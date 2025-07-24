Urban Pulse
- Asesores Expertos
- Fajar Dicky Firmansyah
- Versión: 4.80
- Actualizado: 13 diciembre 2025
- Activaciones: 20
Ejecuta en un solo gráfico: Adjunta a GBPUSD en el marco de tiempo H1. Eso es todo. Un gráfico. Una arma.
Importante: Esta versión está disponible a un precio con descuento. Precio final: $399. El acceso anticipado termina pronto.
Beneficios Clave
- Lógica de Riesgo Automático: Calcula el tamaño de lote basado en el tamaño de tu cuenta y la distancia SL
- Soporte de Lote Manual o Fijo: Tú controlas el modo — conservador o agresivo
- Protección contra Dibujo: Apagado automático cuando la pérdida flotante supera tu porcentaje preestablecido
- Diseño de Un Solo Gráfico: Opera múltiples símbolos, gestionados internamente — no hay necesidad de desordenar tu plataforma
Ejecución de la Estrategia
Modelo Multi-Trend: Alinea la dirección de la tendencia en múltiples marcos de tiempo antes de considerar cualquier entrada.
Lista de Verificación de Configuración
|Parámetro
|Valor
|Gráfico
|GBPUSD
|Marco de tiempo
|H1
|Símbolos gestionados
|GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,GBPCAD,GBPUSD
