Gemini Zone Breakout
Gemini Zone Breakout V 1.0 - ブレイクアウト＆リスク管理のスペシャリスト
Gemini Zone Breakout は、MT5プラットフォーム向けに開発された、市場構造理論に基づく高度な自動売買システムです。特に XAUUSD (ゴールド) のH1チャート において、圧倒的なパフォーマンスを発揮するように設計されています。
💎 本EAの5つの核心的特徴：
-
高精度なゾーン検知アルゴリズム： 供給と需要のゾーンをリアルタイムで特定します。22本のK線（カスタマイズ可能）によるフラクタル確認プロセスを経て、ダマシを極限まで排除したタイミングでエントリーを行います。
-
リアルティックによる厳格な検証： 2024年7月から現在まで の期間、MetaQuotes社の「リアルティックに基づく全ティック」データを使用してバックテストを完了しています。これは、スリッページやスプレッド変動を考慮した、極めて信頼性の高いデータです。
-
グリッド（網掛け）手法の完全廃止： 多くの自動売買ソフトが陥る「無制限なナンピン・グリッド」は一切使用しません。各トレードには明確な根拠があり、リスクが限定されています。
-
ATR連動型ダイナミック損切り： ATR（平均真の範囲） 指標を採用し、市場のボラティリティに合わせて損切り幅を自動調整します。荒れた相場では幅を広げ、安定した相場ではタイトに設定することで、口座資金を最適に保護します。
-
無限の最適化ポテンシャル： ゴールドH1に特化していますが、パラメータ設定は非常に自由度が高く、ポンド円やユーロドル、ダウ平均など、あらゆる銘柄への最適化が可能です。
⚙️ 主要パラメータの説明：
-
InpConfirmationBars: ゾーンの強さを決定する確認バーの数。
-
InpAutoLotPercent: 口座残高に対するリスク許容度。2.5%が推奨設定です。
-
Recovery Logic: 損失を一時的に補填するためのインテリジェントなリカバリー機能（最大サイクル制限付き）。
🚀 運用のヒント：
-
推奨通貨ペア: XAUUSD (ゴールド)。
-
推奨時間足: H1。
-
最低証拠金: 500ドル以上。
💰 販売価格について： 現在は発売記念特売として $39（限定10本）で提供中。その後、10本販売ごとに $50 ずつ値上げされ、最終的には $799 となります。早期導入が最も賢い選択です。