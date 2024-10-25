MR-GOLD TRADER ha alcanzado una destacada rentabilidad del 1503% en comparación con el depósito inicial durante la prueba de retroceso, lo que lo convierte en un Asesor Experto (EA) altamente rentable para operar XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo H4. Comenzando con un saldo inicial de $10,000, el EA generó una ganancia neta de $150,305.26 durante el periodo de prueba del 8 de abril de 2019 al 25 de octubre de 2024.

Este EA está diseñado tanto para traders principiantes como para experimentados, ofreciendo una combinación equilibrada de rentabilidad, gestión de riesgos y confiabilidad.

Características principales:

Instrumento objetivo : XAUUSD (Oro)

: XAUUSD (Oro) Marco de tiempo : H4 (gráfico de 4 horas)

: H4 (gráfico de 4 horas) Depósito inicial : $10,000

: $10,000 Apalancamiento : 1:100

: 1:100 Modelado : Cada tick

: Cada tick Periodo de prueba : del 8 de abril de 2019 al 25 de octubre de 2024

: del 8 de abril de 2019 al 25 de octubre de 2024 Estrategia de trading: Combinación de indicadores técnicos, acción del precio y técnicas de seguimiento de tendencias. El EA está diseñado para aprovechar la volatilidad del oro con entradas y salidas de mercado oportunas.





Resultados Calidad del historial: 98% Barras: 8558 Ticks: 188407056 Símbolos: 1 Ganancia neta total: 150,305.26 Reducción máxima del saldo: 947.01 Reducción máxima del patrimonio: 2,291.08 Ganancia bruta: 299,980.25 Reducción máxima del saldo: 22,594.62 (13.82%) Reducción máxima del patrimonio: 54,931.11 (28.08%) Pérdida bruta: -149,674.99 Reducción relativa del saldo: 35.10% (11,852.42) Reducción relativa del patrimonio: 54.64% (24,329.89) Factor de beneficio: 2.00 Pago esperado: 118.54 Nivel de margen: 38251.17% Factor de recuperación: 2.74 Ratio de Sharpe: 1.39 Puntuación Z: -29.37 (99.74%) AHPR: 1.0022 (0.22%) Correlación LR: 0.87 Resultado OnTester: 0 GHPR: 1.0022 (0.22%) Error estándar LR: 28,541.34 Total de operaciones: 1268 Operaciones cortas (ganadas %): 6 (16.67%) Operaciones largas (ganadas %): 1262 (40.89%) Total de tratos: 2536 Operaciones con ganancia (% del total): 517 (40.77%) Operaciones con pérdida (% del total): 751 (59.23%) Operación con mayor ganancia: 2,133.33 Operación con mayor pérdida: -364.02 Promedio de operaciones con ganancia: 580.23 Promedio de operaciones con pérdida: -199.30 Máximo de operaciones ganadoras consecutivas ($): 40 (68,461.45) Máximo de operaciones perdedoras consecutivas ($): 42 (-9,740.75) Ganancia consecutiva máxima (conteo): 68,461.45 (40) Pérdida consecutiva máxima (conteo): -9,740.75 (42) Promedio de operaciones ganadoras consecutivas: 10 Promedio de operaciones perdedoras consecutivas: 14 Correlación (ganancias, MFE): 0.99 Correlación (ganancias, MAE): 0.56 Correlación (MFE, MAE): 0.5812 Tiempo mínimo de retención de posiciones: 0:08:02 Tiempo máximo de retención de posiciones: 793:25:05 Tiempo promedio de retención de posiciones: 118:25:36







Resumen de resultados del backtest:

Ganancia neta total : $150,305.26

: $150,305.26 Factor de beneficio : 2.00

: 2.00 Índice de Sharpe : 1.39

: 1.39 Factor de recuperación : 2.74

: 2.74 Total de operaciones : 1,268

: 1,268 Operaciones con ganancia : 517 (40.77%)

: 517 (40.77%) Promedio de operaciones con ganancia : $580.23

: $580.23 Reducción máxima del saldo : 13.82%

: 13.82% Reducción máxima del patrimonio: 28.08%

Recursos adicionales:

Resultados de múltiples backtests : Para un análisis detallado del rendimiento en diferentes condiciones de mercado y configuraciones, consulte los resultados completos del backtest aquí .

: Para un análisis detallado del rendimiento en diferentes condiciones de mercado y configuraciones, consulte los resultados completos del backtest . Archivos de configuración : Acceda a múltiples archivos de configuración optimizados para diferentes preferencias de trading y niveles de riesgo aquí .

: Acceda a múltiples archivos de configuración optimizados para diferentes preferencias de trading y niveles de riesgo . Informe de prueba en HTML : Revise el informe de prueba actual con todos los detalles sobre rendimiento, reducción y estadísticas de operaciones aquí .

: Revise el informe de prueba actual con todos los detalles sobre rendimiento, reducción y estadísticas de operaciones . Otros informes HTML de pruebas: haga clic aquí

Ventajas:

Desempeño fiable : Demuestra rentabilidad consistente en una amplia gama de condiciones de mercado, lo que lo convierte en una adición sólida a su estrategia de trading.

: Demuestra rentabilidad consistente en una amplia gama de condiciones de mercado, lo que lo convierte en una adición sólida a su estrategia de trading. Gestión de riesgos integrada : Minimiza el riesgo y gestiona el patrimonio de la cuenta de manera eficaz mientras capitaliza las oportunidades rentables en el mercado del oro.

: Minimiza el riesgo y gestiona el patrimonio de la cuenta de manera eficaz mientras capitaliza las oportunidades rentables en el mercado del oro. Personalizable: El EA viene con múltiples archivos de configuración optimizados, lo que le permite ajustar parámetros como el tamaño del lote, el riesgo por operación y más, según su estilo de trading y tamaño de cuenta.

Ideal para:

Traders que buscan diversificar su portafolio con una estrategia de trading automatizada enfocada en el oro.

Quienes buscan un enfoque de trading a mediano plazo en el marco de tiempo H4.

Traders cómodos con la gestión de riesgo moderado y reducciones a cambio de un alto potencial de ganancias.

¡Comience a operar en oro de manera rentable con MR-GOLD TRADER y aproveche su fiabilidad y flexibilidad comprobada para MetaTrader 5!





Nuevo resultado de prueba: MR-GOLD TRADER demostró un impresionante crecimiento desde un depósito inicial de $10,000 hasta un saldo final de $341,000 durante el periodo del 8 de abril de 2019 al 28 de octubre de 2024, logrando una impresionante rentabilidad del 3,300%. Con un factor de beneficio de 2.42, esta prueba adicional subraya el desempeño y la rentabilidad consistentes del EA en marcos de tiempo extendidos.

Nuevos Resultados de Prueba (HTML)

Descargar Nuevo Archivo de Configuración



