Swing Master EA
- Asesores Expertos
- Ihor Otkydach
- Versión: 4.0
- Actualizado: 20 agosto 2025
- Activaciones: 10
Te presento un EA, construido sobre mi sistema manual de trading — Algo Pumping. Le metí una buena mejora a esta estrategia, le añadí extras clave, filtros, y tecnología de primera, y ahora lanzo al mercado este bot que:
- Opera con el avanzado algoritmo de Algo Pumping Swing Trading,
- Coloca órdenes Stop Loss para proteger tu cuenta,
- Funciona perfecto tanto para "Prop Firm Trading" como para "Personal Trading",
- No usa martingala ni grids pesados,
- Se mueve en el timeframe M15 (próximamente también en H1 y H4),
- Opera en 15 pares de divisas al mismo tiempo: AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF,
- No usa estrategias de rompimiento (olvídate de las entradas locas),
- Funciona sin necesidad de ejecuciones ultrarrápidas ni latencia mínima,
- Puedes arrancar con un depósito mínimo de solo 200 dólares,
- Soporta cualquier apalancamiento: 1:30, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, hasta 1:1000 — ¡lo que tengas disponible!
Ajustes por defecto para probar en AUDCAD M15
Señal en vivo «Swing Master Incubator» - https://www.mql5.com/en/signals/2304764?source=Site+Profile+Seller (cartera multidivisa de 15 pares de divisas)
Señal en vivo «Swing experimental M15» - https://www.mql5.com/en/signals/2310081?source=Site+Profile+Seller (cartera multidivisa de 8 pares de divisas)
Guía de configuración paso a paso + archivos listos para configurar rápidamente están aquí - https://www.mql5.com/es/blogs/post/762428
¡La diversificación manda!
La verdadera fuerza de este EA es su mega diversificación.
Quizá no te haga millonario con un solo par, pero al manejar 15 pares a la vez, el crecimiento de la cuenta es mucho más estable y sólido.
¡Basta de quemarte en el backtesting infinito — mira cómo este bot rinde de verdad en cuentas reales!
Estrategia Swing + Motor de trading avanzado
¿Qué lleva dentro? Este EA opera en reversas de Swing. Por si no lo tienes claro: un Swing es cuando el precio marca un nuevo HIGH o LOW local y luego retrocede. Cuando el bot detecta un patrón válido, entra al mercado buscando ese pullback hacia la media. Swing Master EA usa un set mejorado de herramientas: Bollinger Bands modificadas, RSI, medias móviles y un indicador profesional de Swing. Además analiza la volatilidad actual y la distancia al nivel de take profit, asegurando que cada operación tenga buen margen de movimiento.
Roadmap de evolución del Swing Master EA
Siempre estoy mejorando mis productos, y este bot no será la excepción. Los siguientes pasos son:
- Paso 1: Añadir estrategia de "Trading de posición" — podrás operar movimientos más largos en H1 y H4 (los archivos configurados para H1 están listos, puedes descargarlos desde la página del manual)
- Paso 2: Activar modo de "Ligero Promedio" — el bot abrirá 2-3 órdenes por activo, ideal para quienes buscan un crecimiento de cuenta más dinámico.
¡Vamos por esos profits, colega!
It seems I've finally reached the destination. It's been a long journey—wandering through uncharted terrain, chasing mirages labeled as “guaranteed profits,” and nearly handing over my wallet to promises wrapped in magic words. Amid countless systems that ignored improvement and focused more on flashy slogans than actual performance, I’ve finally encountered something real. Here, there are no illusions leading you astray, no graveyards of abandoned code. It’s like an oasis in the middle of the desert—quiet, stable, and alive with trust. Someday, I may need to seek a new path again. But for now, I can draw water here, rest, and plan my next step with peace of mind.