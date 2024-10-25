MR Gold Trader

MR-GOLD TRADER ha alcanzado una destacada rentabilidad del 1503% en comparación con el depósito inicial durante la prueba de retroceso, lo que lo convierte en un Asesor Experto (EA) altamente rentable para operar XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo H4. Comenzando con un saldo inicial de $10,000, el EA generó una ganancia neta de $150,305.26 durante el periodo de prueba del 8 de abril de 2019 al 25 de octubre de 2024.

Este EA está diseñado tanto para traders principiantes como para experimentados, ofreciendo una combinación equilibrada de rentabilidad, gestión de riesgos y confiabilidad.

Características principales:

  • Instrumento objetivo: XAUUSD (Oro)
  • Marco de tiempo: H4 (gráfico de 4 horas)
  • Depósito inicial: $10,000
  • Apalancamiento: 1:100
  • Modelado: Cada tick
  • Periodo de prueba: del 8 de abril de 2019 al 25 de octubre de 2024
  • Estrategia de trading: Combinación de indicadores técnicos, acción del precio y técnicas de seguimiento de tendencias. El EA está diseñado para aprovechar la volatilidad del oro con entradas y salidas de mercado oportunas.


Resultados
Calidad del historial: 98%
Barras: 8558 Ticks: 188407056 Símbolos: 1
Ganancia neta total: 150,305.26 Reducción máxima del saldo: 947.01 Reducción máxima del patrimonio: 2,291.08
Ganancia bruta: 299,980.25 Reducción máxima del saldo: 22,594.62 (13.82%) Reducción máxima del patrimonio: 54,931.11 (28.08%)
Pérdida bruta: -149,674.99 Reducción relativa del saldo: 35.10% (11,852.42) Reducción relativa del patrimonio: 54.64% (24,329.89)
Factor de beneficio: 2.00 Pago esperado: 118.54 Nivel de margen: 38251.17%
Factor de recuperación: 2.74 Ratio de Sharpe: 1.39 Puntuación Z: -29.37 (99.74%)
AHPR: 1.0022 (0.22%) Correlación LR: 0.87 Resultado OnTester: 0
GHPR: 1.0022 (0.22%) Error estándar LR: 28,541.34
Total de operaciones: 1268 Operaciones cortas (ganadas %): 6 (16.67%) Operaciones largas (ganadas %): 1262 (40.89%)
Total de tratos: 2536 Operaciones con ganancia (% del total): 517 (40.77%) Operaciones con pérdida (% del total): 751 (59.23%)
Operación con mayor ganancia: 2,133.33 Operación con mayor pérdida: -364.02
Promedio de operaciones con ganancia: 580.23 Promedio de operaciones con pérdida: -199.30
Máximo de operaciones ganadoras consecutivas ($): 40 (68,461.45) Máximo de operaciones perdedoras consecutivas ($): 42 (-9,740.75)
Ganancia consecutiva máxima (conteo): 68,461.45 (40) Pérdida consecutiva máxima (conteo): -9,740.75 (42)
Promedio de operaciones ganadoras consecutivas: 10 Promedio de operaciones perdedoras consecutivas: 14
Correlación (ganancias, MFE): 0.99 Correlación (ganancias, MAE): 0.56 Correlación (MFE, MAE): 0.5812
Tiempo mínimo de retención de posiciones: 0:08:02 Tiempo máximo de retención de posiciones: 793:25:05 Tiempo promedio de retención de posiciones: 118:25:36


Resumen de resultados del backtest:

  • Ganancia neta total: $150,305.26
  • Factor de beneficio: 2.00
  • Índice de Sharpe: 1.39
  • Factor de recuperación: 2.74
  • Total de operaciones: 1,268
  • Operaciones con ganancia: 517 (40.77%)
  • Promedio de operaciones con ganancia: $580.23
  • Reducción máxima del saldo: 13.82%
  • Reducción máxima del patrimonio: 28.08%

Recursos adicionales:

  • Resultados de múltiples backtests: Para un análisis detallado del rendimiento en diferentes condiciones de mercado y configuraciones, consulte los resultados completos del backtest aquí.
  • Archivos de configuración: Acceda a múltiples archivos de configuración optimizados para diferentes preferencias de trading y niveles de riesgo aquí.
  • Informe de prueba en HTML: Revise el informe de prueba actual con todos los detalles sobre rendimiento, reducción y estadísticas de operaciones aquí.
  • Otros informes HTML de pruebas: haga clic aquí 

Ventajas:

  • Desempeño fiable: Demuestra rentabilidad consistente en una amplia gama de condiciones de mercado, lo que lo convierte en una adición sólida a su estrategia de trading.
  • Gestión de riesgos integrada: Minimiza el riesgo y gestiona el patrimonio de la cuenta de manera eficaz mientras capitaliza las oportunidades rentables en el mercado del oro.
  • Personalizable: El EA viene con múltiples archivos de configuración optimizados, lo que le permite ajustar parámetros como el tamaño del lote, el riesgo por operación y más, según su estilo de trading y tamaño de cuenta.

Ideal para:

  • Traders que buscan diversificar su portafolio con una estrategia de trading automatizada enfocada en el oro.
  • Quienes buscan un enfoque de trading a mediano plazo en el marco de tiempo H4.
  • Traders cómodos con la gestión de riesgo moderado y reducciones a cambio de un alto potencial de ganancias.

¡Comience a operar en oro de manera rentable con MR-GOLD TRADER y aproveche su fiabilidad y flexibilidad comprobada para MetaTrader 5!


Nuevo resultado de prueba: MR-GOLD TRADER demostró un impresionante crecimiento desde un depósito inicial de $10,000 hasta un saldo final de $341,000 durante el periodo del 8 de abril de 2019 al 28 de octubre de 2024, logrando una impresionante rentabilidad del 3,300%. Con un factor de beneficio de 2.42, esta prueba adicional subraya el desempeño y la rentabilidad consistentes del EA en marcos de tiempo extendidos.

Nuevos Resultados de Prueba (HTML)
Descargar Nuevo Archivo de Configuración


anderson310577
14
anderson310577 2025.07.24 21:10 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mujeeb J
3807
Respuesta del desarrollador Mujeeb J 2025.09.21 10:04
Hi @anderson310577, We’re glad to hear you’ve had good results with MR GOLD TRADER. Your observation about trade closing is very valuable to us, and we’re already working on improvements for the next version, which will include more configuration options and optimizations 🚀. If you’d like, we’ll be happy to share the next version with you as soon as it’s published. Thank you again for trusting our work! 🙌
Benjamin Afedzie
3430
Benjamin Afedzie 2025.07.02 22:12 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mujeeb J
3807
Respuesta del desarrollador Mujeeb J 2025.09.21 10:00
Thank you @Benjamin Afedzie
Aleks_77
14
Aleks_77 2025.05.22 14:12 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mujeeb J
3807
Respuesta del desarrollador Mujeeb J 2025.09.21 10:00
Hi @Aleks_77, Thank you for taking the time to share your feedback 🙏. We truly appreciate it, as it helps us improve MR GOLD TRADER PRO. We understand your experience and want you to know that we are already working on a new and improved version with significant enhancements and bug fixes. 🚀 Once it is published, we will update you right away. Your support means a lot to us, and we’re committed to delivering a more stable and profitable EA. Thank you again for testing and helping us grow together.
Mustafa Bilgic
132
Mustafa Bilgic 2025.05.11 15:23 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mujeeb J
3807
Respuesta del desarrollador Mujeeb J 2025.09.21 09:55
Hi @Mustafa Bilgic, could you please check here https://mt5ea.mr-innovations.com/test_reports/
aangarita
59
aangarita 2025.04.27 12:20 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mujeeb J
3807
Respuesta del desarrollador Mujeeb J 2025.09.21 09:43
Thank you @aangarita
Peter Dietrich
151
Peter Dietrich 2024.11.18 16:03 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mujeeb J
3807
Respuesta del desarrollador Mujeeb J 2024.11.19 11:20
Thank you Peter Dietrich. I have translated your review into English, and here it is: "My first review: I have tested many bots, and this one has delivered the BEST results of all the ones tested. Top! The test period was from 01.01.2024 to 18.11.2024. If the bot delivers the same results in live trading, there will be a bonus! Adjustments to the Moving Average settings, lot size, and automatic position closing were the key! Thank you, thank you, and thank you!" I'm glad to inform you that an improved version is currently being tested and will be released on January 1st, 2025. During testing, the bot grew an account from $10,000 to $900,000. This will be a paid version, but I would be happy to provide it to you for free as a token of appreciation for your review. Thank you again for your kind words!
Respuesta al comentario