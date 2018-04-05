Night Walker EA es un sistema profesional de trading de scalping nocturno diseñado para explotar el comportamiento único de los precios durante la transición del cierre de la sesión estadounidense a la apertura de la sesión asiática, un periodo en el que el mercado suele entrar en un canal estructurado de bajo ruido.

Este periodo, en el que la liquidez institucional se desvanece y la sesión asiática comienza a proporcionar un flujo fresco, crea un mercado de baja volatilidad, impulsado por rangos, en el que los diferenciales se estabilizan en las cuentas brutas y la acción de los precios se vuelve muy técnica: uno de los entornos más limpios y eficientes para el scalping controlado.

Pares de negociación

El sistema está diseñado y optimizado para los siguientes instrumentos (Descargar Set-files para Night Walker EA puede aquí >>):

AUDCAD, EURAUD , EURGBP, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY

Estos pares proporcionan la mejor combinación de liquidez, estabilidad de spread y comportamiento predecible en sesión nocturna.

Lógica de negociación



Night Walker EA se basa en la negociación de reversión media basada en canales.

El sistema identifica canales de precios estables utilizando las Bandas de Bollinger y ejecuta operaciones cuando el precio alcanza zonas estadísticamente extremas dentro del canal. Las entradas son confirmadas por el CCI y el RSI, que miden el agotamiento a corto plazo y el cambio de impulso, lo que permite al EA entrar en operaciones en puntos de inflexión de alta probabilidad dentro del rango.

Para garantizar que las operaciones sólo se realizan en condiciones de mercado adecuadas, el ADX se utiliza como filtro de régimen.

Bloquea las operaciones cuando

la volatilidad es demasiado baja y el precio se vuelve ruidoso e impredecible

La volatilidad es demasiado alta y el precio está entrando en una fase de ruptura o impulsiva.

Esto permite al EA Night Walker operar sólo cuando el mercado está en un rango limpio y negociable.

Gestión de riesgos y gestión de operaciones



El sistema utiliza un Stop Loss dinámico basado en la anchura del canal de Bollinger, adaptándose automáticamente a la volatilidad actual. Los objetivos de Take Profit se mantienen cortos y precisos, lo que permite al sistema capturar pequeños movimientos frecuentes con una alta tasa de ganancias.

No hay martingala, ni rejilla, ni promedios, ni apilamiento de posiciones arriesgadas. Cada operación es independiente y está estrictamente controlada.

Esto hace que el EA Night Walker sea adecuado para operaciones reales a largo plazo, incluso en cuentas pequeñas.

Requisitos del broker y de la cuenta

Para un mejor rendimiento se recomienda encarecidamente utilizar

Cuentas Raw / Zero Spread

Saldo mínimo recomendado: $50

Night Walker EA es un sistema de precisión de scalping nocturno construido para los operadores que desean un rendimiento estable y controlado en una de las sesiones más técnicamente negociables del mercado de divisas - sin técnicas de juego y sin riesgo oculto.