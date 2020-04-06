CRT Model 1
- Asesores Expertos
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
CRT Model 1 EA es una solución de trading automatizada diseñada para ejecutar la estrategia CRT Model 1, que se centra en el análisis de rangos basados en el tiempo, barridos de liquidez y entradas por retroceso.
Este Asesor Experto (EA) define un rango de tiempo específico para establecer puntos de referencia de precios altos y bajos. Luego, monitorea la acción del precio fuera de este rango para identificar una "Sopa de Tortuga" (Turtle Soup/Barrido de liquidez) seguida de una reversión y una entrada en el retroceso.
Lógica de la Estrategia
El EA opera basándose en la siguiente secuencia lógica:
Cálculo del Rango: Calcula el Máximo (High) y el Mínimo (Low) de la acción del precio entre la Hora de Inicio del Rango y la Hora de Finalización del Rango.
Patrón de Entrada Model #1:
Configuración de Venta: El EA espera a que una vela cierre por encima del Máximo del CRT. Luego espera a que una vela posterior cierre de nuevo por debajo de ese nivel. Se coloca una entrada cuando el precio retrocede al nivel. Configuración de Compra: El EA espera a que una vela cierre por debajo del Mínimo del CRT. Luego espera a que una vela posterior cierre de nuevo por encima de ese nivel. Se coloca una entrada cuando el precio retrocede al nivel.
Nota importante
Para operar el rango de la vela de 4H de las 5 AM (hora de Nueva York), convierta la hora a la hora del servidor de su bróker (ej. 12:00 en IC Markets). Luego añada 4 horas para la duración de la vela. Configuración: CRT Range Start = 12:00, CRT Range End = 16:00.
Características Clave
Rango de Tiempo Automatizado: Dibuja automáticamente la caja CRT y extiende los niveles de Alto/Bajo para la sesión de trading. Gestión de Riesgos: Cálculo de tamaño de lote incorporado basado en un porcentaje del saldo de la cuenta por operación. Stop Loss Fijo: El Stop Loss se coloca automáticamente en el punto más alto/bajo formado después del rango, más un margen (buffer). Take Profit Flexible: Elija entre tres modos de objetivo: retorno al límite del Rango, 50% del Rango, o una relación Riesgo:Recompensa fija. Panel Visual: Muestra información del rango actual, el sesgo establecido y el estado de la operación en el gráfico. Fecha Límite de Trading: Incluye una función de fecha límite para dejar de buscar nuevas configuraciones después de una hora específica.
Parámetros de Entrada
Configuración de Tiempo del Rango CRT Range Start Hour: La hora de inicio (hora del bróker) para comenzar a calcular el rango Alto/Bajo. Range End Hour: La hora (hora del bróker) cuando finaliza el cálculo del rango.
Configuración de Tiempo de Trading Deadline Hour/Minute: La hora después de la cual no se abrirán nuevas operaciones.
Configuración de Temporalidad Candle Analysis Timeframe: La temporalidad utilizada para determinar los cierres de velas para la sopa de tortuga y la entrada del modelo 1.
Configuración de Gestión de Riesgos Risk Per Trade (%): El porcentaje del saldo de la cuenta a arriesgar en una sola operación. Minimum Risk:Reward: El EA omitirá operaciones si la relación Recompensa-Riesgo potencial es inferior a este valor. Min/Max Lot Size: Límites para el tamaño de lote calculado.
Configuración de Take Profit Take Profit Type: TP at CRT high or Low: Apunta al lado opuesto de la caja CRT (ej. el objetivo de venta es el Mínimo CRT). TP at 50% of range: Apunta al punto medio (50%) de la caja CRT. TP based on RR: Apunta a un múltiplo específico de Riesgo:Recompensa. TP Risk:Reward Ratio: El multiplicador utilizado si se selecciona el modo TP basado en RR.
Configuración Visual Show Visual Elements: Activa/desactiva el dibujo de cajas, líneas y texto del panel. Colors: Colores personalizables para la caja de rango, niveles de señal, líneas de SL y TP.
Recomendaciones
Temporalidad: Esta estrategia se basa en cierres de velas. Asegúrese de que el Candle Analysis Timeframe coincida con su estrategia prevista (comúnmente M5 o M15). VPS: Se recomienda un Servidor Privado Virtual para asegurar que el EA funcione continuamente durante las horas de trading definidas. Pruebas: Por favor, pruebe el EA en una cuenta demo primero para entender la lógica y cómo funcionan los activadores de entrada en su símbolo específico.
Portuguese
CRT Model 1 EA
O CRT Model 1 EA é uma solução de negociação automatizada projetada para executar a estratégia CRT Model 1, que foca na análise de intervalo baseada em tempo, varreduras de liquidez (liquidity sweeps) e entradas de retração.
Este Expert Advisor (EA) define um intervalo de tempo específico para estabelecer pontos de referência de preço alto e baixo. Em seguida, ele monitora a ação do preço fora desse intervalo para identificar o "Turtle Soup" (Varredura de Liquidez) seguido por uma reversão e uma entrada de retração.
Lógica da Estratégia
O EA opera com base na seguinte sequência lógica:
Cálculo do Intervalo: Calcula a Máxima (High) e a Mínima (Low) da ação do preço entre a Hora de Início do Intervalo e a Hora de Fim do Intervalo.
Padrão de Entrada Model #1:
Configuração de Venda: O EA aguarda o fechamento de uma vela acima da Máxima do CRT. Em seguida, espera que uma vela subsequente feche novamente abaixo desse nível. Uma entrada é feita quando o preço retrai para o nível. Configuração de Compra: O EA aguarda o fechamento de uma vela abaixo da Mínima do CRT. Em seguida, espera que uma vela subsequente feche novamente acima desse nível. Uma entrada é feita quando o preço retrai para o nível.
Nota importante
Para negociar o intervalo da vela de 4H das 5 AM (horário de NY), converta o horário para o horário do servidor da sua corretora (ex: 12:00 na IC Markets). Em seguida, adicione 4 horas para a duração da vela. Configurações: CRT Range Start = 12:00, CRT Range End = 16:00.
Recursos Principais
Intervalo de Tempo Automatizado: Desenha automaticamente a caixa CRT e estende os níveis de Máxima/Mínima para a sessão de negociação. Gerenciamento de Risco: Cálculo de tamanho de lote embutido com base em uma porcentagem do saldo da conta por negociação. Hard Stop Loss: O Stop Loss é colocado automaticamente no ponto mais alto/baixo formado após o intervalo, mais um buffer. Take Profit Flexível: Escolha entre três modos de Alvo: retorno ao limite do Intervalo, 50% do Intervalo ou uma relação Risco:Recompensa fixa. Painel Visual: Exibe informações atuais do intervalo, viés estabelecido e status da negociação no gráfico. Prazo de Negociação: Inclui um recurso de prazo final para parar de procurar novas configurações após um horário específico.
Parâmetros de Entrada
Configurações de Tempo do Intervalo CRT Range Start Hour: A hora de início (horário da corretora) para começar a calcular o intervalo Máxima/Mínima. Range End Hour: A hora (horário da corretora) em que o cálculo do intervalo termina.
Configurações de Tempo de Negociação Deadline Hour/Minute: O horário após o qual nenhuma nova negociação será aberta.
Configurações de Timeframe Candle Analysis Timeframe: O timeframe usado para determinar os fechamentos de vela para o turtle soup e entrada do modelo 1.
Configurações de Gerenciamento de Risco Risk Per Trade (%): A porcentagem do saldo da conta a arriscar em uma única negociação. Minimum Risk:Reward: O EA pulará negociações se a relação Recompensa-Risco potencial for menor que este valor. Min/Max Lot Size: Limites para o tamanho do lote calculado.
Configurações de Take Profit Take Profit Type: TP at CRT high or Low: Visa o lado oposto da caixa CRT (ex: o alvo de venda é a Mínima do CRT). TP at 50% of range: Visa o ponto médio (50%) da caixa CRT. TP based on RR: Visa um múltiplo específico de Risco:Recompensa. TP Risk:Reward Ratio: O multiplicador usado se o modo TP baseado em RR for selecionado.
Configurações Visuais Show Visual Elements: Alterna o desenho de caixas, linhas e texto do painel. Colors: Cores personalizáveis para a caixa de intervalo, níveis de sinal, linhas de SL e TP.
Recomendações
Timeframe: Esta estratégia baseia-se em fechamentos de vela. Certifique-se de que o Candle Analysis Timeframe corresponda à sua estratégia pretendida (comumente M5 ou M15). VPS: Um Servidor Privado Virtual é recomendado para garantir que o EA execute continuamente durante as horas de negociação definidas. Testes: Por favor, teste o EA em uma conta demo primeiro para entender a lógica e como os gatilhos de entrada funcionam no seu símbolo específico.