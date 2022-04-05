Scalper Pal MT4
- Utilidades
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Scalper Pal es una herramienta de trading potente pero fácil de usar, diseñada para potenciar su trading manual con una ejecución ultrarrápida, gestión de riesgos flexible y funciones de automatización inteligente. Perfecto para scalpers, day traders y cualquier persona que valore la velocidad y la precisión en su trading.
Versión para MT5: Haga clic aquí
¿Por qué Scalper Pal?
Operar manualmente puede ser un desafío cuando necesita:
-
Ejecutar operaciones rápidamente durante movimientos rápidos del mercado
-
Calcular niveles de Stop Loss y Take Profit sobre la marcha
-
Gestionar múltiples posiciones simultáneamente
-
Hacer trailing de sus stops sin monitoreo constante
Scalper Pal resuelve todos estos problemas con un panel intuitivo y atajos de teclado que le dan el control total.
Características Clave
Ejecución Rápida
-
Ejecute órdenes de compra y venta al instante con teclas de acceso rápido (B para Comprar, S para Vender)
-
Cierre todas las posiciones al instante con una sola tecla (C)
-
Cierre operaciones individuales usando las teclas numéricas (1-9)
-
Optimizado para máxima velocidad: sin retrasos, sin esperas
Opciones Flexibles de Stop Loss Elija el modo de SL que se adapte a su estilo de trading:
-
OFF - Sin Stop Loss
-
Fixed Points - Establece el SL a una distancia fija de la entrada
-
Low/High - Coloca automáticamente el SL en mínimos recientes (para compras) o máximos (para ventas)
-
ATR Based - SL dinámico basado en la volatilidad del mercado usando período y multiplicador personalizables
Modos Avanzados de Take Profit Múltiples opciones de TP para maximizar sus ganancias:
-
OFF - Sin Take Profit
-
Risk:Reward - Cálculo automático de TP basado en su relación riesgo:recompensa deseada (ej. 1:2, 1:3)
-
Fixed Points - Establece el TP a una distancia fija de la entrada
-
High/Low - Apunta a máximos recientes (para compras) o mínimos (para ventas)
-
ATR Based - TP dinámico basado en la volatilidad del mercado
Trailing Stop Inteligente Dos modos de trailing para máxima flexibilidad:
-
Auto Trail - Mueve automáticamente los stops cuando el precio se mueve a su favor una distancia de activación
-
Manual Trail - Active el trailing con una sola tecla (T)
Protección de Breakeven (Punto de Equilibrio)
-
Mueva todas las posiciones a breakeven al instante (Tecla: E)
-
Considera el spread al mover el SL a BE para mantener las pérdidas mínimas.
Panel Hermoso
-
Interfaz limpia y minimalista que no satura su gráfico
-
6 temas de color: Dark, Blue, Green, Purple, Gold, Ocean
-
Panel minimizable: maximice el espacio de la pantalla cuando sea necesario
-
Todos los ajustes editables sobre la marcha: sin necesidad de reiniciar
-
La interfaz dinámica se ajusta según los modos seleccionados
Teclas de Acceso Rápido Personalizables
-
Configure sus propios atajos de teclado
-
El panel de referencia rápida muestra todas las teclas activas
Consejos de Uso
-
Comience con una cuenta demo hasta que se acostumbre a la herramienta
-
Use la función de minimizar el panel para mantener su gráfico limpio
-
Pruebe diferentes modos de SL para encontrar lo que mejor funcione para su estrategia
-
Use el modo de TP Riesgo:Recompensa para una gestión de riesgos consistente
-
Active el manual trail cuando quiera dejar correr las ganancias
-
Use la función de breakeven una vez que tenga suficiente beneficio