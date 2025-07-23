Simple Trading Manager
- Utilidades
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
- Versión: 1.1
- Actualizado: 7 diciembre 2025
-
Trading visual hecho fácil:
-
Simplemente coloque y arrastre líneas horizontales en su gráfico para establecer sus niveles de Entrada, Stop Loss y Take Profit.
-
Lo que ve es lo que obtiene. Las líneas visuales le dan una claridad instantánea sobre la configuración de su operación.
-
-
Cálculo automático del tamaño del lote:
-
Deje de arriesgar más de lo que pretende. Establezca su riesgo como una cantidad fija de dinero o como un porcentaje del saldo de su cuenta (p. ej., 1%).
-
El EA calcula instantáneamente el tamaño de lote correcto basándose en la distancia de su stop-loss, asegurando que su riesgo esté siempre bajo control.
-
-
Soporte completo para tipos de órdenes:
-
Ejecución de mercado: Entre en el mercado al instante con los botones de compra/venta a mercado.
-
Órdenes pendientes: Configure fácilmente Buy/Sell Limits y Buy/Sell Stops para su estrategia específica. El EA incluso ajustará la línea automáticamente si el precio de mercado se acerca demasiado.
-
-
Gestión avanzada de beneficios y operaciones:
-
Múltiples Take Profits: Asegure sus beneficios por el camino. Configure hasta 4 niveles de toma de beneficios parcial. Las etiquetas de información muestran la relación Riesgo/Beneficio y el beneficio potencial para cada nivel.
-
Break-Even automático: Proteja su capital sin esfuerzo. El EA puede mover automáticamente su stop loss a punto de equilibrio una vez que el precio alcanza un objetivo especificado.
-
Ajuste de porcentaje inteligente: Cuando activa o desactiva los niveles de Take Profit, los porcentajes de beneficio se reequilibran automáticamente, ahorrándole tiempo.
-
-
Interfaz limpia y despejada:
-
El panel de control le da acceso a todos los ajustes sin sobrecargar su pantalla.
-
¿Necesita más espacio en el gráfico? Simplemente minimice el panel a una pestaña pequeña y discreta.
-
Todos los ajustes, incluidas las posiciones de las líneas y las preferencias de riesgo, se guardan automáticamente, por lo que su configuración estará lista la próxima vez que abra el gráfico.
-
-
Envíe un mensaje directo para obtener una versión de demostración para que pueda probarla y asegurarse de que funciona para usted.
Just does what it needs to do. Place the trades without any fluff. Works just perfectly if you only need a simple trade manager.