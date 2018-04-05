Night Walker EA

Night Walker EA es un sistema profesional de trading de scalping nocturno diseñado para explotar el comportamiento único de los precios durante la transición del cierre de la sesión estadounidense a la apertura de la sesión asiática, un periodo en el que el mercado suele entrar en un canal estructurado de bajo ruido.

Este periodo, en el que la liquidez institucional se desvanece y la sesión asiática comienza a proporcionar un flujo fresco, crea un mercado de baja volatilidad, impulsado por rangos, en el que los diferenciales se estabilizan en las cuentas brutas y la acción de los precios se vuelve muy técnica: uno de los entornos más limpios y eficientes para el scalping controlado.

Pares de negociación

El sistema está diseñado y optimizado para los siguientes instrumentos (Descargar Set-files para Night Walker EA puede aquí >>):

AUDCAD, EURAUD , EURGBP, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY

Estos pares proporcionan la mejor combinación de liquidez, estabilidad de spread y comportamiento predecible en sesión nocturna.

Lógica de negociación

Night Walker EA se basa en la negociación de reversión media basada en canales.

El sistema identifica canales de precios estables utilizando las Bandas de Bollinger y ejecuta operaciones cuando el precio alcanza zonas estadísticamente extremas dentro del canal. Las entradas son confirmadas por el CCI y el RSI, que miden el agotamiento a corto plazo y el cambio de impulso, lo que permite al EA entrar en operaciones en puntos de inflexión de alta probabilidad dentro del rango.

Para garantizar que las operaciones sólo se realizan en condiciones de mercado adecuadas, el ADX se utiliza como filtro de régimen.
Bloquea las operaciones cuando

  • la volatilidad es demasiado baja y el precio se vuelve ruidoso e impredecible

  • La volatilidad es demasiado alta y el precio está entrando en una fase de ruptura o impulsiva.

Esto permite al EA Night Walker operar sólo cuando el mercado está en un rango limpio y negociable.

Gestión de riesgos y gestión de operaciones

El sistema utiliza un Stop Loss dinámico basado en la anchura del canal de Bollinger, adaptándose automáticamente a la volatilidad actual. Los objetivos de Take Profit se mantienen cortos y precisos, lo que permite al sistema capturar pequeños movimientos frecuentes con una alta tasa de ganancias.

No hay martingala, ni rejilla, ni promedios, ni apilamiento de posiciones arriesgadas. Cada operación es independiente y está estrictamente controlada.

Esto hace que el EA Night Walker sea adecuado para operaciones reales a largo plazo, incluso en cuentas pequeñas.

Requisitos del broker y de la cuenta

Para un mejor rendimiento se recomienda encarecidamente utilizar

  • Cuentas Raw / Zero Spread
  • Saldo mínimo recomendado: $50

Night Walker EA es un sistema de precisión de scalping nocturno construido para los operadores que desean un rendimiento estable y controlado en una de las sesiones más técnicamente negociables del mercado de divisas - sin técnicas de juego y sin riesgo oculto.


Productos recomendados
Bukele UP
Jhon Michael Antony Florez Roa
Asesores Expertos
---->  Horario del broker que yo uso para el Back Testing <----   Horario del broker utilizado en el Back Testing:  UTC/GTM +2 horas. --->    Mínimo capital para su correcto funcionamiento     <---- 1000 USD ----> Estrategia <---- Es una estrategia de rangos, en la cual si rompe el máximo se ejecuta una compra o si rompe el mínimo se realiza una venta. Este rango se crea todos los días y las operaciones y ordenes abiertas se cierran antes de que cierre el mercado.  Las Compra tiene el Stop L
Trump Up
Jhon Michael Antony Florez Roa
Asesores Expertos
---->  Horario del broker que yo uso para el Back Testing   <----     Horario del broker utilizado en el Back Testing:  UTC/GTM +2 horas. --->    Mínimo capital para su correcto funcionamiento     <---- 1000 USD ----> Estrategia <---- Este tiene dos estrategias en un solo Asesor Experto: 1) Scalpin tendencial en US-30 y 2) Grid en EURGBP 1) Scalpin tendencial en US-30: Primero analiza la tendencia general en H1 mediante cruce de Emas y Parabolic Sar, después analiza  en M5 un Pull Back con a
Zelenskyy Up
Jhon Michael Antony Florez Roa
Asesores Expertos
---->  Horario del broker que yo uso para el Back Testing   <----     Horario del broker utilizado en el Back Testing:  UTC/GTM +2 horas. --->    Mínimo capital para su correcto funcionamiento     <---- 1000 USD ----> Estrategia <---- Este asesor experto es un Bot que analiza, mediante EMA, AMA y ADX en temporalidades mayores si el mercado está en rango o no. Después de detectar el rango, entra en temporalidades menores buscando pequeños Pull backs con el RSI para realizar operaciones. Si la o
Neuro Trader EA
Roman Lomaev
Asesores Expertos
Neuro Trader EA es un asesor experto desarrollado mediante inteligencia artificial, diseñado para el análisis y la negociación automatizada en los mercados financieros. El asesor se centra en la utilización de una red neuronal, lo que permite respuestas más flexibles y precisas a los cambios del mercado. El algoritmo analiza el comportamiento del mercado utilizando coeficientes de ponderación y se adapta dinámicamente a las condiciones cambiantes, por lo que es particularmente eficaz para el com
Aggressive Lifting
Aleksandr Khmelevskii
Asesores Expertos
Quedan 2 ejemplares a 49 USD. Próximo precio 99 USD Archivo . set - Esta es una estrategia de trading muy agresiva, basada en un indicador MACD modificado. Se utiliza para analizar las zonas anómalas del mercado + metodología del autor para restablecer el movimiento crítico. La estrategia fue desarrollada teniendo en cuenta el movimiento del par de divisas USDCHF y las mejores tasas de comercio sólo en él. Recomendaciones: - H1 USDCHF - Apalancamiento de 1:500 o superior (idealmente 1:1000
Cryptex Scalper
Wilna Barnard
1 (1)
Asesores Expertos
Cryptex Scalper — Asesor Experto de Rupturas para Criptomonedas (M5) Descripción general Cryptex Scalper es un Asesor Experto diseñado específicamente para el trading de criptomonedas como BTCUSD, ETHUSD y LTCUSD. Está basado en un marco de rupturas probado, pero adaptado al comportamiento particular de los mercados cripto: Spreads más amplios, Operativa continua 24/7, Mayor volatilidad, Posibles gaps de fin de semana. Cryptex Scalper incorpora filtros adaptativos autoaprendientes y controles d
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
Asesores Expertos
Quantum Breaker PRO - Sistema Inteligente de Operaciones de Ruptura Quantum Breaker PRO es un sofisticado Asesor Experto creado con pasión y precisión para capitalizar las rupturas del mercado con precisión quirúrgica. Esto no es sólo otro EA - es un sistema de comercio completo diseñado para identificar y operar las oportunidades de ruptura más rentables en el mercado. Características principales Detección Inteligente de Breakouts Identifica automáticamente los máximos y mínimos de las oscilac
Breakout Scalper EA
Parthasarathi C
Asesores Expertos
Características de este EA Esto es totalmente automatizado Trading Robot / Expert Advisor para MT5. No despliega ninguna rejilla, martingala, promedio o cualquier otra cosa arriesgada. Integra múltiples estrategias de negociación de tendencia, lo que le permite adaptarse rápidamente a las tendencias de precios volátiles . Este EA puede colocar órdenes en su propio número mágico . Adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados. Por favor, dame tus valiosos comentarios.
Buddy Ilan
BPASoftware Thai Co. Ltd
Asesores Expertos
Ilan es un conocido sistema de trading algorítmico con sus ventajas e inconvenientes. Tiene fama de dar buenos resultados cuando los precios están en un rango, pero también de reventar las cuentas en caso de tendencia fuerte. A partir de un sistema básico de Ilan, añadí un filtro de tendencia para detectar los periodos de rango, de modo que opere sólo durante estos periodos. También he añadido una función que le permite adaptarse a las noticias económicas, no negociará de una a varias horas ante
NQ SMT Algo Prime
Alexander Jesus Alvarado Hall
Asesores Expertos
NQ/ES SMT Trading Algo V10 Aproveche el poder de la divergencia institucional entre mercados El NQ/ES SMT Trading Algo es un sofisticado Asesor Experto de nivel institucional diseñado específicamente para el mercado de índices de EE.UU. (NASDAQ 100 y S&P 500). A diferencia de los indicadores retrospectivos estándar, este EA utiliza la Técnica del Dinero Inteligente (SMT ), la huella que dejan los actores institucionales cuando los activos correlacionados divergen. Cuando NQ hace un mínimo más ba
UniversalMA EA
Mikhail Sergeev
3.67 (3)
Asesores Expertos
¡Crea, explora, gana! El Asesor Experto le permite crear sistemas comerciales completamente automáticos basados ​​en un indicador potente y universal que suaviza el precio de un instrumento. Cree su propio sistema comercial con un conjunto de reglas integradas en el EA. Pon a prueba tu idea en el probador de estrategia. Úselo en el comercio real para obtener ganancias o como una herramienta adicional. El 19/10/2021, publicamos un indicador UniversalMA completamente gratuito para MetaTrader 5. Un
Market Entry Bot
David Macharia Kamau
Asesores Expertos
El Lanzador de Mercado Automatizado es un Asesor Experto directo meticulosamente elaborado para la plataforma MetaTrader 5. Este bot proporciona una solución simple pero potente para los operadores que requieren una entrada directa y automática en el mercado. Configurado para iniciar una sola operación inmediatamente después de ser conectado a un gráfico, es una herramienta ideal para las estrategias que exigen una rápida colocación inicial de posiciones sin intervención manual. Las característi
Trend Flip
Sylvestre Setufa Djagbavi
Asesores Expertos
¿Quieres robots de trading? Lea esto: Antes de invertir en un robot de trading, tómese un momento para entender lo que implica. El trading es un juego de probabilidades. Nadie puede garantizar un beneficio en cada operación ni cada mes. Lo que de verdad importa es la rentabilidad a largo plazo. Si no puedes aceptar eso, no tiene sentido que compres mi robot. Búsquese otro trabajo. No compre un robot basándose únicamente en su precio o popularidad en una plataforma. Un robot caro no es necesaria
ADX Hedge Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
ADX HEDGE MASTER EA avanzado de cobertura y seguimiento de tendencias Solución de trading revolucionaria para obtener el máximo potencial de beneficios El ADX HEDGE MAS TER es un sofisticado Asesor Experto diseñado para dominar el mercado de divisas a través de estrategias de cobertura inteligentes combinadas con algoritmos de seguimiento de tendencias de precisión. Este EA de vanguardia aprovecha el poder del Índice Direccional Medio (ADX) para identificar las condiciones óptimas del mercado
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Timeframe Zoom, The Third Screen, es un Asesor experto que funciona indicado por velas Heiken Ashi en periodos de un día, una hora y quince minutos, siendo este último timeframe el que dispara las operaciones. Compra los días de vela azul, vende los días de vela roja. Cuida de que en el período de una hora la posible operación se halle por encima o por debajo de una media móvil y acude en quince minutos a los indicadores macd y cci para confirmar la entrada. Sale de las operaciones con el cambio
Libim
Tai Fung Pontus To
Asesores Expertos
Libim - Robot de negociación Breakout para MetaTrader 5 Libera el poder de las operaciones de ruptura con Libim , un robot de Forex de vanguardia diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Libim se especializa en la identificación y capitalización de oportunidades de ruptura, asegurando que nunca se pierda un movimiento potencial del mercado. Si usted es un operador experimentado o acaba de empezar, Libim ofrece una solución fiable y automatizada para mejorar su rendimiento comercial. Característ
Darkray B3 EA
Daut Junior
Asesores Expertos
Versión Darkray para el mercado de valores (acciones, fondos inmobiliarios, contratos de futuros, etc.) El robot DarkrayB3EA utiliza una estrategia basada en la rentabilidad media, combinada con la detección de zonas de agotamiento de compra y venta. Indicadores disponibles para las configuraciones EMA200 à Media móvil de 200 periodos (también se pueden utilizar otros periodos con grandes resultados); RSI à Comprueba los niveles de sobreventa para abrir ventas y los niveles de sobrecompra para a
LL Pursuit EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
UPDATE v1.0 IS OUT - POR FAVOR LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO LL Pursuit EA es un avanzado e inteligente sistema de trading multidivisa , basado en el uso combinado y ponderado de diferentes factores de decisión. El algoritmo utiliza datos en tiempo real de 14 bolsas de divisas , las más líquidas y ponderadas del mercado, combinados con el cálculo de diversos indicadores , como medias móviles, volúmenes de acumulación y distribución, fuerza de la divisa y continuidad de la tendencia, p
Exp Crassula
Aleksey Luppey
Asesores Expertos
El experto Exp Crassula Advisor puede comenzar a trabajar con un depósito mínimo de $ 20. es posible activar el aumento automático de lotes (calculado a partir del resultado de la última transacción.) El experto está trabajando todo el día en modo totalmente automático. El experto mostró buenos resultados en la historia del par EURUSD H1. Puede habilitarlo en otros marcos de tiempo y pares de divisas probando primero y seleccionando el tamaño mínimo para el cálculo en los párrafos parámetro. s
Multi Light MT5
Volodymyr Zubov
Asesores Expertos
The multi-currency EA provides the ability to manage trading on 30 symbols from a single interface in MetaTrader 5. It is based on a comprehensive approach to market analysis. Forex pairs and metals such as XAUUSD and XAGUSD are supported. Automatic processing of symbol names is possible for users. The EA is equipped with a self-learning mechanism that dynamically adjusts the entry threshold depending on changes in market conditions and transaction statistics. Options allow you to choose betwee
Nasdaq Expansion M15 MT5
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este EA ha sido desarrollado, probado y operado en vivo en NASDAQ M15 TF. Todo está listo para su uso inmediato en una cuenta real. ESTRATEGIA muy SIMPLE con solo POCOS PARAMETROS. La estrategia se basa en la EXPANSIÓN EN EL GRÁFICO DIARIO . Entra si la volatilidad sube después de un tiempo de consolidación . Utiliza órdenes pendientes de STOP con ATR STOP LOSS. Para recoger los beneficios es una función de TRAILING PROFIT en la estrategia. EA ha sido backtested en más de 10 años de largo tick
Candle Bot
Steve Zoeger
Asesores Expertos
Bienvenido al MT 5 Candle Bot Simplemente configura el Filtro de Indicadores como quieras y el Robot hace el Trabajo por ti. Este Robot funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, el bot coloca posiciones de entrada. Características: - Número Mágico - Filtro Spread - Toma de Ganancias - Stop Loss - Cambio de Barra - Salida con señal opuesta - Filtro (ajustable) - Trailing (ajustable) - Martingala (ajustable) y muchos más. Por favor, siéntase libre de descargarlo y el comercio 24/7.
Boom 500 Players
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Boom 500 Players - Expert Advisor Profesional Descripción General Boom 500 Players es un Expert Advisor (EA) especializado y optimizado para operar el par sintético Boom 500 Index en la plataforma Deriv. Este sistema automatizado ha sido diseñado con una estrategia de alta frecuencia que capitaliza las características únicas de los índices de volatilidad sintéticos. Resultados de Backtesting El backtesting exhaustivo realizado desde enero 2024 hasta noviembre 2025 demuestra un rendimiento excepc
Storm Algorithm
Jose Ramon Rosaenz Carmona
Asesores Expertos
Descripción general: Storm Algorithm es un Asesor Experto de nueva generación basado en la acción del precio pura , diseñado para ofrecer señales precisas, filtradas y de alta calidad . Su lógica avanzada combina lectura de estructura de mercado, confirmaciones por patrón de vela y un filtro de tendencia configurable , logrando un equilibrio excepcional entre frecuencia de operación y fiabilidad . Este EA no utiliza indicadores convencionales ni retrasados; se centra en el comportamiento real d
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
Asesores Expertos
Neon Shadow — una solución de trading única que te ayuda a aprender y avanzar al siguiente nivel Busqué crear una solución de trading única, accesible tanto para principiantes como para profesionales, independientemente de tu nivel actual. La idea principal fue combinar machine learning con técnicas avanzadas de trading de forma que se maximice el beneficio de su uso conjunto. El sistema es útil tanto para hacer crecer depósitos pequeños en 1–2 meses como para inversiones a largo plazo durante
FREE
Project Golden Luna MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Estrategia de negociación: Scalping. El EA "Proyecto Luna de Oro" se basa en el comercio de señales en zigzag utilizando indicadores estándar, y las entradas en el mercado se hacen en la ruptura de los niveles extremos locales. Tan pronto como el bot recibe una señal, inmediatamente comienza a colocar varias órdenes pendientes. Y lo más importante, este experto en trading utiliza órdenes de protección SL en operaciones abiertas, que salvan el depósito del trader de pérdidas significativas. Sin e
GRat BybitImport
Ivan Titov
5 (1)
Utilidades
¡Comercio en Bybit con MT5/MT4 EAs e indicadores! GRat_BybitImport es una herramienta para el comercio manual y automatizado , incluyendo CUALQUIER EA disponible, CUALQUIER criptomoneda en una de las bolsas de criptomonedas más populares Bybit 24/7. Características 1. TODOS los instrumentos Bybit están disponibles. 2. Importa (copia automáticamente) a la moneda Bybit especificada todas las operaciones (realizadas manualmente o por un EA) desde una cuenta MT5 (incluyendo demo) por el símbolo esp
MSync EA Pro
Jim Ariel Camarce Ignao
5 (1)
Asesores Expertos
MSync EA Pro es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para sincronizar múltiples señales de trading, tendencias de mercado y marcos temporales, ofreciendo una ejecución de operaciones precisa, inteligente y consistente. Diseñado para operadores que valoran la flexibilidad, la estabilidad y la automatización inteligente, este EA se adapta dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado de divisas, metales, índices y cripto pares. Concepto central El nombre "MSync" signific
FREE
Cyberia Pro Sc
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
CYBERIA PRO SCALPER Contact me privately after purchase to receive the optimized set files with the best settings! Prueba preestablecida XAUUSD CYBERIA PRO 3.8 - Oferta de lanzamiento y precios Precio de lanzamiento: $400 para los primeros 5 compradores - 3/5 Últimas dos copias de Cyberia a $400 antes de que el precio aumente a $600. Luego $600 para los siguientes 10 compradores Seguido de $800 para los siguientes 10 compradores Los precios subsiguientes se ajustarán según las condiciones del
Sniper Major
JETINVEST
5 (1)
Asesores Expertos
El EA utiliza la volatilidad, el diferencial, la frecuencia y el momento para decidir cuándo operar. El EA usa el método de Órdenes Limitadas para abrir Posiciones. En este caso, el Deslizamiento será como mucho positivo al ejecutar las entradas. El EA utiliza la lógica Trailing Take Profit, ya que el enfoque del sistema es ganar dinero mientras protege su capital. La mayoría de las operaciones se cierran rápidamente, como un disparo fuerte de un francotirador. Principales características No u
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.83 (24)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.45 (11)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.7 (43)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.5 (18)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (19)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 179 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.1 (29)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ***El precio de lanzamiento termina el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (65)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.79 (53)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (1)
Asesores Expertos
Lea esto primero (muy importante) No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO ¡OFERTA DE LANZAMIENTO! El precio actual solo está disponible para un número limitado de copias. Una vez agotadas, el precio aumentará. ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (3)
Asesores Expertos
XAUUSD Master es un Asesor Experto multisistema diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). Combina 10 sistemas de negociación independientes que se ejecutan simultáneamente, cada uno con diferentes parámetros para capturar las diferentes condiciones del mercado. El EA incluye funciones avanzadas de gestión de riesgos, funciones de suplantación de empresas de apoyo y un sencillo panel de información para la supervisión en tiempo real. After the purchase send me private message to re
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Asesores Expertos
SmartChoise EA – Sistema de Trading Potenciado por Red Neuronal para XAU/USD (Oro) en el Marco de Tiempo M1 El manual de usuario está disponible en el enlace de mi página de perfil — contiene explicaciones detalladas de todos los ajustes y opciones. En el canal de Telegram también puedes encontrar varias cuentas que ejecutan SmartChoise con diferentes saldos, niveles de riesgo y configuraciones. Es una excelente manera de ver el rendimiento real del EA en múltiples corredores y condiciones. Prec
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.72 (32)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
5 (1)
Asesores Expertos
Cheat Engine es un sistema de scalping de oro de rango medio que puede tomar decisiones basadas en el sentimiento global del mercado forex mediante una API basada en la web. La señal en vivo de Cheat Engine llegará pronto. El precio actual será incrementado. Precio por tiempo limitado 149 USD Solo operaciones individuales. Nunca se utiliza grid ni martingala. Salidas con trailing stop inteligente que se adapta a la volatilidad diaria El sentimiento global del mercado forex es una medición de la
Otros productos de este autor
Strategy B
Ivan Pochta
5 (2)
Asesores Expertos
La Estrategia B es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para Bitcoin y Ethereum. El EA se basa en un trading clásico de Price Action - Momentum. Sólo limpia la estructura del mercado, la detección de impulsos, y estricta gestión de riesgos. El EA no se basa en el apilamiento de indicadores, eliminando el riesgo de sobreajuste. Sólo utiliza dos herramientas técnicas: ADX para detectar el rango frente a la tendencia y confirmar la fuerza del impulso y las Bandas d
Gold Action EAI
Ivan Pochta
Asesores Expertos
Gold Action EAI es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD) en los marcos temporales M5, M15, H1. El Asesor Experto se basa en la lógica clásica de Price Action Momentum , sin sobrecarga de indicadores y sin intentar predecir el mercado utilizando modelos de "caja negra". Las decisiones se toman exclusivamente a partir del comportamiento del precio: impulso, ruptura del rango y confirmación del inicio de la tendencia. Funcionamiento tota
Aureon EA
Ivan Pochta
Asesores Expertos
Aureon EA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para el trading profesional y de alta precisión. El núcleo de la estrategia se basa en el análisis de divergencias, una de las herramientas más precisas y fiables en el análisis técnico.El EA identifica divergencias utilizando los siguientes indicadores: RSI, Estocástico, CCI, MACD, RVI. Basándose en una combinación de señales detectadas, el sistema decide si abrir una posición. Los filtros adicionales incluyen RSI, Bandas de Bollin
Stock Trader Pro MT5
Ivan Pochta
5 (12)
Asesores Expertos
Stock Trader Pro es un asesor de negociación automatizado desarrollado para el mercado bursátil estadounidense. Basado en una estrategia de negociación desarrollada por el autor y en la observación de que el mercado de valores, como mercado al contado, tiende a crecer con el tiempo, el sistema está configurado para abrir sólo posiciones largas. Intenta identificar las caídas del mercado operando en ondas y monitoriza varios marcos temporales para ayudar a identificar los puntos de entrada óptimo
Stock Eagle EA MT5
Ivan Pochta
5 (1)
Asesores Expertos
Stock Eagle EA - un asesor de trading automatizado diseñado para el mercado de valores de EE.UU.. Basado en una estrategia de negociación propia y en la observación de que el mercado de valores, como mercado al contado, tiende a crecer con el tiempo, el sistema está configurado para abrir únicamente posiciones largas . Su objetivo es identificar las caídas del mercado mediante ondas de negociación y supervisa múltiples marcos temporales para detectar los puntos de entrada óptimos durante las caí
ATR Plus
Ivan Pochta
Indicadores
ATR Plus es una versión mejorada del clásico ATR que muestra no sólo la volatilidad en sí, sino la energía direccional del mercado . El indicador convierte ATR en un oscilador normalizado (0-100), lo que le permite ver claramente: quién domina el mercado: compradores o vendedores cuándo comienza una tendencia cuando una tendencia pierde fuerza cuando el mercado entra en un rango cuando la volatilidad alcanza zonas de agotamiento ATR Plus es perfecto para sistemas basados en el impulso, el seguim
FREE
Stock Trader Hedge MT5
Ivan Pochta
5 (4)
Asesores Expertos
==== Resultados en vivo ==== Stock Trader Hedge - Modo CFD: aquí >> (Admiral Markets Live) > Stock Trader Hedge v.1.6 Presets: Descargar >> > Stock Trader Hedge v .1.2 Backtests : Descargar >> Stock Trader Hedge es un asesor de trading totalmente automatizado diseñado para trabajar en el mercado de valores de EE.UU. . El sistema se basa en la estrategia de negociación del autor. A diferencia de los sistemas de Forex, Stock Trader Hedge abre sólo posiciones LARGAS por la dirección global de la
DiverX
Ivan Pochta
Indicadores
DiverX es un potente y versátil indicador de divergencias desarrollado para la plataforma MetaTrader 5. Detecta divergencias regulares y ocultas basadas en cinco indicadores técnicos populares: RSI (Relative Strength Index) , RVI (Relative Vigor Index) , oscilador estocástico, CCI (Commodity Channel Index) y MACD (Moving Average Convergence Divergence) y ATR Plus (indicador propio del autor, página del producto >>) . El indicador traza los resultados directamente en el gráfico principal, propor
FREE
DiverX MT4
Ivan Pochta
Indicadores
DiverX es un potente y versátil indicador de divergencias desarrollado para la plataforma MetaTrader 4. Detecta divergencias regulares y ocultas basadas en cinco indicadores técnicos populares: RSI (Relative Strength Index) , RVI (Relative Vigor Index) , oscilador estocástico, CCI (Commodity Channel Index) y MACD (Moving Average Convergence Divergence) .El indicador traza los resultados directamente en el gráfico principal, proporcionando líneas visuales, flechas y etiquetas para facilitar el an
FREE
Gold Trenches EAI
Ivan Pochta
Asesores Expertos
Gold Trenches EAI (Expert Advisor Intelligence) es un sistema automatizado de trading de scalping diseñado exclusivamente para el Oro (XAUUSD) en el marco temporal H1 . El algoritmo se basa en conceptos de Smart Money y se centra en la mecánica de liquidez, la acumulación de rangos y las rupturas de zonas institucionales clave. En el núcleo del sistema se encuentra la lógica pura del mercado: un gran actor acumula posiciones dentro de un rango → el precio rompe la zona → se capta liquidez → Gold
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario