The Gold Sniper

5

Presentamos el Gold Sniper EA. Es un Sistema de Breakout de Oro.

Subida de precios en 1 día a $ 249 como Fundednext pasó con esta EA

No Martingale,  No Grid, No Averaging, No AI

    Señal en vivo https://www.mql5.com/en/signals/2333366

    ******* CARACTERÍSTICAS *******

    • Ajustes de Sólo Compra y Sólo Venta
    • Ajustes individuales de TSL y SL para Órdenes de Compra y Venta
    • Operando en el Par XAUUSD
    • Esta es una estrategia de ruptura diaria.
    • Cada orden está siempre protegida por Stop-Loss y Trailing SL.
    • Fácil de usar con los ajustes por defecto.
    • 1 Operación por día si los spreads están en Zona de Trading.
    Nota: ¡Es muy importante utilizar cuentas RAW, ECN o Zero SPREAD para obtener los mejores resultados! IC Markets es el mejor broker.


    Cómo configurarlo:

    • Descargue el EA en su terminal MT5
    • Abra el gráfico de XAUUSD M15 timeframe.
    • Cargue el EA en el gráfico
    • Elija su tamaño de lote fijo o nivel de riesgo
    • Active el botón Auto-trading


    Detalles del EA:

    Símbolo XAUUSD
    Marco de tiempo M15
    Apalancamiento 500 y más
    Prueba Desde 2023
    Ajustes Ajustes por defecto
    Corredores IC Markets, Fusion Markets y Vantage
    Tipo de cuenta Bruta, Cero o ECN
    Depósito Mínimo $100 para 0.01 lote
    Depósito recomendado $100 (Para drawdown <10%)


















































































































    Comentarios 1
    Tarik Guel
    249
    Tarik Guel 2025.09.10 06:12 
     

    good results so far !

