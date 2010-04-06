Gemini Zone Breakout

Gemini Zone Breakout V 1.0 - ブレイクアウト＆リスク管理のスペシャリスト

Gemini Zone Breakout は、MT5プラットフォーム向けに開発された、市場構造理論に基づく高度な自動売買システムです。特に XAUUSD (ゴールド) のH1チャート において、圧倒的なパフォーマンスを発揮するように設計されています。

💎 本EAの5つの核心的特徴：

  1. 高精度なゾーン検知アルゴリズム： 供給と需要のゾーンをリアルタイムで特定します。22本のK線（カスタマイズ可能）によるフラクタル確認プロセスを経て、ダマシを極限まで排除したタイミングでエントリーを行います。

  2. リアルティックによる厳格な検証： 2024年7月から現在まで の期間、MetaQuotes社の「リアルティックに基づく全ティック」データを使用してバックテストを完了しています。これは、スリッページやスプレッド変動を考慮した、極めて信頼性の高いデータです。

  3. グリッド（網掛け）手法の完全廃止： 多くの自動売買ソフトが陥る「無制限なナンピン・グリッド」は一切使用しません。各トレードには明確な根拠があり、リスクが限定されています。

  4. ATR連動型ダイナミック損切り： ATR（平均真の範囲） 指標を採用し、市場のボラティリティに合わせて損切り幅を自動調整します。荒れた相場では幅を広げ、安定した相場ではタイトに設定することで、口座資金を最適に保護します。

  5. 無限の最適化ポテンシャル： ゴールドH1に特化していますが、パラメータ設定は非常に自由度が高く、ポンド円やユーロドル、ダウ平均など、あらゆる銘柄への最適化が可能です。

⚙️ 主要パラメータの説明：

  • InpConfirmationBars: ゾーンの強さを決定する確認バーの数。

  • InpAutoLotPercent: 口座残高に対するリスク許容度。2.5%が推奨設定です。

  • Recovery Logic: 損失を一時的に補填するためのインテリジェントなリカバリー機能（最大サイクル制限付き）。

🚀 運用のヒント：

  • 推奨通貨ペア: XAUUSD (ゴールド)。

  • 推奨時間足: H1。

  • 最低証拠金: 500ドル以上。

💰 販売価格について： 現在は発売記念特売として $39（限定10本）で提供中。その後、10本販売ごとに $50 ずつ値上げされ、最終的には $799 となります。早期導入が最も賢い選択です。

Grok ZScore Pair MT5
Bi Zhou
エキスパート
Overview Grok Z-Score is an advanced automated trading system built on the "Mean Reversion" principle of mathematical statistics. By monitoring the price divergence of two highly correlated symbols, the EA uses the Z-Score algorithm to calculate precise standard deviation levels. It captures arbitrage opportunities when price spreads reach extreme statistical limits and exits as they revert to the mean. Key Features Statistical Logic Driven : Completely removes emotional bias. Trades are execut
Genimi Z Score Inverse Arbitrage Pro
Bi Zhou
エキスパート
Gemini Z-Score Inverse Arbitrage Pro is a sophisticated statistical arbitrage tool designed to capture price discrepancies between correlated currency pairs through advanced mathematical modeling. Core Logic: This EA implements a unique "Inverse Transformation" strategy. It targets the classic negative correlation between GBPUSD and USDCAD . By mathematically inverting USDCAD into CADUSD, the EA creates a positive correlation framework: Divergence Detection : The Z-Score spikes only when the two
