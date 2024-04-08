Global Parabolic MT4
- Indicadores
- Aleksandr Makarov
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Oferta especial
Parabólico Global MT4
Indicador para scalping en M1-M5.
Un indicador muy bueno para su sistema de comercio, que puede ser utilizado como un sistema independiente
sistema de comercio, recomiendo usarlo junto con - Sistema de Tendencia Pro
El indicador no se repinta y no cambia sus datos.
Ajustes:
Cambie el parámetro FILTRO para entradas precisas en el mercado.
¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesita ayuda?, siempre estoy feliz de ayudar, escríbeme en mensajes privados o
En telegrama
helps to assess the situation