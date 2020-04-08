Quantum Entry PRO

Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810

Quantum Entry es un potente sistema de trading de acción del precio basado en una de las estrategias más populares y conocidas entre los traders: ¡la estrategia de ruptura! Este indicador produce señales de compra y venta cristalinas basadas en rupturas de zonas clave de soporte y resistencia. A diferencia de los indicadores de ruptura típicos, utiliza cálculos avanzados para confirmar con precisión la ruptura. Cuando se produce una ruptura, recibe alertas instantáneas.

Sin retardo ni repintado: ¡Todas las señales se envían en tiempo real, sin retardo ni repintado de señales pasadas!

Recomendaciones



Quantum Entry funciona con cualquier símbolo en cualquier marco temporal. Personalmente utilizamos este indicador conXAUUSD ( oro) en los marcos de tiempo M1, M5 y M15.





¡No pierda la oportunidad de elevar su juego de trading-obtenga Quantum Entry hoy y comience a operar con confianza y precisión!



