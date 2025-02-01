Golden Blitz MT5

EA Golden Blitz– Una solución segura y efectiva para el trading de oro ¡Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan 1 copias al precio actual!

Próximo precio: $999.99

Precio final: $1999.99 Versión para MT4

¡Hola! Soy EA Gold Blitz , el segundo asesor experto (EA) de la familia Diamond Forex Group, diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD). Con características excepcionales y un enfoque prioritario en la seguridad, prometo ofrecer una experiencia de trading de oro sostenible y efectiva para los traders.







¿Qué hace diferente a EA Gold Blitz?





- Stop Loss (SL) dinámico: El EA utiliza un Stop Loss basado en el rango de precios de las últimas velas. Esto asegura que el SL se adapte de manera flexible a las condiciones del mercado, protegiendo su cuenta de manera más efectiva a medida que el mercado cambia.





- Estrategias de trading diversificadas: El EA cuenta con 3 estrategias de trading, cada una capaz de abrir hasta 3 operaciones simultáneamente, permitiendo un máximo de 9 operaciones al mismo tiempo.





- Trailing Stop flexible: Incluye una función de bloqueo de ganancias mediante un trailing stop. Esta función se puede personalizar completamente para adaptarse a sus preferencias personales.





- Prioridad a la seguridad: Cada operación incluye un SL preestablecido para proteger su cuenta de riesgos inesperados.







¿Cómo funciona EA Gold Blitz?





1. Sin estrategias arriesgadas:

- No utiliza martingala ni grid.

- No ejecuta operaciones sin SL.





2. Sin "IA falsa":

- EA Gold Blitz es un sistema de trading real.

- A diferencia de otros EAs que anuncian "IA" de forma engañosa mientras dependen de martingala o grid para atraer a los clientes.





3. Enfoque en resultados a largo plazo:

- Aunque el EA no ofrece resultados perfectos en pruebas históricas, su sistema de trading está optimizado para lograr ganancias sostenibles a largo plazo.





4. Niveles de riesgo flexibles:

- Admite configuraciones desde riesgo muy bajo hasta muy alto, adaptándose a las necesidades individuales de cada trader.







Detalles de configuración del EA





- Marco temporal: M15.

- Par de divisas: XAU/USD.

- Configuración de entrada: Use los ajustes predeterminados o personalícelos según sea necesario.

- Tipo de cuenta: Cualquier tipo (se recomiendan cuentas con spreads bajos).

- Capital recomendado:

- $1000 para 1 estrategia.

- $2000 para 2 estrategias.

- $3000 para 3 estrategias.

- VPS: Se recomienda un VPS de alta velocidad para garantizar un rendimiento estable del EA.







Notas sobre el riesgo





- Los resultados de backtest son solo de referencia: No reflejan completamente los resultados reales de trading.

- El rendimiento varía según el broker: Los resultados pueden diferir entre brokers.

- Evite riesgos altos: Configuraciones de alto riesgo pueden generar drawdowns excesivos.







En conclusión





EA Gold Blitz es mucho más que un asesor experto común para el trading de oro. Es una solución confiable diseñada para ayudarle a lograr ganancias sostenibles. Con estrategias de trading reales, flexibilidad y un enfoque en la seguridad, este EA cambiará su percepción sobre el trading automatizado de oro.



