Gemini Zone Breakout
Gemini Zone Breakout V 1.0 - Esperto Professionale in Breakout Istituzionali e Hedging Identifica le zone chiave, domina il mercato con precisione.
Gemini Zone Breakout è un sistema di trading automatizzato avanzato per MetaTrader 5, concepito sulla "Market Structure Theory". Questo EA è specializzato nel catturare i breakout decisivi sui livelli istituzionali di Supporto e Resistenza, adottando uno stile operativo Fast In, Fast Out (Entrata Rapida, Uscita Rapida). Questa filosofia di trading è progettata per capitalizzare i rapidi cambiamenti di momentum, proteggendo al contempo il capitale dalle inversioni improvvise del mercato.
💎 I vantaggi principali di Gemini V 1.0:
-
Rilevamento Zone con Conferma Personalizzabile: L'algoritmo identifica le aree di Domanda e Offerta in tempo reale. Grazie alla validazione frattale su un numero di barre definibile dall'utente, il sistema filtra i falsi segnali e i "fakeout", entrando a mercato solo quando la forza del movimento è confermata.
-
Gestione Flessibile del Portafoglio: Il sistema è estremamente versatile. È possibile configurare l'EA per mantenere più ordini aperti contemporaneamente per massimizzare i profitti durante i trend estesi, oppure limitare l'operatività a una singola posizione per un controllo del rischio ultra-conservativo.
-
Protezione Dinamica Basata sulla Volatilità: Integra uno Stop Loss dinamico basato su ATR, assicurando che ogni operazione abbia il margine necessario in base alla volatilità attuale, evitando chiusure premature.
-
Logica di Recupero Intelligente: Un sistema di Martingala adattiva con limiti rigorosi permette di gestire le fasi laterali del mercato in modo sicuro, puntando alla longevità dell'account.
💰 Strategia di Prezzo a Scalinata:
-
Prime 10 copie: $39 (Risparmio immediato di $60!)
-
Da 11 a 20 copie: $99 (Prezzo base standard)
-
Successivamente: Il prezzo aumenterà di $50 ogni 10 vendite effettuate.
-
Target Finale: $799. Non perdere l'occasione di ottenere uno strumento professionale al prezzo più basso di sempre!