CRT Model 1

CRT Model 1 EA es una solución de trading automatizada diseñada para ejecutar la estrategia CRT Model 1, que se centra en el análisis de rangos basados en el tiempo, barridos de liquidez y entradas por retroceso.

Este Asesor Experto (EA) define un rango de tiempo específico para establecer puntos de referencia de precios altos y bajos. Luego, monitorea la acción del precio fuera de este rango para identificar una "Sopa de Tortuga" (Turtle Soup/Barrido de liquidez) seguida de una reversión y una entrada en el retroceso.

Lógica de la Estrategia

El EA opera basándose en la siguiente secuencia lógica:

Cálculo del Rango: Calcula el Máximo (High) y el Mínimo (Low) de la acción del precio entre la Hora de Inicio del Rango y la Hora de Finalización del Rango.

Patrón de Entrada Model #1:

Configuración de Venta: El EA espera a que una vela cierre por encima del Máximo del CRT. Luego espera a que una vela posterior cierre de nuevo por debajo de ese nivel. Se coloca una entrada cuando el precio retrocede al nivel. Configuración de Compra: El EA espera a que una vela cierre por debajo del Mínimo del CRT. Luego espera a que una vela posterior cierre de nuevo por encima de ese nivel. Se coloca una entrada cuando el precio retrocede al nivel.

Nota importante

Para operar el rango de la vela de 4H de las 5 AM (hora de Nueva York), convierta la hora a la hora del servidor de su bróker (ej. 12:00 en IC Markets). Luego añada 4 horas para la duración de la vela. Configuración: CRT Range Start = 12:00, CRT Range End = 16:00.

Características Clave

Rango de Tiempo Automatizado: Dibuja automáticamente la caja CRT y extiende los niveles de Alto/Bajo para la sesión de trading. Gestión de Riesgos: Cálculo de tamaño de lote incorporado basado en un porcentaje del saldo de la cuenta por operación. Stop Loss Fijo: El Stop Loss se coloca automáticamente en el punto más alto/bajo formado después del rango, más un margen (buffer). Take Profit Flexible: Elija entre tres modos de objetivo: retorno al límite del Rango, 50% del Rango, o una relación Riesgo:Recompensa fija. Panel Visual: Muestra información del rango actual, el sesgo establecido y el estado de la operación en el gráfico. Fecha Límite de Trading: Incluye una función de fecha límite para dejar de buscar nuevas configuraciones después de una hora específica.

Parámetros de Entrada

Configuración de Tiempo del Rango CRT Range Start Hour: La hora de inicio (hora del bróker) para comenzar a calcular el rango Alto/Bajo. Range End Hour: La hora (hora del bróker) cuando finaliza el cálculo del rango.

Configuración de Tiempo de Trading Deadline Hour/Minute: La hora después de la cual no se abrirán nuevas operaciones.

Configuración de Temporalidad Candle Analysis Timeframe: La temporalidad utilizada para determinar los cierres de velas para la sopa de tortuga y la entrada del modelo 1.

Configuración de Gestión de Riesgos Risk Per Trade (%): El porcentaje del saldo de la cuenta a arriesgar en una sola operación. Minimum Risk:Reward: El EA omitirá operaciones si la relación Recompensa-Riesgo potencial es inferior a este valor. Min/Max Lot Size: Límites para el tamaño de lote calculado.

Configuración de Take Profit Take Profit Type: TP at CRT high or Low: Apunta al lado opuesto de la caja CRT (ej. el objetivo de venta es el Mínimo CRT). TP at 50% of range: Apunta al punto medio (50%) de la caja CRT. TP based on RR: Apunta a un múltiplo específico de Riesgo:Recompensa. TP Risk:Reward Ratio: El multiplicador utilizado si se selecciona el modo TP basado en RR.

Configuración Visual Show Visual Elements: Activa/desactiva el dibujo de cajas, líneas y texto del panel. Colors: Colores personalizables para la caja de rango, niveles de señal, líneas de SL y TP.

Recomendaciones

Temporalidad: Esta estrategia se basa en cierres de velas. Asegúrese de que el Candle Analysis Timeframe coincida con su estrategia prevista (comúnmente M5 o M15). VPS: Se recomienda un Servidor Privado Virtual para asegurar que el EA funcione continuamente durante las horas de trading definidas. Pruebas: Por favor, pruebe el EA en una cuenta demo primero para entender la lógica y cómo funcionan los activadores de entrada en su símbolo específico.

Portuguese

CRT Model 1 EA

O CRT Model 1 EA é uma solução de negociação automatizada projetada para executar a estratégia CRT Model 1, que foca na análise de intervalo baseada em tempo, varreduras de liquidez (liquidity sweeps) e entradas de retração.

Este Expert Advisor (EA) define um intervalo de tempo específico para estabelecer pontos de referência de preço alto e baixo. Em seguida, ele monitora a ação do preço fora desse intervalo para identificar o "Turtle Soup" (Varredura de Liquidez) seguido por uma reversão e uma entrada de retração.

Lógica da Estratégia

O EA opera com base na seguinte sequência lógica:

Cálculo do Intervalo: Calcula a Máxima (High) e a Mínima (Low) da ação do preço entre a Hora de Início do Intervalo e a Hora de Fim do Intervalo.

Padrão de Entrada Model #1:

Configuração de Venda: O EA aguarda o fechamento de uma vela acima da Máxima do CRT. Em seguida, espera que uma vela subsequente feche novamente abaixo desse nível. Uma entrada é feita quando o preço retrai para o nível. Configuração de Compra: O EA aguarda o fechamento de uma vela abaixo da Mínima do CRT. Em seguida, espera que uma vela subsequente feche novamente acima desse nível. Uma entrada é feita quando o preço retrai para o nível.

Nota importante

Para negociar o intervalo da vela de 4H das 5 AM (horário de NY), converta o horário para o horário do servidor da sua corretora (ex: 12:00 na IC Markets). Em seguida, adicione 4 horas para a duração da vela. Configurações: CRT Range Start = 12:00, CRT Range End = 16:00.

Recursos Principais

Intervalo de Tempo Automatizado: Desenha automaticamente a caixa CRT e estende os níveis de Máxima/Mínima para a sessão de negociação. Gerenciamento de Risco: Cálculo de tamanho de lote embutido com base em uma porcentagem do saldo da conta por negociação. Hard Stop Loss: O Stop Loss é colocado automaticamente no ponto mais alto/baixo formado após o intervalo, mais um buffer. Take Profit Flexível: Escolha entre três modos de Alvo: retorno ao limite do Intervalo, 50% do Intervalo ou uma relação Risco:Recompensa fixa. Painel Visual: Exibe informações atuais do intervalo, viés estabelecido e status da negociação no gráfico. Prazo de Negociação: Inclui um recurso de prazo final para parar de procurar novas configurações após um horário específico.

Parâmetros de Entrada

Configurações de Tempo do Intervalo CRT Range Start Hour: A hora de início (horário da corretora) para começar a calcular o intervalo Máxima/Mínima. Range End Hour: A hora (horário da corretora) em que o cálculo do intervalo termina.

Configurações de Tempo de Negociação Deadline Hour/Minute: O horário após o qual nenhuma nova negociação será aberta.

Configurações de Timeframe Candle Analysis Timeframe: O timeframe usado para determinar os fechamentos de vela para o turtle soup e entrada do modelo 1.

Configurações de Gerenciamento de Risco Risk Per Trade (%): A porcentagem do saldo da conta a arriscar em uma única negociação. Minimum Risk:Reward: O EA pulará negociações se a relação Recompensa-Risco potencial for menor que este valor. Min/Max Lot Size: Limites para o tamanho do lote calculado.

Configurações de Take Profit Take Profit Type: TP at CRT high or Low: Visa o lado oposto da caixa CRT (ex: o alvo de venda é a Mínima do CRT). TP at 50% of range: Visa o ponto médio (50%) da caixa CRT. TP based on RR: Visa um múltiplo específico de Risco:Recompensa. TP Risk:Reward Ratio: O multiplicador usado se o modo TP baseado em RR for selecionado.

Configurações Visuais Show Visual Elements: Alterna o desenho de caixas, linhas e texto do painel. Colors: Cores personalizáveis para a caixa de intervalo, níveis de sinal, linhas de SL e TP.

Recomendações

Timeframe: Esta estratégia baseia-se em fechamentos de vela. Certifique-se de que o Candle Analysis Timeframe corresponda à sua estratégia pretendida (comumente M5 ou M15). VPS: Um Servidor Privado Virtual é recomendado para garantir que o EA execute continuamente durante as horas de negociação definidas. Testes: Por favor, teste o EA em uma conta demo primeiro para entender a lógica e como os gatilhos de entrada funcionam no seu símbolo específico.


Productos recomendados
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
Asesores Expertos
Quantum Breaker PRO - Sistema Inteligente de Operaciones de Ruptura Quantum Breaker PRO es un sofisticado Asesor Experto creado con pasión y precisión para capitalizar las rupturas del mercado con precisión quirúrgica. Esto no es sólo otro EA - es un sistema de comercio completo diseñado para identificar y operar las oportunidades de ruptura más rentables en el mercado. Características principales Detección Inteligente de Breakouts Identifica automáticamente los máximos y mínimos de las oscilac
SRGridMaster
Daniel Mukururo Muthee
Asesores Expertos
SRGridMaster SRGridMaster es un versátil Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, diseñado para automatizar las operaciones utilizando niveles de soporte y resistencia (S&R), operaciones de cuadrícula y señales de media móvil (MA). Optimizado para cuentas de compensación, ofrece una solución potente y fácil de usar para los operadores que buscan un rendimiento constante a través de múltiples símbolos y plazos, incluyendo USDJPY, GBPUSD y XAUUSD. Características principales Operaciones de soporte y
Break Of Structure Master
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
Sistema profesional de negociación de ruptura de estructura y brecha de valor justo El EA Yunzuh BOS FVG es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para MetaTrader 5 que implementa un análisis de la estructura del mercado de nivel institucional combinado con una ejecución de entrada precisa. Basado en los principios de la acción del precio y la microestructura del mercado, este asesor experto identifica oportunidades de negociación de alta probabilidad mediante la detección de p
Ai UsDCaD MT5
Tais Miranda Hoffmann
2.33 (3)
Asesores Expertos
Sólo 5 copias por 220$, próximo precio: 240$(quedan 3 copias) Para probar, en la configuración, es mejor activar la opción de comercio completo. Un experto basado en inteligencia artificial ( AI ) Para USDCAD en marcos de tiempo de 15 y 30 minutos, 1 y 4 horas y diario Con un número relativamente grande de señales (Para recibir todas las señales: active la opción de comercio completo en la configuración y ejecute el experto al mismo tiempo en varios marcos de tiempo) Tiene un TP y un SL Sin el
Naked Gold Trend Hunter
Jestoni Santiago
Asesores Expertos
[ SET FILES ] El Naked Gold Trend Hunter es un EA profesional de seguimiento de tendencias que combina la precisión del day trading con la agilidad del scalping . Busca entradas consistentes y de alta probabilidad alineadas con el flujo de dinero institucional en Oro (XAUUSD) y otros mercados importantes. Basado en la confirmación en múltiples marcos temporales y en el análisis preciso de tendencias , el Trend Hunter elimina las conjeturas al garantizar que cada operación se mueve CON la direcci
Ai GbPUsD MT5
Tais Miranda Hoffmann
2.17 (12)
Asesores Expertos
Sólo 5 copias por $260, próximo precio: $280(quedan 3 copias) Para probar, en la configuración, es mejor activar la opción de comercio completo. Un experto basado en inteligencia artificial ( AI ) Para GBPUSD en marcos de tiempo de 15 y 30 minutos, 1 y 4 horas y diario Con un número relativamente grande de señales (Para recibir todas las señales: active la opción de comercio completo en la configuración y ejecute el experto al mismo tiempo en varios marcos de tiempo) Tiene un TP y un SL Sin el
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Asesores Expertos
Fibonacci EA MT5 es un Asesor Experto para automatizar las operaciones basadas en los niveles de Fibonacci. Determina los precios mínimos y máximos en un número especificado de barras, construye niveles de Fibonacci y abre operaciones cuando el precio actual alcanza los niveles seleccionados. El EA puede operar con la tendencia o contra ella, dependiendo de los parámetros dados. También permite configurar los niveles de cierre de las operaciones, la gestión del riesgo y los filtros de tiempo. Ca
Gold Grok
Ihar Tsitou
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD Marco temporal Día Tipo Inteligencia artificial Depósito mínimo 1500 USD (o el equivalente en otra divisa) Compatible con CUALQUIER broker SÍ Lanzamiento sin ajustes previos SÍ Este Asesor Experto es un sistema ensemble de modelos entrenados sobre el espacio de fractales sintetizados de alta dimensionalidad de Segundo Nivel. Señal en vivo: https://www.mql5.com/ru/signals/2343812?source=Site+Perfil+Vendedor Características principales: Seguridad del Depósito No utiliza estrat
Go Passarinho Nervoso
Fabio Oliveira Magalhaes
Asesores Expertos
Este EA trabaja con una de las mejores estrategias de salida, la cuadrícula. Pero no es una rejilla cualquiera. En este EA, esta estrategia está optimizada al extremo para darte el mejor rendimiento con múltiples opciones de configuración para trabajar de forma más segura y rentable. Además, gestiona múltiples pares en un mismo gráfico a la vez, haciendo que se complementen para hacer una única gestión. Parámetros: Lote inicial: es el lote de la primera posición del ciclo . Permitir lote inici
Fortune Long b5
Sabina Fik
Asesores Expertos
El bot "Fortune Long " funciona mediante órdenes pendientes y reacciona a la ruptura de un canal con la dirección de trabajo en el canal; es necesario calcular correctamente los niveles de entrada, stop loss, take profit y el nivel de desviación de la orden pendiente respecto al precio. El bot necesita ser optimizado para 2 años con un periodo forward de 1/2. Una vez finalizada la optimización, seleccione la mejor configuración y guárdela. Trabaja durante 6 meses. El bot calcula automáticamente
Titan Backup
Elies Noah Siebenpfeiffer
Asesores Expertos
Presentamos Titan Backup : ¿Está listo para mejorar su juego de trading con un sistema automatizado construido para la precisión y la flexibilidad? Conozca a Titan Backup , su asistente experto de trading diseñado para capturar rupturas de alta rentabilidad mediante la identificación de zonas de acumulación . Este potente Asesor Experto (EA) destaca en mercados de alta volatilidad como el Nasdaq 100 y Crypto 10 , ofreciendo tanto automatización manos libres como asistencia manual para apoyar sus
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! Les presento la Estrategia "Duende", Duende es un algoritmo que detecta patrones de diferentes niveles altos y bajos, donde se mantienen constantes para hacer buenas entradas, con un sistema de recuperación consultando varias cosas como breakeven, y cruces entre pares Ha demostrado controlar varias divisas sin problemas, con un potente control de novedades durante el mercado es posible gestionarlo con todos los símbolos que necesites Mi estrategia está optimizada para "Tod
Digital Web Sovereign AI
Huu Loc Nguyen
Asesores Expertos
ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized) Nombre del producto: Soberano Web Digital (MT5) [Subtítulo: Ichimoku Trend Grid | ATR Dynamic Web | Basket Profit] Introducción La mayoría de los sistemas Grid fallan por una razón: Luchan contra la tendencia hasta que la cuenta explota. Digital Web Sovereign está diseñado para solucionar este defecto. No es una máquina de cuadrícula ciega. Actúa como un gobernante "Soberano", que sólo se involucra en el mercado cuando está respaldado por la poderosa
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Asesores Expertos
Presentamos Savage Capital Max Scaling Pro - ¡Su EA para operar con éxito! Saque el máximo partido a sus operaciones con Savage Capital Max Scaling Pro, un EA versátil para MERCADOS EN VIVO . Características principales: Maximiza los beneficios automáticamente: El EA coloca Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) y utiliza una técnica de Trail Stop (TS) . Incluso recoge el dinero de las operaciones en ejecución, incluso si no se alcanza el TP. Desarrollado por profesionales: Creado por un desarrolla
Statistics Boom and Crash
Marcelo Jose Patino Vargas
Asesores Expertos
DESCRIPCION DEL SISTEMA Nuestro EA para MT5 utiliza un sistema estadístico avanzado para determinar el momento óptimo para abrir posiciones de venta en los activos BOOM 1000, BOOM 500 y BOOM 300. Basándose en un análisis riguroso de los datos del mercado, el EA identifica el momento en el que hay un 90% de probabilidad de que una vela sea bajista, lo que permite a nuestros usuarios entrar en una posición de venta con la máxima confianza en el éxito. Este enfoque basado en datos es la clave pa
Nova CHK Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova CHK Trader está diseñado en torno al Oscilador Chaikin , un indicador ponderado por volumen que combina la acción del precio con la dinámica del flujo monetario. Al aprovechar la relación entre la acumulación, la distribución y el impulso de los precios, este EA identifica los momentos en los que el interés institucional se alinea con el potencial de ruptura. Nova CHK Trader no persigue la volatilidad, sino que lee la intención subyacente del mercado. Con una lógica basada en los cambios de
Jupiter Mt5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
JUPITER es un Software Automatizado Seguro para el comercio del mercado Forex e índices. La arquitectura es un Experto Robot Autónomo Totalmente Automático capaz de Independientemente analizar el mercado y tomar decisiones comerciales. JUPITER Es un sistema avanzado de comercio. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático. JUPITER . Es un sistema 100% automático, El sistema es autosuficiente, realizando todo el trabajo. Es una revolución en la personalización del trading. Puede desc
Gravota
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
GRAVOTA - Asesor Experto Profesional de Momentum Spike Scalping Descripción del producto Gravota es un avanzado Asesor Experto de scalping basado en el momentum desarrollado por Sapplanta Enterprise. Este sofisticado bot de trading se especializa en detectar y capitalizar movimientos rápidos de precios (picos) en tiempo real, ejecutando operaciones con precisión de tiempo y gestión de riesgo de grado profesional. VERSION 1.10 - Actualización de compatibilidad con brokers universales Ahora con ad
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Asesores Expertos
Monarch Scalper Elite Precio de lanzamiento: 149$, tras 10 ventas sube a 249 $.  Monarch Scalper Elite es un asesor experto diseñado para aplicar una lógica de operativa basada en rupturas y posibles reversiones. El sistema utiliza filtros de volatilidad y gestión de sesiones con el fin de operar únicamente bajo las condiciones que el usuario configure como adecuadas. El asesor no emplea técnicas de martingala ni grid. Todas las operaciones se ejecutan con parámetros de riesgo definidos por el u
Allgain100
Nissar Ahmed
Asesores Expertos
Características principales Núcleo de la estrategia Sistema de cruce de EMA : EMA rápida (por defecto: 20) y EMA lenta (por defecto: 50) Genera señales de compra cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta. Genera señales de venta cuando la EMA rápida cruza por debajo de la EMA lenta. Filtro Fibonacci : Calcula los niveles de retroceso de Fibonacci (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) basándose en las oscilaciones recientes de los precios. Requiere que el precio esté cerca de un nivel Fi
BoomAndCrashEA
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
El BoomAndCrashEA , basado en el aprendizaje automático vectorial, es una herramienta de negociación avanzada que utiliza los últimos avances en tecnología informática para analizar el mercado de divisas y predecir los movimientos futuros de los precios. El Asesor Experto utilizará el aprendizaje automático vectorial para aprender enormes cantidades de datos históricos y detectar patrones en el mercado de forma rápida y eficaz. Utilizará un algoritmo propietario sofisticado y complejo que utiliz
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Asesores Expertos
Este EA es un sencillo sistema de trading automatizado para la plataforma Meta Trader 5. Utiliza el SAR parabólico para ajustar automáticamente el tamaño del lote en función de las tendencias del mercado. De esta manera, el EA no asume una gran cantidad de riesgo, sino que acumula beneficios de manera constante. Características principales El EA no utiliza el método de martingala para el ajuste del tamaño del lote. Si se toma una posición antes del cierre del mercado de divisas, la posición se
Fuzzy Predictor EA
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Fuzzy Predictor EA se basa en una estrategia de lógica difusa basada en el análisis de velas , según el número de velas largas o cortas consecutivas, el porcentaje de velas largas o cortas en una muestra fija de velas, el porcentaje de sombra en esta muestra o las sombras superior e inferior en las velas de inversión para el análisis de inversión. Cuando el EA analiza todos estos parámetros, decide, basándose en su estrategia difusa , qué operación será mejor: tendencia o inversión. Takeprofit y
Series Control Automatic
Tatiana Savkevych
Asesores Expertos
Le presento los parámetros y ajustes del bot Series Control, que es un bot ultramoderno para trabajar en el mercado Forex. Este bot utiliza las últimas tecnologías de gestión monetaria y análisis de mercado para identificar tendencias y tomar decisiones de trading. También dispone de un sistema flexible de control y protección para cada posición. Pares de divisas para operar : EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, AUDJPY, EURAUD, EURCHF, AUDNZD, NZDJP
BB vector dynamics robot
Ekaterina Saltykova
Asesores Expertos
BBVectorDynamics_Robot es un innovador asesor de trading diseñado específicamente para mercados volátiles. Basado en algoritmos únicos para analizar las fuerzas del mercado e identificar desequilibrios entre compradores y vendedores, este asesor le ayuda a tomar decisiones precisas y bien meditadas en el proceso de negociación. Principales características del asesor bb vector dynamics_robot: Cálculo de vectores dinámicos. El sistema determina las diferencias entre los valores extremos de los p
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Asesores Expertos
UNO DE LOS POCOS ROBOTS CON UN HISTORIAL DE SEÑALES DE MÁS DE 3 AÑOS Y ENTRE LOS 10 PRIMEROS. ENLACE A MIS ROBOTS Y PRESETS DE SEÑALES: En mi perfil hay un enlace para descargar los PRESETS que uso en mis SEÑALES, se pueden descargar y hacer Backtest gratis, hay explicaciones en la mi WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel ENLACE A OTRAS VERSIONES DE ROBOT: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/97962 ALGUNOS EJEMPLOS DE SEÑALES
Hedging Breakout MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 El Asesor Experto de Hedging Breakout es una sofisticada herramienta comercial diseñada para capitalizar las rupturas del mercado mientras emplea una sólida gestión de riesgos a través de estrategias de cobertura. Este EA está meticulosamente diseñado para identificar oportunidades de ruptura óptimas, aprovechando la mayor liquidez del mercado para maximizar el potencial comer
Ultra AI Pro
Smart Trading Robots Ltd
Asesores Expertos
***Oferta de lanzamiento limitada ¡Ultra AI Pro será de descarga gratuita para los primeros 50 usuarios! Después de eso vamos a precio completo. Todo lo que pedimos a cambio es que usted nos da un poco de retroalimentación, revisar Ultra AI Pro y dejar un comentario. Ultra A.I Pro es un sofisticado robot de trading diseñado para activos con un fuerte potencial de mantenimiento a largo plazo y sólidos fundamentos de crecimiento de mercado, típicamente asociados con índices como NAS100, S&P 500, y
Swag EA
Joshua Didas Taban
Asesores Expertos
Visión general Swag Expert Advisor Pro es una herramienta de negociación avanzada diseñada para ayudarle a tomar decisiones informadas de compra y venta en el mercado de divisas. Este asesor experto analiza los movimientos de los precios en relación con las Medias Móviles Exponenciales (EMA) para identificar los puntos de entrada óptimos, asegurándose de que se mantiene por delante de las tendencias del mercado. Características principales Análisis EMA: Ejecuta órdenes de compra cuando el preci
Grid King MT5
Profalgo Limited
4 (9)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de echar un vistazo a nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Grid King es una revolución en el comercio de cuadrícula. El enfoque principal en el desarrollo de la EA era la seguridad, eliminando el riesgo de margen de llamada que normalmente se asocia con la mayoría de los sistemas de cuadrícula en el mercado.También se esfuerza por lograr rendimientos mucho más altos que e
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Otros productos de este autor
Simple Trading Manager
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
5 (7)
Utilidades
Consulte mis otros productos: Haga clic aquí Trading visual hecho fácil: Simplemente coloque y arrastre líneas horizontales en su gráfico para establecer sus niveles de Entrada, Stop Loss y Take Profit. Lo que ve es lo que obtiene. Las líneas visuales le dan una claridad instantánea sobre la configuración de su operación. Cálculo automático del tamaño del lote: Deje de arriesgar más de lo que pretende. Establezca su riesgo como una cantidad fija de dinero o como un porcentaje del saldo de su cu
FREE
Ronin EA
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
5 (4)
Asesores Expertos
Señal en vivo: Haga clic aquí Sin Martingala. Sin Grid. Sin promediar. Sin IA. Sin tonterías. Ronin es una herramienta de trading profesional hecha para traders que buscan consistencia a largo plazo. Está construido para ejecutar con disciplina una estrategia específica basada en el tiempo. Este es un EA especialista. Su lógica interna ha sido desarrollada y afinada para solo dos instrumentos: Oro (XAUUSD) y USDJPY. No necesita archivos de configuración complejos ni optimización constante. Ent
Scalper Pal MT4
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
Utilidades
Scalper Pal es una herramienta de trading potente pero fácil de usar, diseñada para potenciar su trading manual con una ejecución ultrarrápida, gestión de riesgos flexible y funciones de automatización inteligente. Perfecto para scalpers, day traders y cualquier persona que valore la velocidad y la precisión en su trading. Versión para MT5: Haga clic aquí ¿Por qué Scalper Pal? Operar manualmente puede ser un desafío cuando necesita: Ejecutar operaciones rápidamente durante movimientos rápidos d
Scalper Pal
Yahia Mohamed Hassan Mohamed
Utilidades
Scalper Pal es una herramienta de trading potente pero fácil de usar, diseñada para potenciar tu trading manual con una ejecución ultrarrápida, gestión de riesgos flexible y funciones de automatización inteligente. Perfecto para scalpers, day traders y cualquiera que valore la velocidad y la precisión en su trading. Versión MT4: Haz clic aquí Envía MD para versión demo ¿Por qué Scalper Pal? Operar manualmente puede ser un desafío cuando necesitas: Ejecutar operaciones rápidamente durante movimi
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario