Bitcoin Scalping MT5

5

Présentation de Bitcoin Scalping MT4/MT5 – L'EA intelligent pour le trading de crypto-monnaies


PROMOTION DE LANCEMENT :

  • Plus que 3 copies disponibles au prix actuel !
  • Prix final : 3333,33 $

BONUS - ACHETEZ BITCOIN SCALPING À VIE ET OBTENEZ GRATUITEMENT EA EURUSD Algo Trading (2 comptes) => Demandez plus de détails en privé !!!

SIGNAL EN DIRECT DE L'EA

Version MT4


Pourquoi Bitcoin est important aujourd'hui

Bitcoin est devenu plus qu'une simple monnaie numérique – c'est une révolution financière. En tant que pionnier des crypto-monnaies, Bitcoin est l'actif crypto le plus échangé et le plus reconnu au monde. Avec sa volatilité et son adoption croissante, Bitcoin offre d'immenses opportunités pour les traders. Cependant, ces opportunités comportent des risques, et c'est là que Bitcoin Scalping MT4/MT5 intervient pour vous aider à trader de manière plus intelligente.


COMBO DE LANCEMENT :

  • COMBO 1 - ACHETEZ À VIE Gold Trend Scalping + Bitcoin Scalping. OBTENEZ GRATUITEMENT EA Forex Algo Trading (Comptes illimités) => Demandez plus de détails en privé !
  • COMBO 2 - ACHETEZ À VIE Nasdaq Algo + Bitcoin Scalping. OBTENEZ GRATUITEMENT EA Gold Trend Scalping (Comptes illimités) => Demandez plus de détails en privé !

Consultez tous les produits et tous les signaux en direct


Principales caractéristiques de Bitcoin Scalping MT4/MT5

1. Stratégie de trading avancée

- Utilise l'action des prix et la dynamique du jour précédent pour déterminer des points d'entrée à haute probabilité.

- Exécute un seul trade par jour, garantissant une approche disciplinée et concentrée.

- Capable d'ouvrir jusqu'à trois trades par session, avec des paramètres personnalisables permettant de choisir 1, 2 ou 3 trades selon vos préférences.


2. Gestion des risques au cœur

- N'utilise pas de stratégies risquées comme le Martingale ou le Grid, garantissant la sécurité de votre capital.

- Tous les trades ont un Stop Loss fixe (SL) qui ne change jamais pendant l'exécution, offrant un contrôle des risques constant.

- Inclut des paramètres optionnels de Trailing Stop ou Break-even pour maximiser les profits tout en sécurisant les gains.


3. Testé en profondeur

Bitcoin Scalping EA a été rigoureusement testé avec des données historiques de 2018 à aujourd'hui, couvrant l'évolution de Bitcoin de ses débuts à sa position actuelle. Ces tests montrent la robustesse de l'EA dans différentes conditions de marché.


Configuration recommandée

- Paire : BTC/USD

- Période de temps : N'importe laquelle (H1 recommandé pour de meilleurs résultats)

- Dépôt minimum : N'importe quel montant (recommandé 1 000 $ pour une performance optimale)

- Courtier : IC Markets ou tout courtier avec des spreads < 2000 points.


Pourquoi choisir Bitcoin Scalping MT4/MT5 ?

- Cohérence : Avec un maximum d'un trade par jour, cet EA évite les excès de trading et se concentre sur la qualité plutôt que la quantité.

- Sécurité : Le SL fixe garantit que votre compte est toujours protégé.

- Flexibilité : Les paramètres de trading personnalisables permettent d'adapter l'EA à votre tolérance au risque.

- Fiabilité : Prouvé par des années de tests sur des données réelles.


Comprendre les risques

Bien que Bitcoin Scalping MT4/MT5 soit conçu pour minimiser les risques, il est important de reconnaître que :

1. Volatilité du marché : Les marchés crypto sont très volatils, ce qui peut entraîner des pertes imprévues.

2. Pas de profits garantis : Comme tout système de trading, l'EA peut traverser des périodes de pertes.

3. Conditions du courtier : La performance peut varier en fonction des spreads, du slippage et de la vitesse d'exécution.


Conclusion

Bitcoin Scalping MT4/MT5 est une solution idéale pour les traders qui souhaitent tirer parti de la volatilité de Bitcoin avec une approche sûre, disciplinée et éprouvée. Que vous soyez débutant dans le trading de crypto-monnaies ou un trader expérimenté, cet EA vous offre les outils nécessaires pour réussir tout en protégeant votre capital.


Obtenez Bitcoin Scalping MT4/MT5 dès maintenant et exploitez pleinement le marché des crypto-monnaies !



Avis 5
Marko Mutschler
33
Marko Mutschler 2025.02.05 06:54 
 

I have been trading the bot live for some time now and have been achieving good results with it. The backtests seem to be confirmed in live trading. Thanks for the great work. I really appreciate it!

Quentin123441
25
Quentin123441 2025.01.08 13:43 
 

Incredible! Nothing to say about this robot. It is of outstanding quality, it's the kind of robot I’ve been looking for over the past few months. The support is amazing with great responsiveness. Thank you for this work

krtpdms
96
krtpdms 2024.12.20 08:52 
 

I purchased it a week ago. I’ve made a profit in all 4 positions. The seller's feedback is also quick. I believe it could be a really powerful bot if there are continuous updates.! i love this bot thx !

Produits recommandés
Velvet Ace EA
Natalyia Nikitina
Experts
Attention ! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions détaillées et des recommandations ! Velvet Ace EA — L’intelligence qui trade pour vous Bienvenue dans une nouvelle dimension du trading Forex ! Vous en avez assez des risques permanents et de l’incertitude ? Avec Velvet Ace EA MT5 , dites adieu au stress et aux résultats imprévisibles. Ce système de trading automatisé innovant vous ouvre la voie à des revenus réguliers en transformant votre investis
Aureus Quantum Surge MT5
Ren Cheng Yao
Experts
Libérez le potentiel de Trading automatique de l'or de l'aureus Quantum surge - H1 Offre spéciale: 799 $(offre limitée)! Prochain prix $899 Adresse du signal de compte réel:  https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site+Profile+Seller Aureus Quantum surge - H1 est un expert Advisor (EA) de pointe spécialement conçu pour le trading de xauusd (or) sur la période H1. Il combine une variété d'indicateurs techniques et de solides stratégies de gestion des risques pour offrir une performa
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experts
Présentation de SchermanActionPro : le nouveau robot de trading automatisé d'Automatictrading Automatictrading est fier de présenter SchermanActionPro ! Fonctionnalités en vedette :  • Indicateurs configurables : Ajustez les moyennes et le nombre de bougies selon les recommandations d'Ivan.  • Flexibilité opérationnelle : Choisissez entre les achats et les ventes.  • Prise de bénéfices : Options fixes, basées sur ATR ou signal contraire.  • Loss Stop : Fixe configurable, selon ATR ou par signal
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Expert Advisor pour le trading avec des réseaux neuronaux profonds qui s'entraînent avec l'apprentissage automatique, jusqu'à 1 512 mesures pondérées pour chaque symbole, à mesure que le marché progresse. Il fonctionne sur divers symboles et périodes Forex, et en désélectionnant les symboles et les périodes, il peut également être défini sur le graphique actuel sur son symbole et sa période. Il peut être configuré pour différentes paires et un réseau neuronal différent peut être géré sur chaque
Scipio Ea Mt5
Stefano Frisetti
Experts
SCIPIO AI est mon robot de trading automatique, fruit de plus de 20 ans d'expérience sur les marchés financiers. Il automatise 100 % de l'activité de trading : saisie, gestion, stop loss. Jour après jour, le trader n'a aucune intervention à effectuer. Cet EA ouvre une seule transaction à la fois et fixe immédiatement un stop loss très proche. Il n'utilise ni grille ni martingale, une transaction à la fois, évitant ainsi les pertes importantes. Il utilise l'intelligence artificielle pour ident
AbacuQuant
Cristian David Castillo Arrieta
Experts
Live Signal:   https://www.mql5.com/es/signals/2333700 AbacuQuant es un marco de trabajo de trading (trading framework) extremadamente flexible y dinámico, diseñado para el trader serio que busca control total y una profunda personalización. Construido sobre más de 3,500 líneas de código MQL5, su arquitectura se basa en la modularidad y la confluencia de señales, permitiendo al usuario diseñar, probar y desplegar una variedad casi infinita de sistemas de trading automatizados. Su capacidad de
GoldMining
Mr Sarut Panjan
Experts
Our automated forex trading system offers three key risk control functions that make it an intriguing choice: 1. Fixed Lot : You can specify the lot size for each trade. This feature allows for efficient capital allocation and the ability to adjust position sizes based on your risk preferences and market conditions. 2. Fixed Loss per Trade: The system enables you to set a maximum acceptable loss per order. This ensures that no single trade can result in significant losses, protecting your ove
Trend light AI
Younes Bordbar
Experts
Anyone who purchases the robot, please leave a comment so I can send you the optimal input values for each currency pair to maximize your profits in the market TIME FRIM :15min Are you looking for a way to begin trading with low risk and excellent results? Or perhaps you’re ready to take on slightly higher risks for bigger rewards? Our trading robot, designed for MetaTrader 4 and 5, is exactly what you need! Why Choose This Robot? Adjustable Risk Levels: Use the Input section to customize the r
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Experts
NanoTrade Pro NanoTrade Pro   is a state-of-the-art automated trading advisor designed to optimize your trading strategy in the fast-paced financial markets. Leveraging advanced algorithms and real-time data analysis, NanoTrade Pro automates the scalping process, enabling traders to capitalize on small price movements with remarkable precision and efficiency. Basically, the advisor does not use any risk systems with increasing volume or increasing the number of open orders. Before buying, be s
MagicCrossOverEA
Sahib Ul Ahsan
Experts
MagicCrossOverEA – Smarter Trend Trading with Powerful Control MagicCrossOverEA is a fully automated trading system built on the time-tested 2 Moving Average crossover strategy , reimagined with modern smart features for today’s markets. Designed for traders who demand both precision and flexibility , this EA intelligently detects trend shifts, confirms entries using higher timeframe filters, and enhances accuracy with optional pullback validation. This is more than just a crossover bot— it’s a
Workstation Assistant
Maryna Shulzhenko
Experts
Forex Workstation   is a powerful and efficient Forex trading bot designed to use patterns, price hold levels, volatility analysis and market scaling. This bot offers unique capabilities for automated trading and optimization of strategies on various currency pairs. Let's look at the main functions and settings of Forex Workstation: Main functions: • Multicurrency: Forex Workstation supports a wide range of currency pairs, which allows you to diversify your portfolio and distribute risks. • Usin
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
Experts
SL$TPauto Expert Advisor SL$TPauto automatically manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for all trades on a specific symbol. This Expert Advisor scans whatever chart it's placed on and works based on that chart's symbol, functioning independently across multiple charts simultaneously. Key Features: Automatically places Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for all open trades on the current chart symbol Applies the same Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) settings to any new trades as
Smart Bank
Shamary A Guy
Experts
Smart Bank EA is an advanced scalping system that uses intelligent opening and closing algorithms to identify ideal entry points during calm markets. The system has been developed by me to trade Step Index on the Deriv broker. This EA  is a scalping robot. This EA analysis based on price action combined with the Moving Average Indicator to find the best entry and exit points. The EA uses a fixed stop loss and take profit, trailing stoploss, But the EA also has an early closing mechanism built
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Experts
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Experts
Aetheris Quantum — AI-Powered Trading Solution Aetheris Quantum is a powerful trading bot designed to analyze market patterns using artificial intelligence technology. By continuously learning and adapting to changing market conditions, the bot ensures high-accuracy forecasts and effective trading even in challenging market environments. Unlike basic trading solutions, Aetheris Quantum offers customizable settings, allowing traders to tailor it to their unique trading strategies! Special Price:
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experts
VIX Momentum Pro EA - Description du produit Aperçu VIX Momentum Pro est un système de trading algorithmique sophistiqué conçu exclusivement pour les Indices Synthétiques VIX75. L'algorithme emploie une analyse multi-timeframes avancée combinée avec des techniques de détection de momentum propriétaires pour identifier les opportunités de trading à haute probabilité dans le marché de volatilité synthétique. Stratégie de trading L'Expert Advisor opère sur une approche comprehensive basée sur le m
IGold AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
IGold AI est un nouvel EA doté d'une technologie avancée. ... Il est important de noter qu'il s'agit d'un véritable scalper dont les profits seront réels, contrôlés par un take profit et un stop loss. Votre argent sera ainsi protégé. Aucune expérience en trading n'est requise : mon outil est conçu pour les débutants comme pour les experts. Il s'installe en deux clics et fonctionne comme un trader professionnel. Après avoir acheté mon produit, contactez-moi pour obtenir la configuration optim
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Experts
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA for XAUUSD (Gold)**   **PROFESSIONAL | SAFE | LOW-FREQUENCY**   A premium swing trading advisor delivering **15-30 high-quality trades/month** with advanced risk management.   **KEY FEATURES:**   **AI-Enhanced Strategy**: Combines MQL5 algorithms with AI-driven market analysis for precise entries/exits.   **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Automatically adjusts position sizes based on equity growth (user-configurable).   **Flexible Risk Co
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Experts
The Financial Control expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. The bot works on both Netting and Hedging account types. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. It is recommended to work on liquid Forex pairs, with a low spread and use VPS. Financial Control is high frequency trading. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. If there is a commission on the account, it mu
Gold News and Swing Trading
Kashif Peter
Experts
Important – À lire avant d'acheter Cet EA peut être utilisé pour le trading d'actualités et le swing trading, avec des intervalles de temps et des paramètres recommandés différents. Remarque : la stratégie de trading 1 minute est réservée à l'utilisation lors d'événements d'actualité spécifiques à fort impact. Ne l'utilisez pas les jours de bourse habituels, car cela entraînerait probablement des pertes. Dans des conditions de marché normales, veuillez vous baser sur les intervalles de temps 4
NDX 100 Swing EA MT5
Carlos Osvaldo Delgado
Experts
NDX 100 Swing EA   We lower prices! This expert advisor trades the Nasdaq 100 index. The strategy buys dips by taking profit from bullish trends. The investment is long term (Swing). It uses the RSI daily indicator as a signal to open operations, the management of operations, the level of risk and capital management is carried out based on probability calculations based on statistics. To achieve this, this project has been in development for more than 5 years, during which large amounts of data
BreakoutRider
Simone Peruggio
Experts
Introducing the Ultimate Breakout EA: Breakout Rider! Your Key to Dominating Forex, Indices, and Gold Markets! TEXT ME PRIVATELY HERE AFTER PURCHASE TO RECEIVE THE STEP-BY-STEP VIDEO ON HOW TO SET UP THE EXPERT ADVISOR IN THE BEST WAY! I ALWAYS RESPOND FAST, THE MAXIMUM WAIT CAN BE 48 HOURS IF I AM ON HOLIDAY Are you ready to elevate your trading and capitalize on market opportunities? Discover Breakout Rider, a cutting-edge Expert Advisor meticulously designed to transform your trading experie
Ace Scalper MT5
Andrey Vasilenko
Experts
Ace Scalper EA works on the GBPUSD, EURGBP, USDCHF, EURCHF . Timeframe M5. The strategy is based on the search of price fluctuations for the quiet period of the Asian session. During this period, there is usually no strong unpredictable price movements, which allows relatively safe scalping, with the average trade duration 1 hour. Uses tight Stop Loss, which provides deposit protection in the event of adverse developments in the market. EA does not use dangerous methods of trading that can destr
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Experts
Synapse Trader : Un réseau neuronal qui ouvre de nouveaux horizons dans le trading Imaginez un conseiller qui ne se contente pas d’analyser le marché, mais devient votre assistant intelligent, apprenant chaque jour et s’adaptant aux conditions changeantes du marché. Synapse Trader est un outil unique basé sur des technologies avancées de réseaux neuronaux, capable de capter les signaux les plus subtils du marché. Ce n’est pas seulement un Expert Advisor, c’est un réseau neuronal vivant qui réfl
P S Technical Tradingbot
Trader-09 Schumacher
Experts
The underlying P.S.-Technical Trading bot is a computer program written in the MQL5 language. The P.S.-Technical Trading bot is a fully automated trading robot based on the two developed technical indicators, ADX and Parabolic SAR, developed by technical analyst Welles Wilder Jr. If you want to learn more about this, I recommend the book "New Concepts in Technical Trading Systems" which was published in 1978. In addition, the trading bot eliminates all too understandable emotions during trad
Imperium Pattern EA for MT5
Botond Ratonyi
Experts
USE IT ONLY WITH THE SET FILES I POSTED TO THE COMMENT SECTION.  Youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=kQN5LTd91rk&amp ;t=2s This is the biggest update in the life of the Imperium Pattern EA, it got new features and engine. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic engine system alongisde with good risk:reward ratio ---New feature that allows traders to tell the EA after how much time(X value in minutes) the EA can close trades by dynamic exit. This feature boosts the EA perfoe
Super Highspeed volume
Mr Punnatorn Tunbee
Experts
Hello, I would like to tell you a little bit about EA. Before the EA opens an order, it measures the volume strength. If the volume is set, the EA will open the 1st order and can increase the open order by using MaxOrder function, will make your profit grow enormously. However It depends on the number of Maxlots that the broker can open as well. You can optimize to get the best settings for this EA. I may be miscommunicating some things. Because I don't speak English very well. I'm sorry . Thank
Nasdaq Champion MT5
Sugianto
4 (1)
Experts
Trade Nasdaq 100 Like a Pro – Powered by a Decade of Expertise For years, as an EA developer, I received countless requests to create an expert advisor specifically designed to trade the Nasdaq 100. I took that challenge seriously. After nearly a decade of research, development, and real-world testing, I finally perfected an expert advisor that delivers powerful, automated trading for Nasdaq 100.This isn't just another EA—it’s the result of 10 years of refinement , built to maximize opportuniti
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
Experts
RSI Stocks Rebound The Dollar Cost Average with RSI Expert Advisor (EA) combines the power of the Dollar Cost Average (DCA) strategy with the Relative Strength Index (RSI) indicator to optimize entry and exit points for trades. This EA is specifically designed for traders who want to take advantage of market conditions, using the RSI to trigger buy signals during market dips and executing a DCA strategy to accumulate positions when the market continues to move against them. All Products   |   Co
Born to Kill Zone
Erlan Sumanjaya
Experts
Born to Kill Zone  is a trading strategy in the financial markets where traders aim to profit from short- to intermediate-term price movements.  In conducting the analysis, this EA incorporates the use of a moving average indicator . As we are aware, moving averages are reliable indicators widely utilized by professional traders Key components include precise entry and exit strategies, risk management through stop-loss orders, and position sizing. Swing trading strikes a balance between active
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Présentation d'AIQ Version 3.0+ — L'Intelligence de Trading Autonome la Plus Avancée Jamais Créée J'ai le plaisir de présenter AIQ (Intelligence Autonome) Version 3.0+, un bond monumental dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, de nouveaux rôles d'Analyste/Gestion
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Http EA
Yury Orlov
5 (5)
Experts
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot de trading MT5 sans martingale ni grille, avec clôture quotidienne des positions. Développé par trader professionnel avec plus de 25 ans d'expérience. Dernière copie au prix actuel ! Ensuite, le prix augmentera de 100 $. L'expert utilise des ordres en attente, n'ouvre qu'une seule position par actif, applique toujours un stop-loss et un take-profit, et clôture les positions chaque jour. Fonctionne avec les instruments financiers suivants : Paires de devises Cry
Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy
Karen Peta Kenyon
4.8 (20)
Experts
Neural Vertex – Un Expert Advisor discipliné de type “mean-reversion” pour les paires majeures et mineures du Forex. Testé sur 6 paires et 5 années de données (~1350 transactions) . Il combine RSI, ADX et double confirmation EMA pour fournir des signaux d’entrée et de sortie précis, fondés sur des preuves . Sans martingale, sans grille – uniquement une logique transparente, un contrôle strict du risque et un trailing stop optionnel . Conçu pour les traders recherchant de la constance sans artifi
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.38 (45)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Plus de l'auteur
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Experts
Bienvenue sur TITAN BREAKER EA AVIS IMPORTANT Un nombre limité d’exemplaires est disponible au prix actuel Le prix augmentera bientôt à 1553 $ Signal en direct – US30, NAS100 À propos de TITAN BREAKER EA TITAN BREAKER EA est un système de trading avancé développé en combinant les stratégies principales de trois EAs différents conçus pour US30 et NASDAQ. Il a été affiné et amélioré pour créer une nouvelle stratégie à long terme. Le système est conçu pour atteindre un taux de réussite d’environ
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Experts
EA Forex Scalping est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour trois paires de devises majeures : EURUSD, USDJPY et GBPUSD. Signaux Il ne reste plus que 1 exemplaire sur 10 à ce prix. Prochain prix : $699.99 Disponible pour MT4 et MT5 Combo recommandé : À utiliser de préférence avec EA US30 Scalper et Nasdaq Algo pour une diversification optimale des investissements. Ne fait appel ni au grid, ni au martingale, ni à l’IA, ni aux réseaux neuronaux, ni à l’arbitrage. Chaque transaction est pro
Gold ISIS MT5
Lo Thi Mai Loan
4.33 (12)
Experts
EA Gold Isis – Une solution de trading de l'or sûre et efficace Promotion de lancement Il ne reste que 1 copies au prix actuel !  Prochain prix : 699.99 $  Prix final : 1999.99 $  SIGNAL EN DIRECT   (Gold Isis + Nasdaq Algo) Version MT4 Bonjour ! Je suis EA Gold Isis, le deuxième EA de la famille Diamond Forex Group, spécialement conçu pour le trading de l'or (XAU/USD). Avec des fonctionnalités exceptionnelles et une approche axée sur la sécurité, je promets de fournir une expérience de trading
Gold Trend Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
4.5 (8)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999 $   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fi
TrendX Gold Scalper
Lo Thi Mai Loan
5 (1)
Experts
Présentation de TrendX Gold Scalper – La nouvelle génération du trading automatique de l’or SIGNAL EN DIRECT:  https://www.mql5.com/en/signals/2304986?source=Site+Profile+Seller SIGNAL EN DIRECT   - 2 :  https://www.mql5.com/en/signals/2307472?source=Site+Profile+Seller PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899.99 $ Prix final : 1999.99 $   Après le succès confirmé de Gold Trend Scalping et Gold Isis, nous sommes fiers de présenter notre dernière innovation : TrendX Gold Scalper – un puissan
Nasdaq100 Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
Experts
LIVE SIGNAL (Advanced Indices Pro US30 + Nasdaq Algo V2):  https://www.mql5.com/en/signals/2291778?source=Site+Profile+Seller Version MT4 :   Cliquez ici Bienvenue chez Nasdaq Algo Trading Cet EA (Expert Advisor) est créé et conçu par une équipe ayant plus de 13 ans d'expérience en programmation et en trading. L'EA se concentre sur le développement d'un système capable de générer des bénéfices à long terme et stables. Il utilise des stratégies sans risque, évitant les méthodes de Martingale,
Gold ISIS MT4
Lo Thi Mai Loan
4.67 (3)
Experts
EA Gold Isis – Une solution de trading de l'or sûre et efficace Promotion de lancement Il ne reste que 1 copies au prix actuel !  Prochain prix : 699.99 $  Prix final : 1999.99 $  SIGNAL EN DIRECT   (Gold Isis + Nasdaq Algo) Version MT5 Bonjour ! Je suis EA Gold Isis, le deuxième EA de la famille Diamond Forex Group, spécialement conçu pour le trading de l'or (XAU/USD). Avec des fonctionnalités exceptionnelles et une approche axée sur la sécurité, je promets de fournir une expérience de trading
Bitcoin Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (1)
Experts
Présentation de Bitcoin Scalping MT4/MT5 – L'EA intelligent pour le trading de crypto-monnaies PROMOTION DE LANCEMENT : Plus que 3 copies disponibles au prix actuel ! Prix final : 3333,33 $ BONUS - ACHETEZ BITCOIN SCALPING À VIE ET OBTENEZ GRATUITEMENT EA EURUSD Algo Trading (2 comptes) => Demandez plus de détails en privé !!! SIGNAL EN DIRECT DE L'EA Version MT5 Pourquoi Bitcoin est important aujourd'hui Bitcoin est devenu plus qu'une simple monnaie numérique – c'est une révolution financièr
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Vente flash pendant 24 heures - Seulement149 $  "HFT Pass Prop Firms" est un Expert Advisor (EA) spécialement conçu pour participer au défi HFT, négociant avec la paire US30. Pour découvrir d'autres Expert Advisors et Indicateurs de premier plan, rendez-vous sur : https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Je suis Los, veuillez vous abonner pour recevoir davantage de mises à jour : https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Qu'est-ce que le HFT ? Le trading haute fréquence (H
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour trois paires de devises majeures : EURUSD, USDJPY et GBPUSD. Signaux Il ne reste plus que 1 exemplaire sur 10 à ce prix. Prochain prix : $599.99 Disponible pour MT4 et MT5 Combo recommandé : À utiliser de préférence avec   EA US30 Scalper   et   Nasdaq Algo   pour une diversification optimale des investissements. MT5 Ne fait appel ni au grid, ni au martingale, ni à l’IA, ni aux réseaux neuronaux, ni à l’arbitrage. Chaque transa
EurUsd Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Experts
Le trading algorithmique EURUSD est un EA simple mais très efficace sur la plateforme MT5. Cet EA est spécialement conçu pour la paire de devises la plus stable au monde, EURUSD. L'EA utilise une stratégie de day trading, avec 90 % des transactions clôturées en quelques heures. Il se concentre sur l’identification des niveaux clés dans le timeframe H1 pour trouver les points d’entrée et définir des niveaux de Stop Loss (SL) appropriés et prédéfinis. L'EA prend en charge une fonction de trailing
Filtrer:
Marko Mutschler
33
Marko Mutschler 2025.02.05 06:54 
 

I have been trading the bot live for some time now and have been achieving good results with it. The backtests seem to be confirmed in live trading. Thanks for the great work. I really appreciate it!

Nice Trader OÜ
2642
Aller Uja 2025.01.20 05:39 
 

This EA, which operates on a mass-hysteria instrument, is my first BTCUSD EA, and so far, I’m satisfied with it. The strategy fits this instrument well, and the trades are profitable. Hopefully, this EA and its strategy will have a more sustainable and promising future. I also own other products from this developer, and I haven’t been able to give all of them such a positive review based on my personal experiences. The current usage period could be a bit longer, but I reserve the right to update this review later if I notice changes in the EA’s reliability.

Quentin123441
25
Quentin123441 2025.01.08 13:43 
 

Incredible! Nothing to say about this robot. It is of outstanding quality, it's the kind of robot I’ve been looking for over the past few months. The support is amazing with great responsiveness. Thank you for this work

krtpdms
96
krtpdms 2024.12.20 08:52 
 

I purchased it a week ago. I’ve made a profit in all 4 positions. The seller's feedback is also quick. I believe it could be a really powerful bot if there are continuous updates.! i love this bot thx !

Joshua Cohen
378
Joshua Cohen 2024.12.04 02:46 
 

Los and his team have one again created a remarkable and trustworthy EA! I don't know how he does it, but they understand what they want to do, their approach, and they accomplish it! This really says a lot, especially since this EA is for BTC. Thanks!

Répondre à l'avis