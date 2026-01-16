Ai Breakout X

ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА:

Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту,

что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций.

Live signal MT5
Account: 253147390
Password: Goldbreaker777$
Server: Exness-MT5Real34


Обязательно напишите мне после покупки для получения инструкции по установке советника!

Рекомендуется что бы установку советника провели именно мы, для это просто пришлите нам данные от VPS и мы произведём правильную установку советника.

Contact:  t.me/AiBreakoutX

Ai Breakout X - Ваш лучший помощник в торговле золотом.

Полностью автоматический советник, не требующий дополнительных настроек, предназначенный для торговли на валютной паре GOLD (XAUUSD) M5

Стратегия основана на пробитии важных уровней (быстрое скальпирование)

Это реальный торговый алгоритм. Результат — очень стабильная кривая роста.


Рекомендации:

  • Trading pair: GOLD (XAUUSD)
  • Timeframe: M5
  • Minimum deposit: $100
  • Trading leverage: 1:20 и выше
  • Broker: Любой брокер с низким спредом
  • VPS: Используйте VPS, чтобы советник работал круглосуточно.


Ограниченная цена $499 только для 10 первых продаж.

Предупреждение о рисках: Торговля сопряжена со значительным риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Перед реальной торговлей протестируйте на демо-счете.

Удачной торговли!



