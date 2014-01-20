¿Cómo de seguro es comprar productos en el Mercado MQL5?

El Mercado MQL5 es un servicio para la compra de consejeros, indicadores y otros programas con un gran nivel de seguridad. Todo el proceso de compra, desde la introducción de los programas en el Mercado hasta su instalación en el terminal, está debidamente protegido. En cuanto se realice el pago de la aplicación, podrá usarla en el terminal MetaTrader 5 y siempre será accesible para usted.

El trabajo en el Mercado está reglamentado por unas normas especiales, que posibilitan la protección de todos los usuarios del servicio. En primer lugar, a los vendedores se les requieren unas exigencias estrictas, y deben pasar por un proceso adicional de registro. Además, deben presentar sus datos de contacto reales, su número de teléfono y la copia de algún documento identificativo. Sólo después de comprobar estos datos puede convertirse en vendedor y comenzar a vender sus programas en el Mercado MQL5.

En segundo lugar, prestamos la atención más estricta a la seguridad de los productos publicados. Por ejemplo, cualquier producto que se ponga a la venta no debe usar biblioteca dll (de enlace dinámico), que pueden ser utilizadas como arma por parte de estafadores. Además de lo dicho, por su seguridad, se comprueba el funcionamiento de las aplicaciones, así como que no contengan código perjudicial. Los productos que no respeten las normas, desde el punto de vista de su composición, no serán publicados en el Mercado. De esta forma, podemos prevenir la elección de algún programa no deseado o peligroso.

Además, usted puede testar el programa por sí mismo, ya que tiene a su disposición una versión de prueba de cada producto del Mercado. Puede ponerla a prueba en el téster de estrategias y obtener un informe detallado sobre el producto, así como conocer sus características. De esta manera, usted podrá valorar el funcionamiento del programa en acción, antes de comprarlo.

El cáculo de las cuentas con las que se opera entre las diferentes partes está organizado conforme a nuestro propio sistema de pago en la página MQL5.community. Para mayor seguridad, en todas las transacciones se utiliza una conexión protegida por protocolo SSL, así como la confirmción de pago por SMS. Para completar cualquier compra en el Mercado MQL5, sólo es necesario registrarse en la página www.mql5.com y recargar su saldo en la manera que le resulte más cómoda.

Recuerde que cualquier programa comprado en el Mercado estará unido a su computadora por un código de instalación único. Por eso, incluso si algún malhechor se apropia de su programa, no podrá utilizarlo, el programa no se iniciará en otra computadora. Este tipo de decisión permite proteger los intereses del desarrollador del programa comercial. Por otra parte, usted siempre tendrá la posibilidad de activar la aplicación adquirida en tres computadoras cualquiera.

Hemos creado un servicio de venta de programas comerciales para MetaTrader 5, y lo hemos hecho más seguro. ¡Hemos intentado minimizar los riesgos relacionados con ello, para que usted pueda concentrarse en lo más importante, en la búsqueda del trabajo que necesite!







