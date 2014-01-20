MetaTrader 5 / Sistemas comerciales
English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
¿Cómo de seguro es comprar productos en el Mercado MQL5?

¿Cómo de seguro es comprar productos en el Mercado MQL5?

MetaTrader 5Sistemas comerciales |
7 837 14
MetaQuotes
MetaQuotes

El Mercado MQL5 es un servicio para la compra de consejeros, indicadores y otros programas con un gran nivel de seguridad. Todo el proceso de compra, desde la introducción de los programas en el Mercado hasta su instalación en el terminal, está debidamente protegido. En cuanto se realice el pago de la aplicación, podrá usarla en el terminal MetaTrader 5 y siempre será accesible para usted.

Comprar en el Mercado MQL5 es seguro

El trabajo en el Mercado está reglamentado por unas normas especiales, que posibilitan la protección de todos los usuarios del servicio. En primer lugar, a los vendedores se les requieren unas exigencias estrictas, y deben pasar por un proceso adicional de registro. Además, deben presentar sus datos de contacto reales, su número de teléfono y la copia de algún documento identificativo. Sólo después de comprobar estos datos puede convertirse en vendedor y comenzar a vender sus programas en el Mercado MQL5.

En segundo lugar, prestamos la atención más estricta a la seguridad de los productos publicados. Por ejemplo, cualquier producto que se ponga a la venta no debe usar biblioteca dll (de enlace dinámico), que pueden ser utilizadas como arma por parte de estafadores. Además de lo dicho, por su seguridad, se comprueba el funcionamiento de las aplicaciones, así como que no contengan código perjudicial. Los productos que no respeten las normas, desde el punto de vista de su composición, no serán publicados en el Mercado. De esta forma, podemos prevenir la elección de algún programa no deseado o peligroso.

Además, usted puede testar el programa por sí mismo, ya que tiene a su disposición una versión de prueba de cada producto del Mercado. Puede ponerla a prueba en el téster de estrategias y obtener un informe detallado sobre el producto, así como conocer sus características. De esta manera, usted podrá valorar el funcionamiento del programa en acción, antes de comprarlo.

Esquema de interacción de los participantes en el Mercado MQL5

El cáculo de las cuentas con las que se opera entre las diferentes partes está organizado conforme a nuestro propio sistema de pago en la página MQL5.community. Para mayor seguridad, en todas las transacciones se utiliza una conexión protegida por protocolo SSL, así como la confirmción de pago por SMS. Para completar cualquier compra en el Mercado MQL5, sólo es necesario registrarse en la página www.mql5.com y recargar su saldo en la manera que le resulte más cómoda.

Recuerde que cualquier programa comprado en el Mercado estará unido a su computadora por un código de instalación único. Por eso, incluso si algún malhechor se apropia de su programa, no podrá utilizarlo, el programa no se iniciará en otra computadora. Este tipo de decisión permite proteger los intereses del desarrollador del programa comercial. Por otra parte, usted siempre tendrá la posibilidad de activar la aplicación adquirida en tres computadoras cualquiera.

Hemos creado un servicio de venta de programas comerciales para MetaTrader 5, y lo hemos hecho más seguro. ¡Hemos intentado minimizar los riesgos relacionados con ello, para que usted pueda concentrarse en lo más importante, en la búsqueda del trabajo que necesite!


¡Utilice desde ahora mismo el Mercado MQL5 para realizar compras seguras de robots comerciales!


Le recomendamos también leer los siguientes artículos sobre Market:

Traducción del ruso hecha por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/articles/576

Advertencia: todos los derechos de estos materiales pertenecen a MetaQuotes Ltd. Queda totalmente prohibido el copiado total o parcial.

Otros artículos del autor

Últimos comentarios | Pasar a la discusión en el foro de los operadores (14)
Anatoli Kazharski
Anatoli Kazharski | 1 nov 2012 en 08:24
Vladon:
¿Qué es ese indicador?
¿La búsqueda no funciona? Lo encontré en dos clics. ))
Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko | 1 nov 2012 en 08:44
tol64:
¿No funciona la búsqueda? Lo encontré en dos clics. ))

Dios japonés.

¿75 créditos por eso? :-)

Yo pido 19 por un panel bonito. : Y luego creo que es caro....

El enlace es a este mercado.

Prefiero eliminar el enlace

pero en comparación VirtualTradePad "estilo Señales" es mucho más bonito y mejor.

---
--- | 1 nov 2012 en 09:38
Vladon:

Dios japonés.

Es como si pudieras construir tu propio panel.

Es informativo, con un conjunto personalizado de información.

Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko | 1 nov 2012 en 09:41
sergeev:

así que es como si pudieras construir tu propio panel de control.

Es un panel de información, con un conjunto personalizado de información.

Oh, ya veo, así que puedes establecer tus propias señales.

Gracias. Es una buena idea.

Pero yo todavía no pediría 75.....

José Adán Adán
José Adán Adán | 14 ene 2023 en 17:21
Mi nombre es José Adán Cazorla aleman!     Me gustaría saber el porqué me tienen bloqueada mi cuenta   y  no puedo hacer absolutamente nada!
Ventajas de las señales MQL5 Ventajas de las señales MQL5
El servicio "señales comerciales", aparecido hace poco en MetaTrader 5, permite a los traders copiar las operaciones comerciales de cualquier suministrador de señales. El usuario elige una señal que le interese, se suscribe a ella, y todas las operaciones se repetirán entonces en su cuenta. El suministrador no jugará con desventaja, ya que puede establecer el precio que quiera por la suscripción, recibiendo, así, una cantidad fijada por parte de cada cliente.
MQL5.community - Memoria para el usuario MQL5.community - Memoria para el usuario
Usted ya se ha registrado y le surgen las siguientes preguntas: ¿Cómo pegar una imagen en un mensaje del foro, cómo presentar el código fuente MQL5 de manera atractiva , dónde se encuentran sus Mensajes Personales? En este artículo hemos preparado para usted unos cuantos consejos prácticos que pueden ayudarle a adaptarse a la página MQL5.community con mayor rapidez y que le permitirán sacar el máximo partido a las posibilidades de las funciones accesibles.
Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales
Este artículo trata sobre los algoritmos tradicionales y otros menos habituales utlizados para la promediación en clases simples y de tipo único. Tienen por finalidad un uso universal en casi todos los desarrollos de indicadores. Espero que las clases que se proponen sean una buena alternativa a las "voluminosas" llamadas de los indicadores técnicos y personalizados.
Generador de señales comerciales del indicador de usuario Generador de señales comerciales del indicador de usuario
Cómo hacer un generador de señales comerciales en base a un indicador de usuario. Cómo crear un indicador de usuario. Cómo obtener acceso a los datos del indicador de usuario. Para qué se necesita la construcción IS_PATTERN_USAGE(0) y el model 0.