Ai Breakout X

실제 트레이딩 계정의 라이브 신호:

완전한 투명성을 보장하기 위해 실제 투자자 계정에 대한 접근 권한을 제공합니다.

이를 통해 어떠한 조작도 없이 실시간으로 투자 성과를 모니터링할 수 있습니다.

Live signal MT5
Account: 253147390
Password: Goldbreaker777$
Server: Exness-MT5Real34


구매 후 어드바이저 설치 지침을 받기 위해 꼭 저에게 연락해 주세요!

어드바이저 설치를 저희가 직접 진행할 것을 권장합니다. 이를 위해 귀하의 VPS 접속 정보를 보내주시기만 하면 저희가 정확한 설치를 수행해 드립니다.

손실 없이 오로지 수익만을 창출하는 전략. 브레이크아웃 + 안전하게 계산된 마틴게일.


Ai Breakout X — 골드 트레이딩에서의 최고의 파트너

완전 자동화된 어드바이저로 추가 설정이 필요하지 않으며, M5 타임프레임에서 골드(XAUUSD) 거래를 위해 설계되었습니다.

중요 레벨을 돌파하는 전략을 기반으로 합니다 (고속 스캘핑).

이는 실제 거래 알고리즘입니다. 결과는 매우 안정적인 성장 곡선입니다.


권장 사항:

    • 거래 종목: 골드(XAUUSD)

    • 타임프레임: M5

    • 최소 예치금: $100

    • 거래 레버리지: 1:100 이상

    • 브로커: 스프레드가 낮은 모든 브로커

    • VPS: 어드바이저가 24시간 작동하도록 VPS를 사용하십시오.

최저가에 구매하세요! 어드바이저 가격은 오직 상승할 것입니다!!


위험 고지: 트레이딩은 상당한 위험을 수반합니다. 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 실제 자금으로 거래하기 전에 데모 계정에서 테스트해 보십시오.

행운을 빕니다!


