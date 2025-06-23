Up down v13

5


up-down v13 indicador no es repintado y trabaja todos los pares y todos los gráficos de marcos de tiempo.

it consumes too much time need at least i5 cpu.pc

v.2.2 use les cpu.but it sometimes cahange back signals.any one request it i will give bonus it.

es adecuado tambien para graficos de 1m para todos los pares.

y mantener a largo camino a la señal.

no da demasiadas señales.

cuando el histograma rojo cruza la linea de disparo es una señal alcista y el precio probablemente baje.

cuando el histograma azul cruza la linea de disparo es una señal bajista y el precio probablemente suba.

cuando las señales no se ven pulse el botón + en el terminal.

usted vera a veces la señal h4 a veces 15 m.diferentes periots.

cuando la señal se ha visto cualquier gráfico periot acording a ella.

este sistema es un tipo de aproximacion matematica a los precios para encontrar puntos alcistas y bajistas.

v13 es completamente diferente a v6 y elimina los fallos del indicador v6.

Trabaja tambien con graficos h4 y sobre periodos de mercancias.

y usar variable periot ma.














Comentarios 2
xan023
71
xan023 2025.12.26 11:16 
 

After the latest update, the indicator chart disappears.

SkystheLimit 986
5626
SkystheLimit 986 2025.07.25 19:55 
 

Very interesting indicator. Guner fixed the CPU-heaviness as well. Nice. Also check out his other work.

