À lire en premier (très important) Non conçu pour le retournement de comptes à court terme ou les profits rapides.

Pas de martingale / Pas de grille / Pas d'IA

Conçu pour les traders privilégiant la régularité à long terme Résultats en direct : Signal en direct | Portefeuille principal | Résultats FTMO OFFRE DE LANCEMENT ! Le prix actuel est valable pour un nombre limité d'exemplaires. Une fois ceux-ci vendus, le prix augmentera.

Qu'est-ce que Gold Atlas ?



Gold Atlas est un système de trading automatisé professionnel pour l'or (XAUUSD). Il utilise une approche de cassure à entrées multiples pour tirer profit des mouvements intraday et des ruptures de tendance plus importantes.

Le système ne repose ni sur des indicateurs ni sur des échéances fixes et utilise une optimisation minimale pour réduire l'ajustement des courbes et améliorer la robustesse.

Gold Atlas fonctionne avec 5 niveaux de rupture différents, chacun avec sa propre logique de stop loss et de stop suiveur, créant une forte diversification interne.

La stratégie a été testée depuis 2006 sur un peu moins de 10 000 transactions, couvrant différents régimes et conditions de marché.

En tant que système de suivi de tendance, il ne gagnera pas toutes les transactions, mais il est conçu pour réaliser occasionnellement des gains importants sur le long terme.





Installation



L'installation est simple et rapide .

Gold Atlas est conçu pour être convivial et facile à utiliser , sans configuration complexe requise.

Il suffit d'associer l'EA au graphique et de sélectionner un niveau de risque : Faible / Moyen / Élevé

Une fois configuré, le système est prêt à fonctionner.

Solde minimum du compte : 200 $

Solde recommandé : 500 $ et plus





Utilisateurs de « Prop Firm Gold EA »



Gold Atlas EA fonctionne parfaitement avec Prop Firm Gold EA .

Ces deux systèmes utilisent des stratégies totalement différentes et très peu corrélées , ce qui permet de les utiliser conjointement pour une meilleure diversification et des résultats plus homogènes.

L'accès à notre communauté privée est inclus avec votre licence. Veuillez nous contacter après votre achat pour recevoir votre invitation. REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ : https://www.mql5.com/en/messages/0359246ad744dc01





Caractéristiques

