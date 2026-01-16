Ai Breakout X

GERÇEK BİR TRADING HESABINDAN CANLI SİNYAL:

Tam şeffaflığı sağlamak için, size gerçek zamanlı olarak performansını herhangi bir manipülasyon olmaksızın izlemenize olanak tanıyan canlı bir yatırımcı hesabına erişim sağlıyorum.

Live signal MT5
Account: 253147390
Password: Goldbreaker777$
Server: Exness-MT5Real34


Danışmanın kurulum talimatlarını almak için satın alma işleminden sonra mutlaka bana yazın!

Danışmanın kurulumunun tarafımızca yapılması önerilir. Bunun için sadece VPS bilgilerinizi bize gönderin, doğru kurulumu gerçekleştirelim.

Ai Breakout X — Altın işlemlerinizde en iyi yardımcınız.

Ek ayar gerektirmeyen, tam otomatik danışman, M5 zaman diliminde ALTIN (XAUUSD) paritesinde işlem yapmak için tasarlanmıştır.

Strateji, önemli seviyelerin kırılmasına dayanır (hızlı scalping).

Bu gerçek bir trading algoritmasıdır. Sonuç, oldukça istikrarlı bir büyüme eğrisidir.


Öneriler:

    • İşlem çifti: ALTIN (XAUUSD)

    • Zaman dilimi: M5

    • Minimum depozito: $100

    • İşlem kaldıracı: 1:100 ve üzeri

    • Broker: Düşük spread'li herhangi bir broker

    • VPS: Danışmanın 7/24 çalışması için VPS kullanın.

En düşük fiyatla satın almak için acele edin! Danışmanın maliyeti sadece artacak!!


Risk uyarısı: Trading önemli riskler içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Gerçek para ile işlem yapmadan önce demo hesapta test yapın.

İyi işlemler!


