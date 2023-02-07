Trader Prop firm Pro

Trader Propfirm Pro - Expert Advisor pour Traders Professionnele

Le Trader Propfirm Pro est un Expert Advisor avancé développé exclusivement pour les traders de firmes propriétaires, compatible avec les comptes de démonstration et les comptes financés. Ce système utilise des réseaux neuronaux et l'intelligence artificielle pour optimiser l'analyse graphique, identifier les tendances mensuelles et effectuer des entrées précises sur des graphiques à plus petits intervalles.

Avec un système basé sur des réseaux neuronaux, l'EA suit la tendance principale du mois et applique ensuite l'analyse graphique sur un graphique à plus court terme pour trouver les meilleurs points d'entrée. Il optimise également les entrées à travers des niveaux de support et de résistance, en s'ajustant aux corrections de prix potentielles avec une grille très fine, récupérant les ordres perdus et maximisant les profits.

Le Trader Propfirm Pro comprend un système de protection interne qui évite les transactions lors des périodes de forte volatilité, ainsi que des filtres de spread et des filtres horaires pour optimiser les performances. Il propose également une fonction de définition d'objectifs quotidiens et comprend un système de gestion des risques strict pour minimiser le risque de drawdowns importants, tout en maintenant les pertes sous contrôle.

Contrôle total sur les risques et le drawdown quotidien : l'EA inclut un filtre supplémentaire d'arrêt, basé sur le drawdown quotidien, garantissant que les limites de risque ne soient pas dépassées et offrant au trader la possibilité de récupérer son compte.

Avec des indicateurs externes ajustables automatiquement par le système neuronal, le Trader Propfirm Pro évite les modèles répétitifs de pertes, offrant une expérience simple et pratique pour le trader. Il suffit d'activer le réseau neuronal et l'Expert Advisor s'occupe de toute l'optimisation automatiquement.

Le Trader Propfirm Pro propose deux modes de fonctionnement :

Mode 1 : Optimise une stratégie spécifique. Mode 2 : Utilise l'optimisation de deux stratégies simultanées. De plus, il existe trois types de take profit :

Take Profit par argent. Take Profit total, en additionnant toutes les ordres. Take Profit avec coupures de profit, évitant un excès d'ordres dans la grille. La grille utilise un système intelligent qui calcule des points de support et de résistance précis, évitant l'accumulation excessive d'ordres flottants et garantissant des fermetures rapides et sécurisées.

Avec le Trader Propfirm Pro, vous bénéficiez d'un Expert Advisor intelligent, pratique et entièrement optimisé pour maximiser vos résultats sur des firmes propriétaires.


