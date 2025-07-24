Sin trucos llamativos. Sin promesas rotas.

Urban Pulse está diseñado para traders que se preocupan por una cosa: la consistencia. Ya sea que estés escalando a través de un desafío de prop o gestionando capital de clientes, este EA se mantiene dentro de los límites — y entrega.

Ejecuta en un solo gráfico: Adjunta a GBPUSD en el marco de tiempo H1. Eso es todo. Un gráfico. Una arma.

Importante: Esta versión está disponible a un precio con descuento . Precio final: $399. El acceso anticipado termina pronto. Canal enlace = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar

Beneficios Clave

Lógica de Riesgo Automático: Calcula el tamaño de lote basado en el tamaño de tu cuenta y la distancia SL

Calcula el tamaño de lote basado en el tamaño de tu cuenta y la distancia SL Soporte de Lote Manual o Fijo: Tú controlas el modo — conservador o agresivo

Tú controlas el modo — conservador o agresivo Protección contra Dibujo: Apagado automático cuando la pérdida flotante supera tu porcentaje preestablecido

Apagado automático cuando la pérdida flotante supera tu porcentaje preestablecido Diseño de Un Solo Gráfico: Opera múltiples símbolos, gestionados internamente — no hay necesidad de desordenar tu plataforma





Ejecución de la Estrategia

Modelo Multi-Trend: Alinea la dirección de la tendencia en múltiples marcos de tiempo antes de considerar cualquier entrada.

Lista de Verificación de Configuración

Parámetro Valor Gráfico GBPUSD Marco de tiempo H1 Símbolos gestionados GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,GBPCAD,GBPUSD









Después de la compra: Contáctanos directamente para recibir tu acceso a Telegram. Actualizaciones privadas, archivos configurados y consejos exclusivos se comparten solo con clientes verificados.