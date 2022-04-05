Scalper Pal MT4

Scalper Pal es una herramienta de trading potente pero fácil de usar, diseñada para potenciar su trading manual con una ejecución ultrarrápida, gestión de riesgos flexible y funciones de automatización inteligente. Perfecto para scalpers, day traders y cualquier persona que valore la velocidad y la precisión en su trading.

Versión para MT5: Haga clic aquí

¿Por qué Scalper Pal?

Operar manualmente puede ser un desafío cuando necesita:

Ejecutar operaciones rápidamente durante movimientos rápidos del mercado

Calcular niveles de Stop Loss y Take Profit sobre la marcha

Gestionar múltiples posiciones simultáneamente

Hacer trailing de sus stops sin monitoreo constante

Scalper Pal resuelve todos estos problemas con un panel intuitivo y atajos de teclado que le dan el control total.

Características Clave

Ejecución Rápida

Ejecute órdenes de compra y venta al instante con teclas de acceso rápido (B para Comprar, S para Vender)

Cierre todas las posiciones al instante con una sola tecla (C)

Cierre operaciones individuales usando las teclas numéricas (1-9)

Optimizado para máxima velocidad: sin retrasos, sin esperas

Opciones Flexibles de Stop Loss Elija el modo de SL que se adapte a su estilo de trading:

OFF - Sin Stop Loss

Fixed Points - Establece el SL a una distancia fija de la entrada

Low/High - Coloca automáticamente el SL en mínimos recientes (para compras) o máximos (para ventas)

ATR Based - SL dinámico basado en la volatilidad del mercado usando período y multiplicador personalizables

Modos Avanzados de Take Profit Múltiples opciones de TP para maximizar sus ganancias:

OFF - Sin Take Profit

Risk:Reward - Cálculo automático de TP basado en su relación riesgo:recompensa deseada (ej. 1:2, 1:3)

Fixed Points - Establece el TP a una distancia fija de la entrada

High/Low - Apunta a máximos recientes (para compras) o mínimos (para ventas)

ATR Based - TP dinámico basado en la volatilidad del mercado

Trailing Stop Inteligente Dos modos de trailing para máxima flexibilidad:

Auto Trail - Mueve automáticamente los stops cuando el precio se mueve a su favor una distancia de activación

Manual Trail - Active el trailing con una sola tecla (T)

Protección de Breakeven (Punto de Equilibrio)

Mueva todas las posiciones a breakeven al instante (Tecla: E)

Considera el spread al mover el SL a BE para mantener las pérdidas mínimas.

Panel Hermoso

Interfaz limpia y minimalista que no satura su gráfico

6 temas de color: Dark, Blue, Green, Purple, Gold, Ocean

Panel minimizable: maximice el espacio de la pantalla cuando sea necesario

Todos los ajustes editables sobre la marcha: sin necesidad de reiniciar

La interfaz dinámica se ajusta según los modos seleccionados

Teclas de Acceso Rápido Personalizables

Configure sus propios atajos de teclado

El panel de referencia rápida muestra todas las teclas activas

Consejos de Uso