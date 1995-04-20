¡Hola Chicos!



Hoy quiero compartir con ustedes un indicador útil que puede ayudarle con la visión general del mercado.





¿Cómo funciona?

Indicador funciona como un tablero de instrumentos que le mostrará la lista de activos (se puede elegir cualquiera que te gusta)

y proporciona información visual sencilla:

Activo azul - significa que el instrumento está en la tendencia hacia arriba

Activo rojo - significa que el instrumento está en la tendencia BAJA

Espacio negro: significa que el instrumento se encuentra en un rango o que está cambiando su dirección actual.





¿Cómo utilizarlo?

- coloque sus instrumentos de negociación favoritos en la configuración

- verá todo el análisis del mercado en un solo lugar

- combínelo con su indicador de entrada favorito para obtener señales en línea con el mercado

- puede cambiar los gráficos fácilmente, simplemente haciendo clic en el nombre del instrumento en el panel de control





Espero que le resulte útil.

Saludos cordiales

Pawel