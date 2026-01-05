Golden Voyage
Golden Voyage MT5 es un asesor experto para el comercio conservador de oro (XAUUSD), centrado en la gestión estricta del riesgo y el comercio de una sola posición. El asesor no utiliza rejillas, martingalas, promedios ni bloqueos.
Lógica de negociación y gestión del riesgo
Modo de posición única
Sólo se puede abrir una operación por símbolo a la vez. No se permiten reentradas ni aumentos de volumen.
Riesgo fijo por operación
El tamaño del stop-loss se calcula como un porcentaje del saldo actual. El tamaño del lote se determina automáticamente en función del riesgo especificado y la distancia hasta el stop-loss.
Stop Lossobligatorio
Cada operación va acompañada de un stop-loss de protección. Está prohibido abrir posiciones sin una orden de stop-loss.
Control de la relación riesgo/recompensa
El Take Profit se calcula en función de la relación riesgo/recompensa mínima especificada (por defecto, no inferior a 1:2). Se pueden utilizar niveles de beneficio virtuales.
Filtros y seguimiento de posiciones
Filtrado de mercado multinivel
La dirección y las condiciones de entrada se evalúan teniendo en cuenta la volatilidad y la estructura del mercado en plazos superiores (H4/D1) con confirmación en plazos hábiles (M15/H1).
Trailing Stop
- Punto de equilibrio
Stop Loss móvil para alcanzar el punto de equilibrio cuando se alcanza un nivel de beneficios especificado.
Control de spread
La apertura de operaciones se bloquea cuando se supera el valor de spread permitido.
Niveles virtuales (Modo Invisible)
Posibilidad de soporte interno de Stop Loss y Take Profit sin envío de niveles al servidor del broker.
Filtro de noticias
Calendario económico
Se utilizan los datos del calendario MQL5.
Modos de funcionamiento:
pausas de negociación durante un tiempo determinado antes y después de noticias de alto impacto
cancelación de las actividades comerciales activas durante los períodos de volatilidad de las noticias
Modo de negociación opcional tras la publicación de noticias (mediante configuración)
Funciones adicionales
Filtro de tiempo de negociación
Configuración flexible de las sesiones de negociación (por ejemplo, Londres/Nueva York).
Notificaciones
Notificaciones push y mensajes de correo electrónico al abrir y cerrar operaciones.
Panel de información
Visualización de parámetros clave: beneficio/pérdida actual, resultado diario, riesgo activo, estado del filtro y tiempo hasta la próxima publicación de noticias.
Características técnicas
Compatibilidad total con Strategy Tester MT5
Funcionamiento correcto en el modo "Cada tick en datos reales
Número optimizado de parámetros de entrada
Importante
Operar en los mercados financieros implica riesgos. Los resultados de las pruebas y la optimización no garantizan beneficios futuros. El usuario es el único responsable de seleccionar los parámetros y utilizar el Asesor Experto en una cuenta real.