EA Pips Hunter

在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道：

  • PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。
  • 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。
  • 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。

使用說明 — 如何使用

核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯

  • PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , Swing-Reversal 邏輯——在修正回調中精準入場
  • 每位購買者都可收到三個不同投資組合的設置檔案：「Katana」、「Knife」和「Razor」。這能讓你在交易賬戶上構建不同的設定組合，最大程度分散交易結果。
  • 所有運作基於 M15 時間週期，使交易快速、有結構，無需持倉多日。
  • 平均持倉時間：約 17 小時。無需久等，也不會累積趨勢風險。
  • 從不使用馬丁格爾、網格或加倉平均。
  • 每筆交易都由硬性止損保護。
  • 動態止損演算法可在快速市場中降低虧損。
  • 對點差不敏感（但建議使用 RAW/ECN 賬戶）。
  • 可在全球任何經紀商運作（美國、歐洲、英國、亞洲）。
  • 完全符合 FIFO 規則。
  • 適用任何槓桿（1:30 至 1:1000）。
  • 最低啟動資金：200 USD。
為什麼交易者選擇 PipsHunter
  • 真實監控證明其穩定性
  • 大量信號歷史清楚呈現在行情圖表上
  • 回測反映真實交易行為
  • 不依賴人工優化
  • 日內結構避免長期趨勢暴露
  • 雙策略結合提升適應性
  • 極高安全性與嚴格風險控制
  • 適用任何經紀商、任何槓桿、任何地區

重要提示

雖然沒有任何 EA 能完全消除市場風險，但 PipsHunter 經過設計，能避免災難性情況 —— 透過硬性止損保護，且永不使用馬丁格爾或加倉平均這類危險方法。

結論

PipsHunter 是一款乾淨、誠實、透明的日內交易系統，專為追求：

  • 穩定性
  • 安全性
  • 真實監控
  • 無套路
  • 無曲線擬合
  • 的交易者而打造。

如果你重視真正無炒作的算法交易 —— PipsHunter 就是為你準備的！

liganss 2025.12.15 19:42 
 

Excellent, this is the third EA I've purchased from the author. The previous EAs were all long-term, and I ran them with a broker that charges high overnight fees. Sometimes, even when the trades were profitable, the overnight fees took up the majority of the gains. Therefore, I think this one is really great. Although it experienced a minor drawdown after purchase, it has already recovered half of it. My only concern, as mentioned in other reviews, is that I hope the author can integrate all currency pairs into a single chart. I’m running multiple EAs, including ONE MAN ARMY DOUBLE SHOT. Although my VPS can barely handle it, the MT5 client occasionally closes automatically due to memory issues, and sometimes I don’t notice it for a long time. I hope the author can take this into consideration.

DozerTrader 2025.11.29 01:46 
 

Got this at launch because Ihor is simply that good at creating reversion EAs. Keen to test this one out as well before adding to my portfolio proper. So far from backtests seems like Razor is the one with best Return/DD and decent CAGR and net profit, and knife is most diversified. will test more and see. and is good to note that Ihor does not simply abandon his previous EAs, he constantly updates them too while creating new ones. When does he sleep? nobody knows...one thing though Ihor, would be good if you can consolidate all the forex pairs into one chart so that we only need to open one chart and load one set file (you can combine the set files into 1 set file with different symbol fields), this way my VPS wont be overloaded running way too many charts because many of us run several of your EAs...

Kali 2025.12.25 17:30 
 

Great EA, but agree with the others that charts need to be consolidated into one. My VPS cannot handle it otherwise. I will update my review when this feature is included.

Kali
319
Kali 2025.12.25 17:30 
 

Great EA, but agree with the others that charts need to be consolidated into one. My VPS cannot handle it otherwise. I will update my review when this feature is included.

liganss
511
liganss 2025.12.15 19:42 
 

Excellent, this is the third EA I've purchased from the author. The previous EAs were all long-term, and I ran them with a broker that charges high overnight fees. Sometimes, even when the trades were profitable, the overnight fees took up the majority of the gains. Therefore, I think this one is really great. Although it experienced a minor drawdown after purchase, it has already recovered half of it. My only concern, as mentioned in other reviews, is that I hope the author can integrate all currency pairs into a single chart. I’m running multiple EAs, including ONE MAN ARMY DOUBLE SHOT. Although my VPS can barely handle it, the MT5 client occasionally closes automatically due to memory issues, and sometimes I don’t notice it for a long time. I hope the author can take this into consideration.

ambighen
473
ambighen 2025.12.03 16:17 
 

Have had some successful trades already after just a few days, matching the backtest. I have been using another EA from this author with success as well. Giving 4 stars because of the lack of a One Chart Setup, to run all symbols from one chart. Having to open an individual chart for each symbol is seriously cumbersome and slowing down my VPS to the point where it keeps crashing, and I will now likely have to upgrade my RAM and therefore spend at least twice as much money each month on the VPS. There are several EAs which manage to run all symbols from one chart, so we know it is possible. I hope the author can spend time upgrading his EAs to do it as well.

Michael John Malkinson
700
Michael John Malkinson 2025.11.30 20:56 
 

Okay so far I'm a little disappointed with this EA for a handful of reasons - First it just took a big bunch of losses all in a row (It matches the live signal of the author). Obviously thats just unlucky timing, but still, its never nice to lose money so soon with an EA - hopefully it will continue up afterwards.

Second reason - This is another reversal EA by Ihor. So with this EA, Swing master, Bomber Corp, and One Man Army - it's getting a little tedious that they all essentially try to do the same thing and trade reversals, just all in slightly different ways. It does make me wonder if its just a bit of a cash grab at this point releasing new EA's each time. Surely if theyre all trying to do reversals, these could have all just been updates essentially to swing master or another EA. Many other authors add new strategys to existing EA's, without releasing a full new EA.

On this same note im also a little disappointed that the name of the live signal being Pips Hunter Scalper, i was expecting a quick scalp strategy, taking small often profits, but really it seems to just do the same as IHOR other EA's. In theory I could get rid of all the others, just run One Man Army Double Shot (The best one IMO) with a higher risk and lot size and have saved the money on the others.

Anyway, my review is Neutral so far. It wouldnt be fair to give it a 1 star, as hopefully it will make money in the long run - but there's still the disappointments as listed above.

DozerTrader
94
DozerTrader 2025.11.29 01:46 
 

Got this at launch because Ihor is simply that good at creating reversion EAs. Keen to test this one out as well before adding to my portfolio proper. So far from backtests seems like Razor is the one with best Return/DD and decent CAGR and net profit, and knife is most diversified. will test more and see. and is good to note that Ihor does not simply abandon his previous EAs, he constantly updates them too while creating new ones. When does he sleep? nobody knows...one thing though Ihor, would be good if you can consolidate all the forex pairs into one chart so that we only need to open one chart and load one set file (you can combine the set files into 1 set file with different symbol fields), this way my VPS wont be overloaded running way too many charts because many of us run several of your EAs...

Ibrahim Siraz
800
Ibrahim Siraz 2025.11.28 14:16 
 

用户没有留下任何评级信息

