Ai Breakout X
- 专家
- Aleksandr Makarov
- 版本: 1.2
- 激活: 10
来自真实交易账户的实时信号：
为了确保完全透明，我提供一个实时投资者账户，
让您可以实时监控其表现，不受任何操纵。
|Live signal MT5
|Account: 253147390
|Password: Goldbreaker777$
|Server: Exness-MT5Real34
购买后请务必联系我以获取交易机器人的安装说明！
建议由我们为您安装交易机器人，只需将您的VPS登录信息发给我们，我们将为您正确安装。
无亏损策略，只盈利。突破+安全计算过的马丁格尔策略。
Ai Breakout X — 您在黄金交易中的最佳助手。
一款完全自动化的交易机器人，无需额外设置，专为在M5时间框架上交易黄金（XAUUSD）而设计。
该策略基于突破关键价位（快速剥头皮）。
这是一个真实的交易算法。结果是一条极其稳定的增长曲线。
推荐配置：
-
交易品种： 黄金（XAUUSD）
-
时间框架： M5
-
最低入金： 100美元
-
交易杠杆： 1:20 或更高
-
经纪商： 任何点差低的经纪商
-
VPS： 建议使用VPS以保证交易机器人24小时不间断运行。
立即以最低价购买，该交易机器人的价格只会不断上涨！！
风险提示： 交易存在重大风险。过往业绩并不代表未来表现。在进行真实交易前，请在模拟账户上进行测试。
祝您交易顺利！