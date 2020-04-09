Scalper Pal es una herramienta de trading potente pero fácil de usar, diseñada para potenciar tu trading manual con una ejecución ultrarrápida, gestión de riesgos flexible y funciones de automatización inteligente. Perfecto para scalpers, day traders y cualquiera que valore la velocidad y la precisión en su trading.

Versión MT4: Haz clic aquí Envía MD para versión demo

¿Por qué Scalper Pal? Operar manualmente puede ser un desafío cuando necesitas:

Ejecutar operaciones rápidamente durante movimientos rápidos del mercado

Calcular niveles de Stop Loss y Take Profit sobre la marcha

Gestionar múltiples posiciones simultáneamente

Hacer trailing de tus stops sin monitoreo constante

Scalper Pal resuelve todos estos problemas con un panel intuitivo y atajos de teclado que te dan el control total.

Características Clave

Ejecución Rápida

Ejecuta órdenes de compra y venta al instante con teclas rápidas (B para Comprar, S para Vender)

Cierra todas las posiciones al instante con una pulsación de tecla (C)

Cierra operaciones individuales usando las teclas numéricas (1-9)

Optimizado para máxima velocidad: sin retrasos, sin esperas

Opciones Flexibles de Stop Loss Elige el modo de SL que se ajuste a tu estilo de trading:

OFF - Sin Stop Loss

Fixed Points - Establece el SL a una distancia fija de la entrada

Low/High - Coloca automáticamente el SL en los mínimos recientes (para compras) o máximos (para ventas)

ATR Based - SL dinámico basado en la volatilidad del mercado usando periodo y multiplicador personalizables

Modos Avanzados de Take Profit Múltiples opciones de TP para maximizar tus ganancias:

OFF - Sin Take Profit

Risk:Reward - Cálculo automático de TP basado en tu relación Riesgo:Recompensa deseada (ej. 1:2, 1:3)

Fixed Points - Establece el TP a una distancia fija de la entrada

High/Low - Apunta a los máximos recientes (para compras) o mínimos (para ventas)

ATR Based - TP dinámico basado en la volatilidad del mercado

Trailing Stop Inteligente Dos modos de trailing para máxima flexibilidad:

Auto Trail - Mueve automáticamente los stops cuando el precio se mueve a tu favor una distancia de activación

Manual Trail - Activa el trailing con una pulsación de tecla (T)

Protección de Breakeven (Punto de Equilibrio)

Mueve todas las posiciones a breakeven al instante (Tecla rápida: E)

Considera el spread al mover el SL a BE para mantener las pérdidas mínimas.

Hermoso Panel de Control

Interfaz limpia y minimalista que no satura tu gráfico

6 temas de color: Oscuro, Azul, Verde, Púrpura, Dorado, Océano

Panel minimizable: maximiza el espacio de la pantalla cuando sea necesario

Todas las configuraciones son editables sobre la marcha: no es necesario reiniciar

La interfaz dinámica se ajusta según los modos seleccionados

Teclas Rápidas Personalizables

Configura tus propios atajos de teclado

El panel de referencia rápida muestra todas las teclas activas

Consejos de Uso