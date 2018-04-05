Gemini Zone Breakout

Xauusd gold Victor Jacobus Daniel Coetzee Asesores Expertos

Este asesor experto tiene y la gestión de riesgos y funciona mejor en un marco de tiempo de 1 hora la cuenta para iniciar el comercio debe ser de al menos 300 $ para obtener beneficios Draw Down es de 24.2%. la obtención de beneficios es del 76,8% de todas las operaciones también se puede ejecutar en un marco de tiempo 15 el crecimiento de 1 mes es del 76 por favor recuerde siempre si tiene pérdidas es parte del comercio por favor, hágamelo saber si usted lucha estoy aquí para ayudar y hacer me