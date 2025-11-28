EA Pips Hunter
在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道：
- PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。
- 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。
- 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。
使用說明 — 如何使用
核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯
- PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , Swing-Reversal 邏輯——在修正回調中精準入場
- 每位購買者都可收到三個不同投資組合的設置檔案：「Katana」、「Knife」和「Razor」。這能讓你在交易賬戶上構建不同的設定組合，最大程度分散交易結果。
- 所有運作基於 M15 時間週期，使交易快速、有結構，無需持倉多日。
- 平均持倉時間：約 17 小時。無需久等，也不會累積趨勢風險。
- 從不使用馬丁格爾、網格或加倉平均。
- 每筆交易都由硬性止損保護。
- 動態止損演算法可在快速市場中降低虧損。
- 對點差不敏感（但建議使用 RAW/ECN 賬戶）。
- 可在全球任何經紀商運作（美國、歐洲、英國、亞洲）。
- 完全符合 FIFO 規則。
- 適用任何槓桿（1:30 至 1:1000）。
- 最低啟動資金：200 USD。
- 真實監控證明其穩定性
- 大量信號歷史清楚呈現在行情圖表上
- 回測反映真實交易行為
- 不依賴人工優化
- 日內結構避免長期趨勢暴露
- 雙策略結合提升適應性
- 極高安全性與嚴格風險控制
- 適用任何經紀商、任何槓桿、任何地區
重要提示
雖然沒有任何 EA 能完全消除市場風險，但 PipsHunter 經過設計，能避免災難性情況 —— 透過硬性止損保護，且永不使用馬丁格爾或加倉平均這類危險方法。
結論
PipsHunter 是一款乾淨、誠實、透明的日內交易系統，專為追求：
- 穩定性
- 安全性
- 真實監控
- 無套路
- 無曲線擬合
- 的交易者而打造。
如果你重視真正無炒作的算法交易 —— PipsHunter 就是為你準備的！
Excellent, this is the third EA I've purchased from the author. The previous EAs were all long-term, and I ran them with a broker that charges high overnight fees. Sometimes, even when the trades were profitable, the overnight fees took up the majority of the gains. Therefore, I think this one is really great. Although it experienced a minor drawdown after purchase, it has already recovered half of it. My only concern, as mentioned in other reviews, is that I hope the author can integrate all currency pairs into a single chart. I’m running multiple EAs, including ONE MAN ARMY DOUBLE SHOT. Although my VPS can barely handle it, the MT5 client occasionally closes automatically due to memory issues, and sometimes I don’t notice it for a long time. I hope the author can take this into consideration.