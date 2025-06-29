



M1 Golding - Este es un sistema de trading fácil de usar. Es un indicador de flecha diseñado para el marco de tiempo M1-M5.

El indicador se puede utilizar como un sistema de scalping independiente, así como parte de su sistema de comercio existente.

Bonificación: Cuando usted compra el indicador, se obtiene un regalo - Trend Arrow Super

También proporciono un indicador adicional de filtro de tendencia totalmente gratis - Filter

La combinación de estos indicadores puede ayudarle a hacer sus operaciones más fáciles y precisas.





Parámetros del indicador:

Período de tendencia - 100 (Puede cambiar este parámetro para obtener señales más precisas)

(Puede cambiar este parámetro para obtener señales más precisas) Multiplicador - 6.0 (El parámetro principal que es responsable de la exactitud de las señales)