SEGNALE IN DIRETTA DA UN CONTO REALE DI TRADING:
Per garantire la massima trasparenza, fornisco l'accesso a un conto investitore live,
che ti consente di monitorarne le performance in tempo reale senza alcuna manipolazione.
|Live signal MT5
|Account: 253147390
|Password: Goldbreaker777$
|Server: Exness-MT5Real34
Scrivimi obbligatoriamente dopo l'acquisto per ricevere le istruzioni di installazione dell'Expert Advisor!
Si consiglia che l'installazione dell'Expert Advisor venga eseguita da noi. Per farlo, inviaci semplicemente i dati di accesso del tuo VPS e provvederemo alla corretta installazione.
Ai Breakout X — Il tuo migliore assistente nel trading dell'oro.
Un Expert Advisor completamente automatico, che non richiede impostazioni aggiuntive, progettato per operare sulla coppia ORO (XAUUSD) sul timeframe M5.
La strategia si basa sulla rottura dei livelli chiave (scalping rapido).
Questo è un vero algoritmo di trading. Il risultato è una curva di crescita molto stabile.
Raccomandazioni:
-
Coppia di trading: ORO (XAUUSD)
-
Timeframe: M5
-
Deposito minimo: $100
-
Leva di trading: 1:20 e superiore
-
Broker: Qualsiasi broker con spread bassi
-
VPS: Utilizza un VPS per far funzionare l'Expert Advisor 24 ore su 24.
Avvertimento sui rischi: Il trading comporta rischi significativi. I risultati passati non garantiscono i risultati futuri. Prima di fare trading con denaro reale, prova su un conto demo.
Buona fortuna con il trading!