Ronin EA
- Asesores Expertos
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
- Versión: 1.3
- Actualizado: 23 noviembre 2025
- Activaciones: 10
Señal en vivo: Haga clic aquí
Sin Martingala. Sin Grid. Sin promediar. Sin IA. Sin tonterías. Ronin es una herramienta de trading profesional hecha para traders que buscan consistencia a largo plazo. Está construido para ejecutar con disciplina una estrategia específica basada en el tiempo. Este es un EA especialista. Su lógica interna ha sido desarrollada y afinada para solo dos instrumentos: Oro (XAUUSD) y USDJPY. No necesita archivos de configuración complejos ni optimización constante.
Entradas y Cómo Usar:
-
Ejecutar solo en el gráfico XAUUSD M1 (Operará tanto en XAUUSD como en USDJPY).
-
Desplazamiento GMT del bróker (Broker GMT Offset): Debe introducir aquí el desplazamiento GMT de su bróker para sincronizar los tiempos. La mayoría de los brókers son GMT+3, así que déjelo en 3. Puede enviarme un mensaje directo si no está seguro. Ejemplo: Si utiliza un bróker GMT+0 (como Exness), debe introducir 0.
-
Configuración de símbolos (Symbol settings): Utilice estos campos si su bróker usa un nombre no estándar para el Oro o el USDJPY. Ejemplo: Si el símbolo de Oro de su bróker es XAUUSDm, debe escribir XAUUSDm en el campo del símbolo de Oro. De lo contrario, déjelo como está por defecto.
-
Riesgo para XAUUSD: Establezca el % de riesgo para las operaciones con Oro.
-
Riesgo para USDJPY: Establezca el % de riesgo para las operaciones con USDJPY.
-
Retraso (Delay): Establece un retraso (en minutos) entre cada actualización del trailing SL. (Para evitar sobrecargar el servidor del bróker con solicitudes).
-
Activación del trailing SL (Trigger trailing SL): Define cuánto debe moverse el precio a su favor (como un porcentaje desde el precio de entrada) antes de que se active el stop dinámico.
-
Seguimiento por este % del precio actual: Determina la distancia a la que se colocará el stop loss desde el precio actual. Por ejemplo, si se establece en 0.1%, el stop loss se ajustará a (Precio Actual - 0.1%) a medida que el precio sube.
Recomendaciones:
-
Ejecute en un bróker ECN con spreads bajos para obtener los mejores resultados.
-
Se recomienda encarecidamente un VPS para asegurar que el EA funcione 24/7 sin interrupciones.
-
Pruebe en una cuenta demo antes de operar en real.
Características Clave:
-
Sin riesgo de quemar la cuenta: Nunca verá estrategias de alto riesgo como grid o martingala.
-
Control de Riesgo Avanzado: El tamaño del lote para cada operación se calcula automáticamente basándose en el porcentaje de riesgo fijo del saldo de la cuenta que usted defina. Tiene control total sobre su exposición.
-
Sin comisiones swap: El EA gestiona automáticamente todas las órdenes y posiciones dentro de una ventana diaria, evitando operaciones fuera de control.
-
Ligero y Eficiente: Sin desorden en el gráfico. Sin indicadores que se retrasan. Solo ejecución limpia y rápida.
-
Ejecute el bot solo en el gráfico de 1 minuto de XAUUSD.
-
La señal en vivo estará disponible pronto.
The developer is very responsive and answered all my questions. The EA is simple to set up. After backtesting, I’m now using it on a live account. So far, I’ve had two trades, and both have been profitable.