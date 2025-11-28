EA Pips Hunter

技術的な詳細に入る前に、知っておくべきことが二つあります。

  • PipsHunter は実資金のモニタリングシグナルによって確認されています。EA は実際のリアル口座（Pepperstone）で数ヶ月間稼働しており、モニタリングは完全に公開されています。シミュレーションなし、隠し口座なし、「完璧なバックテストだけ」もありません。リアルトレードの結果が性能を証明しています。
  • バックテストは100%正直です。カーブフィッティングなし、履歴操作なし、非現実的なモデリングなし。ストラテジーテスターで見える動作は、リアルトレードでの動作と完全に同じです。マジックも、黄金の粉のようなトリックもありません。時間によって証明された戦略が、リアルでもテスターでも継続して機能しているだけです。
  • この理由により、PipsHunter は MQL5 マーケットで最も透明で正直な EA の一つであり、「人工的なブーストなしで、安全で安定したリアルトレードシステムを構築する」という一つの原則で作られています。
  • このロボットは安全であるだけではなく、ストップロスの厳格な保護と、マーチンゲールやナンピンの完全な不使用によって「超安全」です。

コア戦略: インストラデイ・スキャルピング + スイングリバーサルロジック

  • PipsHunter は2つのプロフェッショナル戦略を一つのエンジンに組み合わせています。デイトレードロジック（短期値動きの捕捉）とスイングリバーサルロジック（修正的プルバックでの精密なエントリー）です。
  • 購入者には「Katana」「Knife」「Razor」の3種類のポートフォリオを作成できるセットファイルが提供されます。これにより、さまざまな設定の組み合わせを口座上で再現し、トレード結果の最大限の分散が可能になります。
  • すべて M15 タイムフレームで動作し、数日間ポジションを保持することなく、迅速で構造化されたトレードが可能です。
  • 平均保有時間は約17時間。無駄な待ち時間なし、トレンド蓄積リスクなし。
  • マーチンゲールなし、グリッドなし、ナンピンなし ― 一切使用しません。
  • すべての取引はハードストップロスで保護されています。
  • ダイナミックストップロスアルゴリズムが高速市場での損失を低減します。
  • スプレッドに敏感ではありません（RAW/ECN が推奨ですが必須ではありません）。
  • 世界中のどのブローカーでも動作します（米国、欧州、英国、アジア）。
  • 完全 FIFO 対応。
  • レバレッジ 1:30 〜 1:1000 のどれでも運用可能。
  • 必要資金は 200 USD から。

なぜトレーダーが PipsHunter を選ぶのか

  • リアルモニタリングが安定性を証明。
  • つまり、シグナルの豊富な履歴がチャート上に明確に反映されるべきということです。
  • バックテストは本物のトレード挙動を反映。
  • 人工的な最適化に依存しません。
  • インストラデイ構造により長期トレンドへの危険な露出を回避。
  • 2つの戦略を統合することで高い適応性を実現。
  • 厳格なリスク管理に基づく超安全な実行。
  • どのブローカー、どのレバレッジ、どの地域でも問題なく動作。

重要な注意点
 どんな EA でも市場リスクを完全に排除することはできません。しかし PipsHunter は、ハードストップロスと、マーチンゲールやナンピンといった危険手法を一切使わないことで、破滅的なシナリオを回避するよう設計されています。

結論

PipsHunter は以下を求めるトレーダーのために作られた、クリーンで正直で透明性の高いインストラデイシステムです。

  • 安定性
  • 安全性
  • リアルモニタリング
  • トリックなし
  • カーブフィッティングなし

ハイプなしの本物のアルゴリズムトレードを重視するなら、PipsHunter はあなたのための EA です。


レビュー 6
liganss
511
liganss 2025.12.15 19:42 
 

Excellent, this is the third EA I've purchased from the author. The previous EAs were all long-term, and I ran them with a broker that charges high overnight fees. Sometimes, even when the trades were profitable, the overnight fees took up the majority of the gains. Therefore, I think this one is really great. Although it experienced a minor drawdown after purchase, it has already recovered half of it. My only concern, as mentioned in other reviews, is that I hope the author can integrate all currency pairs into a single chart. I’m running multiple EAs, including ONE MAN ARMY DOUBLE SHOT. Although my VPS can barely handle it, the MT5 client occasionally closes automatically due to memory issues, and sometimes I don’t notice it for a long time. I hope the author can take this into consideration.

DozerTrader
94
DozerTrader 2025.11.29 01:46 
 

Got this at launch because Ihor is simply that good at creating reversion EAs. Keen to test this one out as well before adding to my portfolio proper. So far from backtests seems like Razor is the one with best Return/DD and decent CAGR and net profit, and knife is most diversified. will test more and see. and is good to note that Ihor does not simply abandon his previous EAs, he constantly updates them too while creating new ones. When does he sleep? nobody knows...one thing though Ihor, would be good if you can consolidate all the forex pairs into one chart so that we only need to open one chart and load one set file (you can combine the set files into 1 set file with different symbol fields), this way my VPS wont be overloaded running way too many charts because many of us run several of your EAs...

Kali
329
Kali 2025.12.25 17:30 
 

Great EA, but agree with the others that charts need to be consolidated into one. My VPS cannot handle it otherwise. I will update my review when this feature is included.

Kali
329
Kali 2025.12.25 17:30 
 

Great EA, but agree with the others that charts need to be consolidated into one. My VPS cannot handle it otherwise. I will update my review when this feature is included.

liganss
511
liganss 2025.12.15 19:42 
 

Excellent, this is the third EA I've purchased from the author. The previous EAs were all long-term, and I ran them with a broker that charges high overnight fees. Sometimes, even when the trades were profitable, the overnight fees took up the majority of the gains. Therefore, I think this one is really great. Although it experienced a minor drawdown after purchase, it has already recovered half of it. My only concern, as mentioned in other reviews, is that I hope the author can integrate all currency pairs into a single chart. I’m running multiple EAs, including ONE MAN ARMY DOUBLE SHOT. Although my VPS can barely handle it, the MT5 client occasionally closes automatically due to memory issues, and sometimes I don’t notice it for a long time. I hope the author can take this into consideration.

ambighen
473
ambighen 2025.12.03 16:17 
 

Have had some successful trades already after just a few days, matching the backtest. I have been using another EA from this author with success as well. Giving 4 stars because of the lack of a One Chart Setup, to run all symbols from one chart. Having to open an individual chart for each symbol is seriously cumbersome and slowing down my VPS to the point where it keeps crashing, and I will now likely have to upgrade my RAM and therefore spend at least twice as much money each month on the VPS. There are several EAs which manage to run all symbols from one chart, so we know it is possible. I hope the author can spend time upgrading his EAs to do it as well.

Michael John Malkinson
700
Michael John Malkinson 2025.11.30 20:56 
 

Okay so far I'm a little disappointed with this EA for a handful of reasons - First it just took a big bunch of losses all in a row (It matches the live signal of the author). Obviously thats just unlucky timing, but still, its never nice to lose money so soon with an EA - hopefully it will continue up afterwards.

Second reason - This is another reversal EA by Ihor. So with this EA, Swing master, Bomber Corp, and One Man Army - it's getting a little tedious that they all essentially try to do the same thing and trade reversals, just all in slightly different ways. It does make me wonder if its just a bit of a cash grab at this point releasing new EA's each time. Surely if theyre all trying to do reversals, these could have all just been updates essentially to swing master or another EA. Many other authors add new strategys to existing EA's, without releasing a full new EA.

On this same note im also a little disappointed that the name of the live signal being Pips Hunter Scalper, i was expecting a quick scalp strategy, taking small often profits, but really it seems to just do the same as IHOR other EA's. In theory I could get rid of all the others, just run One Man Army Double Shot (The best one IMO) with a higher risk and lot size and have saved the money on the others.

Anyway, my review is Neutral so far. It wouldnt be fair to give it a 1 star, as hopefully it will make money in the long run - but there's still the disappointments as listed above.

DozerTrader
94
DozerTrader 2025.11.29 01:46 
 

Got this at launch because Ihor is simply that good at creating reversion EAs. Keen to test this one out as well before adding to my portfolio proper. So far from backtests seems like Razor is the one with best Return/DD and decent CAGR and net profit, and knife is most diversified. will test more and see. and is good to note that Ihor does not simply abandon his previous EAs, he constantly updates them too while creating new ones. When does he sleep? nobody knows...one thing though Ihor, would be good if you can consolidate all the forex pairs into one chart so that we only need to open one chart and load one set file (you can combine the set files into 1 set file with different symbol fields), this way my VPS wont be overloaded running way too many charts because many of us run several of your EAs...

Ibrahim Siraz
800
Ibrahim Siraz 2025.11.28 14:16 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

