Create
Crée l'indicateur avec les paramètres spécifiés. Utiliser Refresh() et GetData() pour mettre à jour et récupérer les valeurs de l'indicateur.
bool Create(
Paramètres
symbol
[in] Symbole.
period
[in] Période (énumération ENUM_TIMEFRAMES).
ma_period
[in] Période de lissage.
ma_shift
[in] Décalage horizontal.
ma_method
[in] Méthode de lissage (énumération ENUM_MA_METHOD).
applied
[in] Type du prix ou handle à appliquer.
Valeur de retour
vrai si réalisé avec succès, faux si l'indicateur n'a pas été créé.