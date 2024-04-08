Global Parabolic MT4

Oferta especial https:// www.mql5.com/ru/users/bossik2810





Parabólico Global MT4





Indicador para scalping en M1-M5.



Un indicador muy bueno para su sistema de comercio, que puede ser utilizado como un sistema independiente



sistema de comercio, recomiendo usarlo junto con - Sistema de Tendencia Pro

El indicador no se repinta y no cambia sus datos.





Ajustes:



Cambie el parámetro FILTRO para entradas precisas en el mercado.





