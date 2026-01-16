Gemini Zone Breakout

  • Bi Zhou
  • Version: 2.60
  • Aktualisiert: 16 Januar 2026
  • Aktivierungen: 10

Gemini Zone Breakout V 1.0 - Profi-Experte für Breakout- & Hedging-Strategien

Gemini Zone Breakout ist ein hochpräzises, automatisiertes Handelssystem (Expert Advisor) für den MetaTrader 5, das speziell für den Handel von XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Das System basiert auf der bewährten Marktstruktur-Theorie und konzentriert sich darauf, entscheidende Ausbrüche an institutionellen Angebots- und Nachfragezonen (Supply & Demand Zones) zu identifizieren und profitabel zu nutzen.

[Bildvorschlag: XAUUSD H1 Chart mit markierten Support/Resistance Zonen und ATR-Stop-Loss]

💎 Die 5 Kernvorteile des Systems:

  1. Präzise Zonenerkennung & Fraktale Validierung: Der Algorithmus berechnet in Echtzeit signifikante Preiszonen. Durch einen integrierten Bestätigungsfilter (standardmäßig 22 Kellen) werden Fehlausbrüche effektiv gefiltert. Erst wenn ein Ausbruch durch Momentum bestätigt wird, erfolgt der präzise Markteintritt.

  2. Umfassende Backtests auf Real-Tick-Basis: Diese Strategie wurde unter härtesten Bedingungen getestet. Wir haben Backtests mit "Every Tick based on Real Ticks" (echte Tick-Daten) vom Juli 2024 bis heute durchgeführt. Dies garantiert, dass die Ergebnisse reale Marktbedingungen wie Slippage und Spread-Ausweitungen widerspiegeln.

  3. Absolut KEIN Grid-Trading (Netzhandel): Zur Sicherheit Ihres Kapitals verwendet dieser EA keine Grid-Strategien. Jede Position basiert auf einer klaren Ausbruchslogik. Es gibt kein unkontrolliertes Anhäufen von Verlustpositionen, was das Risiko eines Kontototalverlusts im Vergleich zu herkömmlichen Grid-Bots massiv reduziert.

  4. Adaptives Risikomanagement via ATR: Der EA nutzt den ATR (Average True Range) Indikator für einen dynamischen Stop-Loss. Bei hoher Marktvolatilität passt sich der Stop-Loss automatisch an, um unnötige Ausstoppungen zu vermeiden, während er bei niedriger Volatilität eng am Preis bleibt, um Gewinne zu schützen.

  5. Enormes Optimierungspotenzial: Obwohl der EA "Out-of-the-box" perfekt für Gold im H1-Chart eingestellt ist, bietet die Architektur professionellen Tradern enorme Möglichkeiten. Die Parameter können flexibel für andere Paare wie EURUSD oder Indizes optimiert werden, was den EA zu einem vielseitigen Werkzeug macht.

⚙️ Wichtige Parameter im Überblick:

  • Strategy Mode: Wechseln Sie zwischen dynamischen und fest arretierten Preiszonen.

  • Confirmation Bars: Definiert die Stärke der strukturellen Bestätigung vor einem Trade.

  • ATR Multiplier: Passen Sie die Sensitivität des dynamischen Stop-Loss an Ihre Risikopräferenz an.

  • Recover Multiplier: Ein intelligenter Wiederherstellungsfaktor, um Verluste in einem kontrollierten Rahmen (mit festem Zyklus-Limit) auszugleichen.

📈 Installation & Empfehlungen:

  • Handelssymbol: Vorzugsweise XAUUSD (Gold).

  • Zeitrahmen: H1 (Stundenchart).

  • Kontotyp: Kompatibel mit Hedging- und Netting-Konten.

  • Mindesteinzahlung: Empfohlen ab 500 USD (bei 0.01 Lot oder 2.5% Risiko).

🛡️ Sicherheits-Hinweis:

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Gemini Zone Breakout beinhaltet eine intelligente Recovery-Logik ("Capped Martingale"), die jedoch strikt durch benutzerdefinierte Zyklen begrenzt ist, um das Konto zu schützen. Wir empfehlen, den EA zunächst auf einem Demokonto zu testen.

💰 Preisstrategie (Staffelpreise):

Nutzen Sie die Gelegenheit der frühen Veröffentlichung:

  • Aktuell: 39 $ (Limitiert auf die ersten 10 Lizenzen).

  • Nächste Stufe: 99 $.

  • Finaler Zielpreis: 799 $.

Ein früher Einstieg sichert Ihnen nicht nur ein leistungsstarkes Tool, sondern auch den bestmöglichen Preis vor den geplanten Erhöhungen!


