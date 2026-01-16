リアルトレーディングアカウントからのライブシグナル：

完全な透明性を確保するため、ライブ投資家アカウントへのアクセスを提供します。これにより、操作なしでリアルタイムでパフォーマンスを監視できます。

Live signal MT5 Account: 253147390 Password: Goldbreaker777$ Server: Exness-MT5Real34





購入後、必ず私に連絡して、エキスパートアドバイザーのインストール手順を受け取ってください！ エキスパートアドバイザーのインストールは、当方での実施を推奨します。お客様のVPS（仮想サーバー）のログイン情報をお送りいただければ、正しくインストールを行います。

Ai Breakout X — あなたのゴールドトレーディングの最高のアシスタント

完全自動化されたエキスパートアドバイザーで、追加設定は不要です。ゴールド（XAUUSD）をM5タイムフレームで取引するために設計されています。

重要なレベルを突破する戦略に基づいています（高速スキャルピング）。

これは実際の取引アルゴリズムです。結果は非常に安定した成長曲線です。





推奨事項：

取引ペア： ゴールド（XAUUSD）



タイムフレーム： M5



最低入金額： $100



取引レバレッジ： 1:20 以上



ブローカー： スプレッドの低いブローカー



VPS： EAを24時間稼働させるためにVPSの使用を推奨します。

リスク警告： 取引には大きなリスクが伴います。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。実際の資金で取引する前に、デモ口座でテストしてください。

取引での成功をお祈りします！