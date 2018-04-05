Ai Breakout X

来自真实交易账户的实时信号：

为了确保完全透明，我提供一个实时投资者账户，

让您可以实时监控其表现，不受任何操纵。

Live signal MT5
Account: 253147390
Password: Goldbreaker777$
Server: Exness-MT5Real34


购买后请务必联系我以获取交易机器人的安装说明！

建议由我们为您安装交易机器人，只需将您的VPS登录信息发给我们，我们将为您正确安装。

无亏损策略，只盈利。突破+安全计算过的马丁格尔策略。


Ai Breakout X — 您在黄金交易中的最佳助手。

一款完全自动化的交易机器人，无需额外设置，专为在M5时间框架上交易黄金（XAUUSD）而设计。

该策略基于突破关键价位（快速剥头皮）。

这是一个真实的交易算法。结果是一条极其稳定的增长曲线。


推荐配置：

    • 交易品种： 黄金（XAUUSD）

    • 时间框架： M5

    • 最低入金： 100美元

    • 交易杠杆： 1:20 或更高

    • 经纪商： 任何点差低的经纪商

    • VPS： 建议使用VPS以保证交易机器人24小时不间断运行。

立即以最低价购买，该交易机器人的价格只会不断上涨！！


风险提示： 交易存在重大风险。过往业绩并不代表未来表现。在进行真实交易前，请在模拟账户上进行测试。

祝您交易顺利！


