The Gold Sniper
- Asesores Expertos
- Sachin Gautam
- Versión: 1.6
- Actualizado: 30 septiembre 2025
- Activaciones: 10
Presentamos el Gold Sniper EA. Es un Sistema de Breakout de Oro.
No Martingale, No Grid, No Averaging, No AI
******* CARACTERÍSTICAS *******
- Ajustes de Sólo Compra y Sólo Venta
- Ajustes individuales de TSL y SL para Órdenes de Compra y Venta
- Operando en el Par XAUUSD
- Esta es una estrategia de ruptura diaria.
- Cada orden está siempre protegida por Stop-Loss y Trailing SL.
- Fácil de usar con los ajustes por defecto.
- 1 Operación por día si los spreads están en Zona de Trading.
Nota: ¡Es muy importante utilizar cuentas RAW, ECN o Zero SPREAD para obtener los mejores resultados! IC Markets es el mejor broker.
Cómo configurarlo:
- Descargue el EA en su terminal MT5
- Abra el gráfico de XAUUSD M15 timeframe.
- Cargue el EA en el gráfico
- Elija su tamaño de lote fijo o nivel de riesgo
- Active el botón Auto-trading
Detalles del EA:
|Símbolo
|XAUUSD
|Marco de tiempo
|M15
|Apalancamiento
|500 y más
|Prueba Desde
|2023
|Ajustes
|Ajustes por defecto
|Corredores
|IC Markets, Fusion Markets y Vantage
|Tipo de cuenta
|Bruta, Cero o ECN
|Depósito Mínimo
|$100 para 0.01 lote
|Depósito recomendado
|$100 (Para drawdown <10%)
