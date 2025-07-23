Simple Trading Manager

5
  • Trading visual hecho fácil:

    • Simplemente coloque y arrastre líneas horizontales en su gráfico para establecer sus niveles de Entrada, Stop Loss y Take Profit.

    • Lo que ve es lo que obtiene. Las líneas visuales le dan una claridad instantánea sobre la configuración de su operación.

  • Cálculo automático del tamaño del lote:

    • Deje de arriesgar más de lo que pretende. Establezca su riesgo como una cantidad fija de dinero o como un porcentaje del saldo de su cuenta (p. ej., 1%).

    • El EA calcula instantáneamente el tamaño de lote correcto basándose en la distancia de su stop-loss, asegurando que su riesgo esté siempre bajo control.

  • Soporte completo para tipos de órdenes:

    • Ejecución de mercado: Entre en el mercado al instante con los botones de compra/venta a mercado.

    • Órdenes pendientes: Configure fácilmente Buy/Sell Limits y Buy/Sell Stops para su estrategia específica. El EA incluso ajustará la línea automáticamente si el precio de mercado se acerca demasiado.

  • Gestión avanzada de beneficios y operaciones:

    • Múltiples Take Profits: Asegure sus beneficios por el camino. Configure hasta 4 niveles de toma de beneficios parcial. Las etiquetas de información muestran la relación Riesgo/Beneficio y el beneficio potencial para cada nivel.

    • Break-Even automático: Proteja su capital sin esfuerzo. El EA puede mover automáticamente su stop loss a punto de equilibrio una vez que el precio alcanza un objetivo especificado.

    • Ajuste de porcentaje inteligente: Cuando activa o desactiva los niveles de Take Profit, los porcentajes de beneficio se reequilibran automáticamente, ahorrándole tiempo.

  • Interfaz limpia y despejada:

    • El panel de control le da acceso a todos los ajustes sin sobrecargar su pantalla.

    • ¿Necesita más espacio en el gráfico? Simplemente minimice el panel a una pestaña pequeña y discreta.

    • Todos los ajustes, incluidas las posiciones de las líneas y las preferencias de riesgo, se guardan automáticamente, por lo que su configuración estará lista la próxima vez que abra el gráfico.

  • Envíe un mensaje directo para obtener una versión de demostración para que pueda probarla y asegurarse de que funciona para usted.

Comentarios
Todo Muhamit Schaft
750
Todo Muhamit Schaft 2025.12.09 18:12 
 

Just does what it needs to do. Place the trades without any fluff. Works just perfectly if you only need a simple trade manager.

Andrew Callahan
21
Andrew Callahan 2025.12.04 01:12 
 

Simple Trading Manager Review (Great!!!) This is a great product to use if your goal is to implement fast, accurate trades. The risk setting and order type buttons are straightforward. This tool is much better than placing orders within the built-in MetaTrader order menu. There is just one thing that needs optimizing, and that is the lot size configuration. It was confusing using this tool at first because there is no option to input lot size. But once Yahia Mohamed Hassan Mohamed gave me a tip about using it, I understood. Here is a step-by-step guide on setting up the entry, take-profit and stop-loss, according to my understanding of this process. -1. Put risk value (dollar or percentage). -2. Select order type (buy stop, sell limit, etc.). -3. Drag green take-profit line and red stop-loss line away from blue entry line to give the order room to drag around. -4. Drag blue entry line up or down to setup new lot size. You may have to repeat steps 2, 3, and 4 to find the right lot size. You must know the maximum/minimum lot size for your order, otherwise, the order will be cancelled when price touches the entry line. For example, if I am trading EUR/USD with a ten dollar account, risking 50% percent per trade, the maximum lot size that I can have is either 0.04 lots or 0.05 lots. If I incorrectly set up an order that is higher that those lot sizes, the order will be cancelled. If I properly establish the right order that has the same or lower lot sizes, the price will activate the trade when it touches the entry line. -5. Select Place button. -6. Drag take-profit, stop-loss and entry lines to desired positions.

449026
104
449026 2025.11.26 23:55 
 

thank you for

Filtro:


















Respuesta al comentario