QTS Gold Guardian AI





Escalador de oro de nivel institucional basado en redes neuronales. Cuenta con Smart Hedging, Equity Protection y Volatility Adaptation. Sin Martingala peligrosa.





QTS Gold Guardian AI es la solución definitiva para el scalping del XAUUSD (Oro), diseñado para sobrevivir a las condiciones volátiles del mercado. A diferencia de los scalpers tradicionales que revientan las cuentas, QTS se centra primero en la Preservación del Capital.

Características principales:

Lógica de Red Neuronal: Utiliza una lógica avanzada para detectar micro-tendencias en plazos M5/H1.

Recuperación inteligente: Utiliza un coeficiente de cobertura inteligente para neutralizar las malas operaciones sin estresar el margen.

Guardián de la equidad: Mecanismo incorporado de parada brusca. Si el drawdown alcanza un nivel crítico, el EA detiene las operaciones para salvar la cuenta (¡fundamental para las empresas de apoyo!).

Filtro de noticias: Evita automáticamente operar durante noticias de alto impacto.

Gap dinámico: Ajusta la distancia de la cuadrícula en función de la volatilidad del mercado en tiempo real (ATR).

⚙️ Recomendaciones:

Símbolo: XAUUSD (Oro).

Marco temporal: M15 o H1.

Depósito Mínimo: $100 (Cent) o $1000 (Standard).

Tipo de Cuenta: Spread bajo / ECN es preferible.

VPS: Altamente recomendado para operación 24/7.

Nota: Este EA ha pasado estrictas pruebas de estrés. Por favor, utilice los archivos recomendados para un rendimiento óptimo.