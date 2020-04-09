Scalper Pal
- Utilidades
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Scalper Pal es una herramienta de trading potente pero fácil de usar, diseñada para potenciar tu trading manual con una ejecución ultrarrápida, gestión de riesgos flexible y funciones de automatización inteligente. Perfecto para scalpers, day traders y cualquiera que valore la velocidad y la precisión en su trading.
Versión MT4: Haz clic aquí Envía MD para versión demo
¿Por qué Scalper Pal? Operar manualmente puede ser un desafío cuando necesitas:
-
Ejecutar operaciones rápidamente durante movimientos rápidos del mercado
-
Calcular niveles de Stop Loss y Take Profit sobre la marcha
-
Gestionar múltiples posiciones simultáneamente
-
Hacer trailing de tus stops sin monitoreo constante
Scalper Pal resuelve todos estos problemas con un panel intuitivo y atajos de teclado que te dan el control total.
Características Clave
Ejecución Rápida
-
Ejecuta órdenes de compra y venta al instante con teclas rápidas (B para Comprar, S para Vender)
-
Cierra todas las posiciones al instante con una pulsación de tecla (C)
-
Cierra operaciones individuales usando las teclas numéricas (1-9)
-
Optimizado para máxima velocidad: sin retrasos, sin esperas
Opciones Flexibles de Stop Loss Elige el modo de SL que se ajuste a tu estilo de trading:
-
OFF - Sin Stop Loss
-
Fixed Points - Establece el SL a una distancia fija de la entrada
-
Low/High - Coloca automáticamente el SL en los mínimos recientes (para compras) o máximos (para ventas)
-
ATR Based - SL dinámico basado en la volatilidad del mercado usando periodo y multiplicador personalizables
Modos Avanzados de Take Profit Múltiples opciones de TP para maximizar tus ganancias:
-
OFF - Sin Take Profit
-
Risk:Reward - Cálculo automático de TP basado en tu relación Riesgo:Recompensa deseada (ej. 1:2, 1:3)
-
Fixed Points - Establece el TP a una distancia fija de la entrada
-
High/Low - Apunta a los máximos recientes (para compras) o mínimos (para ventas)
-
ATR Based - TP dinámico basado en la volatilidad del mercado
Trailing Stop Inteligente Dos modos de trailing para máxima flexibilidad:
-
Auto Trail - Mueve automáticamente los stops cuando el precio se mueve a tu favor una distancia de activación
-
Manual Trail - Activa el trailing con una pulsación de tecla (T)
Protección de Breakeven (Punto de Equilibrio)
-
Mueve todas las posiciones a breakeven al instante (Tecla rápida: E)
-
Considera el spread al mover el SL a BE para mantener las pérdidas mínimas.
Hermoso Panel de Control
-
Interfaz limpia y minimalista que no satura tu gráfico
-
6 temas de color: Oscuro, Azul, Verde, Púrpura, Dorado, Océano
-
Panel minimizable: maximiza el espacio de la pantalla cuando sea necesario
-
Todas las configuraciones son editables sobre la marcha: no es necesario reiniciar
-
La interfaz dinámica se ajusta según los modos seleccionados
Teclas Rápidas Personalizables
-
Configura tus propios atajos de teclado
-
El panel de referencia rápida muestra todas las teclas activas
Consejos de Uso
-
Comienza con una cuenta demo hasta que te acostumbres a la herramienta
-
Usa la función de minimizar el panel para mantener tu gráfico limpio
-
Prueba diferentes modos de SL para encontrar lo que mejor funciona para tu estrategia
-
Usa el modo TP Riesgo:Recompensa para una gestión de riesgos consistente
-
Activa el trailing manual cuando quieras dejar correr las ganancias
-
Usa la función de breakeven una vez que tengas suficiente beneficio