus étroit, plus de contacts, plus de signaux, mais probabilité plus élevée d'entrées fausses

MinBBWidth / MaxBBWidth (Largeur Minimale/Maximale des Bandes)

Réduire la plage : trading uniquement dans des conditions de marché spécifiques, moins de trades Élargir la plage : plus de trades, mais trading possible dans des conditions inadéquates

UseBollingerFilter (Utiliser Filtre BB)

Activé : moins de signaux, mais qualité d'entrée supérieure Désactivé : plus de signaux, fréquence de trading plus élevée, mais entrées fausses possibles

RequireBBTouch (Exiger Contact avec Bande)

Activé : entrée uniquement après contact avec Bollinger Bands (filtre strict) Désactivé : entrée sur signal RSI sans exiger de contact (filtre souple)

RequireBBReturnInside (Exiger Retour à l'Intérieur des Bandes)

Activé : entrée uniquement après retour du prix à l'intérieur du canal (confirmation de retournement) Désactivé : entrée immédiate sur signal sans attendre le retour

ApplyBBToGridOrders (Appliquer BB aux Ordres Grid)

Activé : contrôle strict de chaque entrée dans la grille, moins de trades de moyenne, mais peut manquer la récupération Désactivé : ajout libre à la grille lorsque la distance est atteinte, probabilité de récupération plus élevée

UseBBWidthFilter (Utiliser Filtre de Largeur BB)

Activé : trading uniquement à une volatilité spécifique (dans les limites de MinBBWidth et MaxBBWidth) Désactivé : trading à n'importe quelle largeur de canal

Paramètres de Temps

StartHour / EndHour (Heure de Début/Fin de Trading)

Limitation temporelle : protection contre le trading pendant les sessions volatiles (nouvelles, ouvertures de marché) Les deux paramètres = 0 : mode 24/7, nombre maximum de trades

CandlesPause (Pause Après Fermeture de Grid)

Augmenter la valeur : plus de temps pour le "refroidissement" du marché après la série, risque plus faible de réentrée dans un mouvement latéral Diminuer la valeur : nouvelles entrées plus rapides, plus d'opportunités de trading, mais risque plus élevé de faux signaux

Notes Importantes

Assurez-vous de tester le conseiller sur un compte démo avant de l'utiliser sur un compte réel. Il est recommandé de commencer avec des lots minimaux et des paramètres conservateurs.

À propos de la martingale : Le système supporte l'augmentation progressive du lot (martingale), mais elle peut être complètement désactivée en définissant le paramètre LotMultiplier = 1.0. Dans ce cas, tous les ordres de la grille s'ouvriront avec le même volume, ce qui minimise les risques mais peut augmenter le temps de récupération lors de mouvements de prix défavorables.

Le système utilise la gestion en panier, une taille de dépôt suffisante est donc nécessaire. Le dépôt minimum recommandé dépend des paramètres choisis et peut varier de 500 à 2000 USD pour un lot de départ de 0.01 lors de l'utilisation de la martingale.

Les résultats de trading dépendent des conditions du marché, de l'instrument choisi et des paramètres utilisés. Les résultats passés ne garantissent pas les profits futurs