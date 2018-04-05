SINAL AO VIVO DE UMA CONTA REAL DE TRADING:

Para garantir total transparência, forneço acesso a uma conta de investidor real,

permitindo monitorizar o seu desempenho em tempo real, sem qualquer manipulação.

Live signal MT5 Account: 253147390 Password: Goldbreaker777$ Server: Exness-MT5Real34





Escreva-me obrigatoriamente após a compra para receber as instruções de instalação do Expert Advisor! Recomenda-se que a instalação do Expert Advisor seja realizada por nós. Para isso, basta enviar-nos os dados de acesso da sua VPS e faremos a instalação correta.

Estratégia sem perdas, apenas lucro. Rompimento + martingale seguro e calculado.





Ai Breakout X — Seu melhor assistente no trading de ouro.

Um Expert Advisor totalmente automático, que não requer configurações adicionais, projetado para negociar no par GOLD (XAUUSD) no timeframe M5.

A estratégia é baseada na ruptura de níveis importantes (scalping rápido).

Este é um algoritmo de trading real. O resultado é uma curva de crescimento muito estável.





Recomendações:

Par de trading: GOLD (XAUUSD)



Timeframe: M5



Depósito mínimo: $100



Alavancagem de trading: 1:20 ou superior



Corretora: Qualquer corretora com baixo spread



VPS: Use uma VPS para que o Expert Advisor funcione 24 horas por dia.

Aproveite para comprar pelo preço mais baixo, o custo do Expert Advisor só aumentará!!





Aviso de risco: O trading envolve riscos significativos. Resultados passados não garantem resultados futuros. Teste em uma conta demo antes de negociar com dinheiro real.

Boa sorte nas suas operações!