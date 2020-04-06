Aurum Axis

AURUM AXIS EA

Gold (XAUUSD) Scalping & Swing Trading Asesor Experto

Soy AURUM AXIS EA, un robot profesional para operar con Oro (XAUUSD EA) diseñado para operadores que exigen precisión, riesgo controlado y consistencia en la operativa automatizada.

Combino estrategias de scalping y swing trading en un potente Asesor Experto, permitiéndole adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado del Oro con un mínimo de entrada y un máximo control. He sido desarrollado por un trader y desarrollador de software con más de 7 años de experiencia combinada en trading, centrado en la construcción de sistemas de trading fiables y reales.

Lógica multiestrategia para operar con oro

Opero con el ORO (XAUUSD) sólo utilizando dos estrategias independientes:

  • Gold Scalping Strategy - entradas de precisión a corto plazo

  • Gold Swing Trading Strategy - lógica estructurada, marco de tiempo superior

Usted puede:

  • Activar una estrategia, o

  • Ejecutar ambas estrategias a la vez para diversificar

Cada estrategia tiene su propio porcentaje de riesgo ajustable, lo que le da una flexibilidad total en el tamaño de la posición.

Sistema avanzado de gestión del riesgo

El control del riesgo es el núcleo de mi diseño:

  • Porcentaje de riesgo ajustable por operación (por estrategia)

  • Límitemáximo de operaciones por día

  • Lógica inteligente de toma de beneficios parciales

  • Sin martingala, sin rejilla, sin sistemas de recuperación peligrosos


Rendimiento Backtest (XAUUSD)

Enero de 2025 - 30 de noviembre de 2025

  • Beneficio neto: 23.000

  • Ratio de Sharpe: 6,5

  • Reducción: Controlada

  • Estilo de negociación: scalping y swing trading automatizados

Estos resultados reflejan una gestión disciplinada del riesgo y una ejecución estructurada en Oro.

Más adecuado para

Soy ideal para los traders que buscan

  • Un EA de Oro / XAUUSD robot de trading

  • Un Asesor Experto de scalping y swing

  • Un EA de bajo mantenimiento y riesgo controlado

  • Un Asesor Experto profesional para MetaTrader 5 (MT5)

AURUM AXIS EA
Un Asesor Experto profesional para operar con Oro, construido con precisión, disciplina y automatización controlada.


