Gemini Zone Breakout
- Asesores Expertos
- Bi Zhou
- Versión: 2.60
- Actualizado: 16 enero 2026
- Activaciones: 10
Gemini Zone Breakout V 1.0 — Experto en Rupturas Institucionales y Estilo Fast In, Fast Out
Gemini Zone Breakout es un sistema de trading algorítmico para MT5 basado en la estructura del mercado. Está diseñado para operar rupturas explosivas en niveles clave, utilizando un enfoque de Fast In, Fast Out (Entrada y Salida Rápida) para asegurar ganancias en entornos volátiles.
💎 Ventajas Competitivas:
-
Confirmación Personalizada : Identificación de zonas de Oferta y Demanda con validación fractal basada en el número de velas configurado por el usuario.
-
Gestión Flexible de Riesgo : Soporta la apertura de múltiples órdenes para maximizar tendencias o permite limitar a una sola orden para un control de capital conservador.
-
Stop Loss Dinámico : Integración con ATR para un ajuste preciso del riesgo según la volatilidad actual.
💰 Estrategia de Precios :
-
Copias 1 - 10 : $39 (¡Ahorra $60 hoy!)
-
Copias 11 - 20 : $99
-
Siguientes fases : Aumento de $50 por cada 10 ventas. Meta final: $799.