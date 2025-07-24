Urban Pulse

Sin trucos llamativos. Sin promesas rotas. Urban Pulse está diseñado para traders que se preocupan por una cosa: la consistencia. Ya sea que estés escalando a través de un desafío de prop o gestionando capital de clientes, este EA se mantiene dentro de los límites — y entrega.

Ejecuta en un solo gráfico: Adjunta a GBPUSD en el marco de tiempo H1. Eso es todo. Un gráfico. Una arma.

Importante: Esta versión está disponible a un precio con descuento. Precio final: $399. El acceso anticipado termina pronto.

Canal enlace = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar

Beneficios Clave

  • Lógica de Riesgo Automático: Calcula el tamaño de lote basado en el tamaño de tu cuenta y la distancia SL
  • Soporte de Lote Manual o Fijo: Tú controlas el modo — conservador o agresivo
  • Protección contra Dibujo: Apagado automático cuando la pérdida flotante supera tu porcentaje preestablecido
  • Diseño de Un Solo Gráfico: Opera múltiples símbolos, gestionados internamente — no hay necesidad de desordenar tu plataforma


Ejecución de la Estrategia

Modelo Multi-Trend: Alinea la dirección de la tendencia en múltiples marcos de tiempo antes de considerar cualquier entrada.

 

Lista de Verificación de Configuración

Parámetro Valor
Gráfico GBPUSD
Marco de tiempo H1
Símbolos gestionados GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,GBPCAD,GBPUSD



Después de la compra: Contáctanos directamente para recibir tu acceso a Telegram. Actualizaciones privadas, archivos configurados y consejos exclusivos se comparten solo con clientes verificados.

Comentarios 3
Stefano Fazzino
296
Stefano Fazzino 2025.11.10 09:16 
 

Now Urban Pulse is competitive and profitable! Keep up the good work, Fajar Dicky Firmansyah!

Tuan Anh Cao
207
Tuan Anh Cao 2025.09.06 16:02 
 

Its a working Ea , the test is the same as live result, it has a recovery option ,which can work well in come cases but im running with almost default setting with recovery disable, for stability and consistency. The Author is kind and always there for support , new updates will also be promising . Recommened

Otros productos de este autor
Ultra Pure
Fajar Dicky Firmansyah
Asesores Expertos
No trucos llamativos. No promesas incumplidas. Ultra Pure está diseñado para traders que se preocupan por una cosa: consistencia. Ya sea que estés escalando a través de un desafío prop o gestionando capital de clientes, este EA se mantiene dentro de los límites — y entrega. Ejecutarlo en un solo gráfico: Adjuntarlo a CADJPY en el marco de tiempo M15. Eso es todo. Un gráfico. Una herramienta. ¡Un backtest correcto requiere una configuración adecuada! Contáctame para obtener mi archivo .ini y ori
