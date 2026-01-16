Ai Breakout X
- エキスパート
- Aleksandr Makarov
- バージョン: 1.2
- アクティベーション: 10
リアルトレーディングアカウントからのライブシグナル：
完全な透明性を確保するため、ライブ投資家アカウントへのアクセスを提供します。これにより、操作なしでリアルタイムでパフォーマンスを監視できます。
|Live signal MT5
|Account: 253147390
|Password: Goldbreaker777$
|Server: Exness-MT5Real34
購入後、必ず私に連絡して、エキスパートアドバイザーのインストール手順を受け取ってください！
エキスパートアドバイザーのインストールは、当方での実施を推奨します。お客様のVPS（仮想サーバー）のログイン情報をお送りいただければ、正しくインストールを行います。
Ai Breakout X — あなたのゴールドトレーディングの最高のアシスタント
完全自動化されたエキスパートアドバイザーで、追加設定は不要です。ゴールド（XAUUSD）をM5タイムフレームで取引するために設計されています。
重要なレベルを突破する戦略に基づいています（高速スキャルピング）。
これは実際の取引アルゴリズムです。結果は非常に安定した成長曲線です。
推奨事項：
-
取引ペア： ゴールド（XAUUSD）
-
タイムフレーム： M5
-
最低入金額： $100
-
取引レバレッジ： 1:20 以上
-
ブローカー： スプレッドの低いブローカー
-
VPS： EAを24時間稼働させるためにVPSの使用を推奨します。
リスク警告： 取引には大きなリスクが伴います。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。実際の資金で取引する前に、デモ口座でテストしてください。
取引での成功をお祈りします！