Ai Breakout X
- Asesores Expertos
- Aleksandr Makarov
- Versión: 1.2
- Activaciones: 10
SEÑAL EN VIVO DE UNA CUENTA REAL DE TRADING:
Para garantizar una transparencia total, proporciono acceso a una cuenta de inversor en vivo, lo que le permite monitorear su rendimiento en tiempo real sin ninguna manipulación.
|Live signal MT5
|Account: 253147390
|Password: Goldbreaker777$
|Server: Exness-MT5Real34
¡Escríbame obligatoriamente después de la compra para recibir las instrucciones de instalación del asesor experto!
Recomendamos que seamos nosotros quienes realicemos la instalación del asesor experto. Simplemente envíenos los datos de acceso de su VPS y realizaremos una instalación correcta.
Ai Breakout X — Su mejor asistente en el trading de oro.
Un asesor experto completamente automático, que no requiere ajustes adicionales, diseñado para operar en el par GOLD (XAUUSD) en temporalidad M5.
La estrategia se basa en el rompimiento de niveles clave (escalping rápido).
Este es un algoritmo de trading real. El resultado es una curva de crecimiento muy estable.
Recomendaciones:
-
Par de trading: GOLD (XAUUSD)
-
Temporalidad: M5
-
Depósito mínimo: $100
-
Apalancamiento de trading: 1:20 o superior
-
Broker: Cualquier broker con spreads bajos
-
VPS: Utilice un VPS para que el asesor experto funcione las 24 horas.
Advertencia de riesgo: El trading conlleva un riesgo significativo. Los resultados anteriores no garantizan resultados futuros. Pruebe en una cuenta demo antes de operar con dinero real.
¡Buena suerte en sus operaciones!