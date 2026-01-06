Gold Atlas
- Experts
- Jimmy Peter Eriksson
À lire en premier (très important)
- Non conçu pour le retournement de comptes à court terme ou les profits rapides.
- Pas de martingale / Pas de grille / Pas d'IA
- Conçu pour les traders privilégiant la régularité à long terme
Résultats en direct : Signal en direct | Portefeuille principal | Résultats FTMO
Qu'est-ce que Gold Atlas ?
Gold Atlas est un système de trading automatisé professionnel pour l'or (XAUUSD). Il utilise une approche de cassure à entrées multiples pour tirer profit des mouvements intraday et des ruptures de tendance plus importantes.
Le système ne repose ni sur des indicateurs ni sur des échéances fixes et utilise une optimisation minimale pour réduire l'ajustement des courbes et améliorer la robustesse.
Gold Atlas fonctionne avec 5 niveaux de rupture différents, chacun avec sa propre logique de stop loss et de stop suiveur, créant une forte diversification interne.
La stratégie a été testée depuis 2006 sur un peu moins de 10 000 transactions, couvrant différents régimes et conditions de marché.
En tant que système de suivi de tendance, il ne gagnera pas toutes les transactions, mais il est conçu pour réaliser occasionnellement des gains importants sur le long terme.
Installation
L'installation est simple et rapide .
Gold Atlas est conçu pour être convivial et facile à utiliser , sans configuration complexe requise.
Il suffit d'associer l'EA au graphique et de sélectionner un niveau de risque : Faible / Moyen / Élevé
Une fois configuré, le système est prêt à fonctionner.
Solde minimum du compte : 200 $
Solde recommandé : 500 $ et plus
Utilisateurs de « Prop Firm Gold EA »
Gold Atlas EA fonctionne parfaitement avec Prop Firm Gold EA .
Ces deux systèmes utilisent des stratégies totalement différentes et très peu corrélées , ce qui permet de les utiliser conjointement pour une meilleure diversification et des résultats plus homogènes.
L'accès à notre communauté privée est inclus avec votre licence. Veuillez nous contacter après votre achat pour recevoir votre invitation.
REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ : https://www.mql5.com/en/messages/0359246ad744dc01
Caractéristiques
-
Protection contre les pertes quotidiennes (compatible avec les sociétés de gestion de fonds propres , par exemple FTMO )
-
Fonction de randomisation intégrée (compatible avec les sociétés de gestion de fonds spéculatifs)
-
Option de risque manuel %
- Option de taille de lot fixe
- Possibilité d'activer ou de désactiver les modèles d'entrée 1 à 5
- Possibilité de clôturer toutes les positions ouvertes le vendredi soir afin d'éviter des frais de swap élevés.
-
Commentaire commercial ajustable par l'utilisateur
-
nombre magique ajustable par l'utilisateur
-
Affichage optionnel des informations graphiques
-
Retrait quotidien actuel
-
Bénéfice quotidien actuel
-
Avertissement
Les systèmes de trading automatisés sont souvent présentés comme de l'IA, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, ChatGPT, voire des systèmes informatiques quantiques. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les traders doivent faire preuve de prudence.
De nombreux EA (Expert Advisors) disponibles sur le marché sont trompeurs et conçus dans un seul but : faire croire aux acheteurs qu’ils ont trouvé une machine à imprimer de l’argent.
En réalité, ce n'est pas le cas. La plupart de ces systèmes finissent par tomber en panne et entraînent souvent des pertes considérables, voire la faillite des comptes.
Les systèmes que je propose ne reposent ni sur des formules à la mode ni sur des arguments marketing. Ils sont fondés sur des concepts fondamentaux et techniques éprouvés du marché des changes, qui ont démontré leur réelle supériorité à long terme lorsqu'ils sont appliqués de manière structurée et rigoureuse.
Il est également important de se méfier des systèmes commercialisés sous les appellations ICT ou SMC. Ces approches sont par nature largement discrétionnaires et, une fois transformées en règles automatisées, elles ne présentent souvent aucun avantage clairement défini ou prouvé.