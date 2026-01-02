QTS Gold Guardian AI
- Asesores Expertos
- Benny Hidayat
- Versión: 5.32
- Activaciones: 5
QTS Gold Guardian AI
Escalador de oro de nivel institucional basado en redes neuronales. Cuenta con Smart Hedging, Equity Protection y Volatility Adaptation. Sin Martingala peligrosa.
QTS Gold Guardian AI es la solución definitiva para el scalping del XAUUSD (Oro), diseñado para sobrevivir a las condiciones volátiles del mercado. A diferencia de los scalpers tradicionales que revientan las cuentas, QTS se centra primero en la Preservación del Capital.
Características principales:
-
Lógica de Red Neuronal: Utiliza una lógica avanzada para detectar micro-tendencias en plazos M5/H1.
-
Recuperación inteligente: Utiliza un coeficiente de cobertura inteligente para neutralizar las malas operaciones sin estresar el margen.
-
Guardián de la equidad: Mecanismo incorporado de parada brusca. Si el drawdown alcanza un nivel crítico, el EA detiene las operaciones para salvar la cuenta (¡fundamental para las empresas de apoyo!).
-
Filtro de noticias: Evita automáticamente operar durante noticias de alto impacto.
-
Gap dinámico: Ajusta la distancia de la cuadrícula en función de la volatilidad del mercado en tiempo real (ATR).
⚙️ Recomendaciones:
-
Símbolo: XAUUSD (Oro).
-
Marco temporal: M15 o H1.
-
Depósito Mínimo: $100 (Cent) o $1000 (Standard).
-
Tipo de Cuenta: Spread bajo / ECN es preferible.
-
VPS: Altamente recomendado para operación 24/7.
Nota: Este EA ha pasado estrictas pruebas de estrés. Por favor, utilice los archivos recomendados para un rendimiento óptimo.