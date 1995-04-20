ChanLun Ultimate Structure EurUsd

[Título] ChanLun Ultimate Structure: SMC & Sistema Fibo Interactivo

"¡Experimenta todo el poder de 'ChanLun Ultimate Structure' completamente GRATIS en EURUSD!"

[Introducción] Desbloquea el verdadero potencial del análisis de Estructura de Mercado combinando la precisión de la Teoría ChanLun (Bi, Duan, Zhongshu) con los modernos Conceptos de Dinero Inteligente (SMC).

Este indicador va más allá de la simple detección de oscilaciones. Visualiza el mercado en tres capas distintas -Pen, Segmento y Onda- al tiempo que identifica automáticamente las zonas de negociación de alta probabilidad (Premium/Discount/OTE).

La característica más destacada es el "Sistema de Control Híbrido Interactivo". Puede controlar todo el gráfico mediante teclas de acceso rápido para tener un espacio de trabajo limpio, o utilizar el ratón para proyectar instantáneamente niveles de Fibonacci en oscilaciones específicas. Está diseñado para operadores profesionales que necesitan rapidez y claridad.

[Características principales]

📈 Estructura de Mercado de 3 Capas:

Pluma (Bi): La microestructura fundacional (líneas discontinuas/finas).



Segmento (Duan): La estructura principal del mercado (líneas continuas).



Onda (Tendencia): La dirección de la macrotendencia (líneas gruesas).

🖱️ Click-to-Fibo interactivo: Olvídese de arrastrar herramientas manualmente. Simplemente "Haga clic" en cualquier línea de estructura (Pluma, Segmento u Onda) para dibujar instantáneamente un Retroceso de Fibonacci para esa oscilación específica. Perfecto para backtesting y análisis rápidos.

Integración SMC (Premium y Descuento): Calcula automáticamente el Equilibrio (50%), las Zonas Premium (Caro) y las Zonas Discount (Barato) para la última estructura de swing.

🎯 Zonas OTE (Entrada Óptima): Destaca las zonas de reversión clave basadas en los ratios de Fibonacci (por ejemplo, 61,8% - 78,6%) para encontrar el mejor precio de entrada.

📦 Sistema de cajas inteligentes (Zhongshu): Identifica y dibuja automáticamente cajas de consolidación (Sideways/Zhongshu) cuando se cumplen las condiciones del mercado.

Flujo de trabajo Zero-Clutter: Activa y desactiva todas las funciones al instante con el teclado. Mantenga su gráfico limpio cuando analice y detallado cuando opere.

[Manual de controles]

1. Teclas de acceso rápido (activar/desactivar)

Líneas de Estructura:

1: Alternar líneas de pluma



2: Conmutar líneas de segmento



3: Conmutar líneas de onda



0: Alternar caja de lápiz (consolidación)



Shift+0: Alternar Caja de Segmento

Herramientas automáticas (oscilación actual):

4, 5, 6: Activar Auto Fibo para Pluma, Segmento y Onda



7, 8, 9: Alternar canales en vivo (canal de regresión al precio actual)

Zonas SMC (Premium/Discount/OTE):

Shift + 1: Mostrar Pen Premium/Discount



Shift + 2: Mostrar Zona Pen OTE



Shift + 3: Mostrar Segmento Premium/Discount



Shift + 4: Mostrar Segmento Zona OTE



Shift + 5: Mostrar Onda Premium/Descuento



Shift + 6: Mostrar Onda Zona OTE

2. Acciones del ratón (Modo Interactivo)

Hacer clic para dibujar: Haga clic en cualquier línea de estructura visible (Pluma, Segmento u Onda) para generar un Retroceso de Fibonacci Manual para ese movimiento específico. El color del Fibo cambia automáticamente para distinguir entre múltiples retrocesos.

Haga clic para eliminar: Haga clic en la línea de Fibo generada para eliminarla.

[Configuración]

Personalización Visual: Colores, anchos y estilos totalmente personalizables para las 3 capas de estructura.

Lógica de cálculo: Opción de usar el Precio de Cierre o el Máximo/Mínimo para el cálculo de la estructura.

Niveles de Fibo Interactivos: Puede definir sus propios niveles Fibonacci personalizados en los parámetros de entrada (por ejemplo, añadir 0,786, 0,886).

