Scalper Pal MT4

Scalper Pal es una herramienta de trading potente pero fácil de usar, diseñada para potenciar su trading manual con una ejecución ultrarrápida, gestión de riesgos flexible y funciones de automatización inteligente. Perfecto para scalpers, day traders y cualquier persona que valore la velocidad y la precisión en su trading.

Versión para MT5: Haga clic aquí

¿Por qué Scalper Pal?

Operar manualmente puede ser un desafío cuando necesita:

  • Ejecutar operaciones rápidamente durante movimientos rápidos del mercado

  • Calcular niveles de Stop Loss y Take Profit sobre la marcha

  • Gestionar múltiples posiciones simultáneamente

  • Hacer trailing de sus stops sin monitoreo constante

Scalper Pal resuelve todos estos problemas con un panel intuitivo y atajos de teclado que le dan el control total.

Características Clave

Ejecución Rápida

  • Ejecute órdenes de compra y venta al instante con teclas de acceso rápido (B para Comprar, S para Vender)

  • Cierre todas las posiciones al instante con una sola tecla (C)

  • Cierre operaciones individuales usando las teclas numéricas (1-9)

  • Optimizado para máxima velocidad: sin retrasos, sin esperas

Opciones Flexibles de Stop Loss Elija el modo de SL que se adapte a su estilo de trading:

  • OFF - Sin Stop Loss

  • Fixed Points - Establece el SL a una distancia fija de la entrada

  • Low/High - Coloca automáticamente el SL en mínimos recientes (para compras) o máximos (para ventas)

  • ATR Based - SL dinámico basado en la volatilidad del mercado usando período y multiplicador personalizables

Modos Avanzados de Take Profit Múltiples opciones de TP para maximizar sus ganancias:

  • OFF - Sin Take Profit

  • Risk:Reward - Cálculo automático de TP basado en su relación riesgo:recompensa deseada (ej. 1:2, 1:3)

  • Fixed Points - Establece el TP a una distancia fija de la entrada

  • High/Low - Apunta a máximos recientes (para compras) o mínimos (para ventas)

  • ATR Based - TP dinámico basado en la volatilidad del mercado

Trailing Stop Inteligente Dos modos de trailing para máxima flexibilidad:

  • Auto Trail - Mueve automáticamente los stops cuando el precio se mueve a su favor una distancia de activación

  • Manual Trail - Active el trailing con una sola tecla (T)

Protección de Breakeven (Punto de Equilibrio)

  • Mueva todas las posiciones a breakeven al instante (Tecla: E)

  • Considera el spread al mover el SL a BE para mantener las pérdidas mínimas.

Panel Hermoso

  • Interfaz limpia y minimalista que no satura su gráfico

  • 6 temas de color: Dark, Blue, Green, Purple, Gold, Ocean

  • Panel minimizable: maximice el espacio de la pantalla cuando sea necesario

  • Todos los ajustes editables sobre la marcha: sin necesidad de reiniciar

  • La interfaz dinámica se ajusta según los modos seleccionados

Teclas de Acceso Rápido Personalizables

  • Configure sus propios atajos de teclado

  • El panel de referencia rápida muestra todas las teclas activas

Consejos de Uso

  • Comience con una cuenta demo hasta que se acostumbre a la herramienta

  • Use la función de minimizar el panel para mantener su gráfico limpio

  • Pruebe diferentes modos de SL para encontrar lo que mejor funcione para su estrategia

  • Use el modo de TP Riesgo:Recompensa para una gestión de riesgos consistente

  • Active el manual trail cuando quiera dejar correr las ganancias

  • Use la función de breakeven una vez que tenga suficiente beneficio


