Aurum Axis
- Asesores Expertos
- Shaba Dzonzi Kagona
- Versión: 1.1
- Actualizado: 22 diciembre 2025
- Activaciones: 10
AURUM AXIS EA
Gold (XAUUSD) Scalping & Swing Trading Asesor Experto
Soy AURUM AXIS EA, un robot profesional para operar con Oro (XAUUSD EA) diseñado para operadores que exigen precisión, riesgo controlado y consistencia en la operativa automatizada.
Combino estrategias de scalping y swing trading en un potente Asesor Experto, permitiéndole adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado del Oro con un mínimo de entrada y un máximo control. He sido desarrollado por un trader y desarrollador de software con más de 7 años de experiencia combinada en trading, centrado en la construcción de sistemas de trading fiables y reales.
Lógica multiestrategia para operar con oro
Opero con el ORO (XAUUSD) sólo utilizando dos estrategias independientes:
Gold Scalping Strategy - entradas de precisión a corto plazo
Gold Swing Trading Strategy - lógica estructurada, marco de tiempo superior
Usted puede:
Activar una estrategia, o
Ejecutar ambas estrategias a la vez para diversificar
Cada estrategia tiene su propio porcentaje de riesgo ajustable, lo que le da una flexibilidad total en el tamaño de la posición.
Sistema avanzado de gestión del riesgo
El control del riesgo es el núcleo de mi diseño:
Porcentaje de riesgo ajustable por operación (por estrategia)
Límitemáximo de operaciones por día
Lógica inteligente de toma de beneficios parciales
Sin martingala, sin rejilla, sin sistemas de recuperación peligrosos
Rendimiento Backtest (XAUUSD)
Enero de 2025 - 30 de noviembre de 2025
Beneficio neto: 23.000
Ratio de Sharpe: 6,5
Reducción: Controlada
Estilo de negociación: scalping y swing trading automatizados
Estos resultados reflejan una gestión disciplinada del riesgo y una ejecución estructurada en Oro.
Más adecuado para
Soy ideal para los traders que buscan
Un EA de Oro / XAUUSD robot de trading
Un Asesor Experto de scalping y swing
Un EA de bajo mantenimiento y riesgo controlado
Un Asesor Experto profesional para MetaTrader 5 (MT5)
Un Asesor Experto profesional para operar con Oro, construido con precisión, disciplina y automatización controlada.