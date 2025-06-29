M1 Golding
- Indicadores
- Aleksandr Makarov
- Versión: 2.1
- Actualizado: 1 julio 2025
- Activaciones: 20
M1 Golding - Este es un sistema de trading fácil de usar. Es un indicador de flecha diseñado para el marco de tiempo M1-M5.
El indicador se puede utilizar como un sistema de scalping independiente, así como parte de su sistema de comercio existente.
Bonificación: Cuando usted compra el indicador, se obtiene un regalo - Trend Arrow Super
También proporciono un indicador adicional de filtro de tendencia totalmente gratis - Filter
La combinación de estos indicadores puede ayudarle a hacer sus operaciones más fáciles y precisas.
Parámetros del indicador:
- Período de tendencia - 100 (Puede cambiar este parámetro para obtener señales más precisas)
- Multiplicador - 6.0 (El parámetro principal que es responsable de la exactitud de las señales)
Hoja de ruta de desarrollo de M1 Golding
- Escribiendo un Asesor con Filtrado de Señales.
¡Le deseo mucho éxito en el comercio!
Great product that works and that's positive.