

Sin Martingala. Sin Grid. Sin promediar. Sin IA. Sin tonterías. Ronin es una herramienta de trading profesional hecha para traders que buscan consistencia a largo plazo. Está construido para ejecutar con disciplina una estrategia específica basada en el tiempo. Este es un EA especialista. Su lógica interna ha sido desarrollada y afinada para solo dos instrumentos: Oro (XAUUSD) y USDJPY. No necesita archivos de configuración complejos ni optimización constante.

Entradas y Cómo Usar:

Ejecutar solo en el gráfico XAUUSD M1 (Operará tanto en XAUUSD como en USDJPY).

Desplazamiento GMT del bróker (Broker GMT Offset): Debe introducir aquí el desplazamiento GMT de su bróker para sincronizar los tiempos. La mayoría de los brókers son GMT+3, así que déjelo en 3. Puede enviarme un mensaje directo si no está seguro. Ejemplo: Si utiliza un bróker GMT+0 (como Exness), debe introducir 0.

Configuración de símbolos (Symbol settings): Utilice estos campos si su bróker usa un nombre no estándar para el Oro o el USDJPY. Ejemplo: Si el símbolo de Oro de su bróker es XAUUSDm, debe escribir XAUUSDm en el campo del símbolo de Oro. De lo contrario, déjelo como está por defecto.

Riesgo para XAUUSD: Establezca el % de riesgo para las operaciones con Oro.

Riesgo para USDJPY: Establezca el % de riesgo para las operaciones con USDJPY.

Retraso (Delay): Establece un retraso (en minutos) entre cada actualización del trailing SL. (Para evitar sobrecargar el servidor del bróker con solicitudes).

Activación del trailing SL (Trigger trailing SL): Define cuánto debe moverse el precio a su favor (como un porcentaje desde el precio de entrada) antes de que se active el stop dinámico.