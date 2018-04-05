Ai Breakout X
SINAL AO VIVO DE UMA CONTA REAL DE TRADING:
Para garantir total transparência, forneço acesso a uma conta de investidor real,
permitindo monitorizar o seu desempenho em tempo real, sem qualquer manipulação.
|Live signal MT5
|Account: 253147390
|Password: Goldbreaker777$
|Server: Exness-MT5Real34
Escreva-me obrigatoriamente após a compra para receber as instruções de instalação do Expert Advisor!
Recomenda-se que a instalação do Expert Advisor seja realizada por nós. Para isso, basta enviar-nos os dados de acesso da sua VPS e faremos a instalação correta.
Ai Breakout X — Seu melhor assistente no trading de ouro.
Um Expert Advisor totalmente automático, que não requer configurações adicionais, projetado para negociar no par GOLD (XAUUSD) no timeframe M5.
A estratégia é baseada na ruptura de níveis importantes (scalping rápido).
Este é um algoritmo de trading real. O resultado é uma curva de crescimento muito estável.
Recomendações:
Par de trading: GOLD (XAUUSD)
Timeframe: M5
Depósito mínimo: $100
Alavancagem de trading: 1:20 ou superior
Corretora: Qualquer corretora com baixo spread
VPS: Use uma VPS para que o Expert Advisor funcione 24 horas por dia.
Aviso de risco: O trading envolve riscos significativos. Resultados passados não garantem resultados futuros. Teste em uma conta demo antes de negociar com dinheiro real.
Boa sorte nas suas operações!