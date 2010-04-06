Gemini Zone Breakout V 1.0 - Профессиональный советник для пробойных стратегий

Gemini Zone Breakout — это передовая торговая система для MT5, разработанная для трейдеров, которые ценят точность и математический подход. Основная специализация — XAUUSD (Золото) на таймфрейме H1.

💎 Почему стоит выбрать Gemini Zone Breakout?

Интеллектуальный анализ зон: Советник не просто ищет уровни, он анализирует "память рынка". Используя фрактальное подтверждение на 22 барах, система находит зоны спроса и предложения, где вероятность истинного пробоя максимальна. Тестирование на реальных данных: Мы провели глубокий стресс-тест системы, используя реальные тики с июля 2024 года. Это гарантирует, что алгоритм устойчив к резким скачкам волатильности и расширению спреда. Отказ от сеток (No Grid): Мы принципиально не используем сеточную торговлю. Каждая сделка имеет четкое логическое обоснование. Это защищает вас от внезапных маржин-коллов, характерных для сеточников в односторонних трендах. Динамический ATR Стоп-Лосс: Рынок меняется каждую минуту. Наш советник использует индикатор ATR для расчета стоп-лосса. Это позволяет "дышать" вашим сделкам в моменты высокой волатильности и минимизировать убытки в спокойные периоды. Гибкость и оптимизация: Параметры EA полностью открыты для настройки. Вы можете оптимизировать его под любой инструмент, что делает этот инструмент универсальным активом в вашем портфеле.

⚙️ Основные настройки:

Confirmation Bars: Количество баров для подтверждения силы зоны.

Max Recover Cycles: Ограничение циклов восстановления для предотвращения чрезмерного риска.

Trailing Stop: Встроенный механизм сопровождения прибыли, который активируется только после достижения заданного уровня безубытка.

📈 Рекомендации:

Депозит: Минимум 500 USD.

Кредитное плечо: от 1:100.

Брокер: Рекомендуется ECN-брокер с низким спредом по золоту.

💰 Цена сегодня: Всего $39 для первых 10 покупателей. Следующий этап — $99. Финальная стоимость составит $799. Успейте инвестировать в качественный софт по минимальной цене!