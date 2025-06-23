Up down v13
- Indicadores
- Guner Koca
- Versión: 3.1
- Actualizado: 21 diciembre 2025
- Activaciones: 20
up-down v13 indicador no es repintado y trabaja todos los pares y todos los gráficos de marcos de tiempo.
it consumes too much time need at least i5 cpu.pc
v.2.2 use les cpu.but it sometimes cahange back signals.any one request it i will give bonus it.
es adecuado tambien para graficos de 1m para todos los pares.
y mantener a largo camino a la señal.
no da demasiadas señales.
cuando el histograma rojo cruza la linea de disparo es una señal alcista y el precio probablemente baje.
cuando el histograma azul cruza la linea de disparo es una señal bajista y el precio probablemente suba.
cuando las señales no se ven pulse el botón + en el terminal.
usted vera a veces la señal h4 a veces 15 m.diferentes periots.
cuando la señal se ha visto cualquier gráfico periot acording a ella.
este sistema es un tipo de aproximacion matematica a los precios para encontrar puntos alcistas y bajistas.
v13 es completamente diferente a v6 y elimina los fallos del indicador v6.
Trabaja tambien con graficos h4 y sobre periodos de mercancias.
y usar variable periot ma.
After the latest update, the indicator chart disappears.