Ai Breakout X

リアルトレーディングアカウントからのライブシグナル：

完全な透明性を確保するため、ライブ投資家アカウントへのアクセスを提供します。これにより、操作なしでリアルタイムでパフォーマンスを監視できます。

Live signal MT5
Account: 253147390
Password: Goldbreaker777$
Server: Exness-MT5Real34


購入後、必ず私に連絡して、エキスパートアドバイザーのインストール手順を受け取ってください！

エキスパートアドバイザーのインストールは、当方での実施を推奨します。お客様のVPS（仮想サーバー）のログイン情報をお送りいただければ、正しくインストールを行います。

Ai Breakout X — あなたのゴールドトレーディングの最高のアシスタント

完全自動化されたエキスパートアドバイザーで、追加設定は不要です。ゴールド（XAUUSD）をM5タイムフレームで取引するために設計されています。

重要なレベルを突破する戦略に基づいています（高速スキャルピング）。

これは実際の取引アルゴリズムです。結果は非常に安定した成長曲線です。


推奨事項：

    • 取引ペア： ゴールド（XAUUSD）

    • タイムフレーム： M5

    • 最低入金額： $100

    • 取引レバレッジ： 1:20 以上

    • ブローカー： スプレッドの低いブローカー

    • VPS： EAを24時間稼働させるためにVPSの使用を推奨します。

最低価格で購入するチャンスです。エキスパートアドバイザーの価格は今後上がる一方です！


リスク警告： 取引には大きなリスクが伴います。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。実際の資金で取引する前に、デモ口座でテストしてください。

取引での成功をお祈りします！


