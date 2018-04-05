Gemini Zone Breakout
Gemini Zone Breakout V 1.0 - 顶级突破与对冲策略专家 锁定核心区间，定义突破利润。
Gemini Zone Breakout 是一款基于市场结构理论开发的 MetaTrader 5 高级自动化交易系统。它专注于捕捉价格在关键支撑与阻力位的决定性突破，采用 Fast In, Fast Out (快进快出) 的敏捷交易风格，旨在瞬息万变的市场中迅速锁定利润。V 1.0 版本深度优化了底层架构，能够自动识别并适配对冲 (Hedging) 与净额 (Netting) 账户，为专业交易者提供无缝的操作体验。
💎 核心优势：
-
精准区间侦测与自定义验证： 算法自动实时计算关键供应与需求区（Supply & Demand Zones），通过自定义数量 K 线的分形验证机制，过滤虚假突破，只在动量确认的瞬间精准进场。
-
灵活持仓管理： 系统逻辑极具包容性。您可以设置同时持有多个并发订单以捕捉趋势的每一个极值利润点，或者通过参数配置限制仅持有 1 单以实现极简的风险控制，完美适配不同的交易性格。
-
自适应风险管理系统： 集成 ATR 动态波动率止损，确保每一单的止损距离都精准符合当前的波幅，拒绝无效扫损，最大程度保护账户本金。
-
封顶式恢复逻辑： 内置智能马丁策略，专为震荡市设计，配合最大循环封顶，在追求快速回血的同时严格防范账户风险。
💰 商业定价策略 (阶梯涨价中)： 我们为首批支持者提供极具吸引力的价格。
-
第 1 - 10 份： $39（首发前 10 名特惠，立省 $60！）
-
第 11 - 20 份： $99（标准初始价格）
-
后续阶段： 每售出 10 份，价格将立即上调 $50。
-
最终目标价：$799。 早期购买不仅是获得一个强大的工具，更是锁定您的利润起点！