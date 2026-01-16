Ai Breakout X

SIGNAL EN DIRECT D'UN COMPTE DE TRADING RÉEL :

Pour une transparence totale, je vous donne accès à un compte d'investisseur réel,

vous permettant de suivre ses performances en temps réel et sans aucune manipulation.

Live signal MT5
Account: 253147390
Password: Goldbreaker777$
Server: Exness-MT5Real34


Contactez-moi impérativement après l'achat pour recevoir les instructions d'installation du conseiller expert !

Nous recommandons que l'installation du conseiller expert soit effectuée par nos soins. Pour cela, envoyez-nous simplement vos identifiants VPS et nous réaliserons une installation correcte.

Une stratégie sans pertes, uniquement des profits. Cassure de niveaux + martingale sûre et calculée.


Ai Breakout X — Votre meilleur assistant pour le trading de l'or.

Un conseiller expert entièrement automatisé, ne nécessitant aucun réglage supplémentaire, conçu pour trader la paire OR (XAUUSD) sur l'unité de temps M5.

La stratégie est basée sur la rupture des niveaux clés (scalping rapide).

C'est un véritable algorithme de trading. Le résultat est une courbe de croissance très stable.


Recommandations :

    • Paire de trading : OR (XAUUSD)

    • Unité de temps : M5

    • Dépôt minimum : 100 $

    • Effet de levier : 1:20 et plus

    • Courtier : Tout courtier avec des spreads bas

    • VPS : Utilisez un VPS pour faire fonctionner le conseiller expert 24h/24.

Achetez au prix le plus bas, le prix du conseiller expert ne fera qu'augmenter !


Avertissement sur les risques : Le trading comporte des risques importants. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Testez sur un compte démo avant de trader en réel.

Bonne chance dans vos trades !


