Scalper Pal

Scalper Pal es una herramienta de trading potente pero fácil de usar, diseñada para potenciar tu trading manual con una ejecución ultrarrápida, gestión de riesgos flexible y funciones de automatización inteligente. Perfecto para scalpers, day traders y cualquiera que valore la velocidad y la precisión en su trading.

Versión MT4: Haz clic aquí Envía MD para versión demo

¿Por qué Scalper Pal? Operar manualmente puede ser un desafío cuando necesitas:

  • Ejecutar operaciones rápidamente durante movimientos rápidos del mercado

  • Calcular niveles de Stop Loss y Take Profit sobre la marcha

  • Gestionar múltiples posiciones simultáneamente

  • Hacer trailing de tus stops sin monitoreo constante

Scalper Pal resuelve todos estos problemas con un panel intuitivo y atajos de teclado que te dan el control total.

Características Clave

Ejecución Rápida

  • Ejecuta órdenes de compra y venta al instante con teclas rápidas (B para Comprar, S para Vender)

  • Cierra todas las posiciones al instante con una pulsación de tecla (C)

  • Cierra operaciones individuales usando las teclas numéricas (1-9)

  • Optimizado para máxima velocidad: sin retrasos, sin esperas

Opciones Flexibles de Stop Loss Elige el modo de SL que se ajuste a tu estilo de trading:

  • OFF - Sin Stop Loss

  • Fixed Points - Establece el SL a una distancia fija de la entrada

  • Low/High - Coloca automáticamente el SL en los mínimos recientes (para compras) o máximos (para ventas)

  • ATR Based - SL dinámico basado en la volatilidad del mercado usando periodo y multiplicador personalizables

Modos Avanzados de Take Profit Múltiples opciones de TP para maximizar tus ganancias:

  • OFF - Sin Take Profit

  • Risk:Reward - Cálculo automático de TP basado en tu relación Riesgo:Recompensa deseada (ej. 1:2, 1:3)

  • Fixed Points - Establece el TP a una distancia fija de la entrada

  • High/Low - Apunta a los máximos recientes (para compras) o mínimos (para ventas)

  • ATR Based - TP dinámico basado en la volatilidad del mercado

Trailing Stop Inteligente Dos modos de trailing para máxima flexibilidad:

  • Auto Trail - Mueve automáticamente los stops cuando el precio se mueve a tu favor una distancia de activación

  • Manual Trail - Activa el trailing con una pulsación de tecla (T)

Protección de Breakeven (Punto de Equilibrio)

  • Mueve todas las posiciones a breakeven al instante (Tecla rápida: E)

  • Considera el spread al mover el SL a BE para mantener las pérdidas mínimas.

Hermoso Panel de Control

  • Interfaz limpia y minimalista que no satura tu gráfico

  • 6 temas de color: Oscuro, Azul, Verde, Púrpura, Dorado, Océano

  • Panel minimizable: maximiza el espacio de la pantalla cuando sea necesario

  • Todas las configuraciones son editables sobre la marcha: no es necesario reiniciar

  • La interfaz dinámica se ajusta según los modos seleccionados

Teclas Rápidas Personalizables

  • Configura tus propios atajos de teclado

  • El panel de referencia rápida muestra todas las teclas activas

Consejos de Uso

  • Comienza con una cuenta demo hasta que te acostumbres a la herramienta

  • Usa la función de minimizar el panel para mantener tu gráfico limpio

  • Prueba diferentes modos de SL para encontrar lo que mejor funciona para tu estrategia

  • Usa el modo TP Riesgo:Recompensa para una gestión de riesgos consistente

  • Activa el trailing manual cuando quieras dejar correr las ganancias

  • Usa la función de breakeven una vez que tengas suficiente beneficio


Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario