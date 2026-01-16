Gemini Zone Breakout

  • Bi Zhou
  • Version: 2.60
  • Mise à jour: 16 janvier 2026
  • Activations: 10

Gemini Zone Breakout V 1.0 — Expert en Cassure Institutionnelle et Stratégie Fast In, Fast Out

Gemini Zone Breakout V 1.0 est un système automatisé premium pour MT5, conçu pour capturer les cassures décisives sur les niveaux de Support et Résistance institutionnels. Grâce à son style de trading Fast In, Fast Out, l'algorithme sécurise vos profits rapidement lors des pics de volatilité.

💎 Caractéristiques de pointe :

  • Validation Personnalisable : Détection des zones d'Offre et de Demande validée par un nombre de bougies défini par l'utilisateur, filtrant efficacement les faux signaux.

  • Gestion Modulaire : Choisissez de détenir plusieurs ordres simultanés pour booster vos performances en tendance, ou limitez-vous à une seule position pour une gestion de risque stricte.

  • Protection ATR : Un Stop Loss dynamique qui s'adapte à la respiration du marché.

💰 Offre Promotionnelle :

  • 1 - 10 copies : 39 $ (Offre de lancement !)

  • 11 - 20 copies : 99 $

  • Évolution : +50 toutesles10ventes.Prixfinal:799.**


