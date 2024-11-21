Quantum Bitcoin EA

4.95
Quantum Bitcoin EA : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire !


Entrez dans le futur du trading Bitcoin avec Quantum Bitcoin EA , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies.


IMPORTANT ! Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installation et les instructions de configuration.


Le prix augmentera de 50 $ tous les 10 achats. Prix final 1999 $

Chaîne Quantum Bitcoin/Queen :   Cliquez ici

***Achetez Quantum Bitcoin EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails !

Quantum Bitcoin EA prospère sur la période H1, en utilisant une stratégie de suivi des tendances qui capture l'essence de la dynamique du marché. Il s'appuie sur une approche de grille sophistiquée pour garantir que chaque cycle de négociation se termine par une victoire, transformant la volatilité d'un défi en une opportunité. Le marché du Bitcoin fonctionne en cycles de 4 ans et Quantum Bitcoin EA a été optimisé pour capturer les modèles qui se produisent au cours de chacun de ces cycles, garantissant ainsi qu'il clôturera toujours les transactions de manière favorable

Pourquoi choisir Quantum Bitcoin EA ?

  • Maîtrisez l'imprévisible : spécialement conçu pour Bitcoin, l'actif le plus volatil et le plus dynamique au monde.
  • Précision axée sur les tendances : combine une analyse des tendances de pointe avec des points d'entrée et de sortie intelligents.
  • Système de grille Win-Sealed : utilise une stratégie révolutionnaire pour gérer les transactions et garantir des transactions gagnantes cohérentes.
  • Excellence éprouvée : par les créateurs de Quantum Emperor, Quantum Queen et Quantum StarMan, des outils réputés auxquels font confiance des milliers de traders dans le monde entier


    Recommandations :

  • Paire de devises : BTCUSD (BITCOIN
  • Période : H1
  • Dépôt minimum : 1000$
  • Type de compte : ECN, Raw ou Razor avec des spreads très faibles. Demandez-moi en privé les courtiers recommandés
  • IMPORTANT : Il est très important d'utiliser des comptes à FAIBLE SPREAD pour de meilleurs résultats !
  • Effet de levier - 1:500
  • Type de compte : couverture

Dominez le marché des crypto-monnaies

Quantum Bitcoin n'est pas simplement un autre robot de trading ; c'est un concentré de génie stratégique conçu pour battre le marché à son propre jeu. Que vous naviguiez dans les sommets d'une course haussière ou dans les profondeurs d'un repli, Quantum Bitcoin garde une longueur d'avance, prenant soin de votre portefeuille avec la plus grande précision.

Rejoignez la révolution quantique

Transformez votre façon de trader le Bitcoin avec Quantum Bitcoin EA. Profitez d'un EA qui ne se contente pas de survivre à la tempête, il y prospère .


Avis 133
covcosay1
19
covcosay1 2025.09.11 08:37 
 

I bought this quantum bitcoin, it is really amazing... I am very comfortable with the trades. thanks

Ka Leung Jacky Chan
176
Ka Leung Jacky Chan 2025.08.26 03:14 
 

I purchased it and tested it with a demo account for a week, the result is impressive. I followed Bogdan's strategy on risk where i felt comfortable. Bogdan really responsive and always reply promptly.

jarrod emery
26
jarrod emery 2025.08.22 18:47 
 

Quantum Bitcoin EA has really impressed me with the results I’ve seen so far. Backtests have been outstanding, and it’s rare to find an EA that delivers this level of consistency across different market conditions. I’m currently running it on three live demo accounts as part of some prop firm challenges. Performance has been smooth and in line with what I expected from the backtests. The only thing to watch is daily drawdown since it uses a grid approach, but that’s the nature of the strategy. For personal capital accounts with 1:500 leverage (as the author recommends), it’s a great fit and has huge potential. If I had to point out one area for improvement, it would be the stats panel. At the moment it just says “Quantum Bitcoin is currently active” and reminds you to use the H1 timeframe. It would be great to see a few more useful stats up there — for example, total profit, or whether it’s currently active during London/New York sessions. Nothing major, just something that would make it more informative at a glance. Overall, I’m very happy with this EA and look forward to sharing more feedback as I gather additional results. Solid work from the author.

