EA Pips Hunter
- エキスパート
- Ihor Otkydach
- バージョン: 2.3
- アップデート済み: 12 12月 2025
- アクティベーション: 10
リアルモニタリング。正直なテスト。ハイプなし。
技術的な詳細に入る前に、知っておくべきことが二つあります。
- PipsHunter は実資金のモニタリングシグナルによって確認されています。EA は実際のリアル口座（Pepperstone）で数ヶ月間稼働しており、モニタリングは完全に公開されています。シミュレーションなし、隠し口座なし、「完璧なバックテストだけ」もありません。リアルトレードの結果が性能を証明しています。
- バックテストは100%正直です。カーブフィッティングなし、履歴操作なし、非現実的なモデリングなし。ストラテジーテスターで見える動作は、リアルトレードでの動作と完全に同じです。マジックも、黄金の粉のようなトリックもありません。時間によって証明された戦略が、リアルでもテスターでも継続して機能しているだけです。
- この理由により、PipsHunter は MQL5 マーケットで最も透明で正直な EA の一つであり、「人工的なブーストなしで、安全で安定したリアルトレードシステムを構築する」という一つの原則で作られています。
- このロボットは安全であるだけではなく、ストップロスの厳格な保護と、マーチンゲールやナンピンの完全な不使用によって「超安全」です。
コア戦略: インストラデイ・スキャルピング + スイングリバーサルロジック
- PipsHunter は2つのプロフェッショナル戦略を一つのエンジンに組み合わせています。デイトレードロジック（短期値動きの捕捉）とスイングリバーサルロジック（修正的プルバックでの精密なエントリー）です。
- 購入者には「Katana」「Knife」「Razor」の3種類のポートフォリオを作成できるセットファイルが提供されます。これにより、さまざまな設定の組み合わせを口座上で再現し、トレード結果の最大限の分散が可能になります。
- すべて M15 タイムフレームで動作し、数日間ポジションを保持することなく、迅速で構造化されたトレードが可能です。
- 平均保有時間は約17時間。無駄な待ち時間なし、トレンド蓄積リスクなし。
- マーチンゲールなし、グリッドなし、ナンピンなし ― 一切使用しません。
- すべての取引はハードストップロスで保護されています。
- ダイナミックストップロスアルゴリズムが高速市場での損失を低減します。
- スプレッドに敏感ではありません（RAW/ECN が推奨ですが必須ではありません）。
- 世界中のどのブローカーでも動作します（米国、欧州、英国、アジア）。
- 完全 FIFO 対応。
- レバレッジ 1:30 〜 1:1000 のどれでも運用可能。
- 必要資金は 200 USD から。
なぜトレーダーが PipsHunter を選ぶのか
- リアルモニタリングが安定性を証明。
- つまり、シグナルの豊富な履歴がチャート上に明確に反映されるべきということです。
- バックテストは本物のトレード挙動を反映。
- 人工的な最適化に依存しません。
- インストラデイ構造により長期トレンドへの危険な露出を回避。
- 2つの戦略を統合することで高い適応性を実現。
- 厳格なリスク管理に基づく超安全な実行。
- どのブローカー、どのレバレッジ、どの地域でも問題なく動作。
重要な注意点
どんな EA でも市場リスクを完全に排除することはできません。しかし PipsHunter は、ハードストップロスと、マーチンゲールやナンピンといった危険手法を一切使わないことで、破滅的なシナリオを回避するよう設計されています。
結論
PipsHunter は以下を求めるトレーダーのために作られた、クリーンで正直で透明性の高いインストラデイシステムです。
- 安定性
- 安全性
- リアルモニタリング
- トリックなし
- カーブフィッティングなし
ハイプなしの本物のアルゴリズムトレードを重視するなら、PipsHunter はあなたのための EA です。
Excellent, this is the third EA I've purchased from the author. The previous EAs were all long-term, and I ran them with a broker that charges high overnight fees. Sometimes, even when the trades were profitable, the overnight fees took up the majority of the gains. Therefore, I think this one is really great. Although it experienced a minor drawdown after purchase, it has already recovered half of it. My only concern, as mentioned in other reviews, is that I hope the author can integrate all currency pairs into a single chart. I’m running multiple EAs, including ONE MAN ARMY DOUBLE SHOT. Although my VPS can barely handle it, the MT5 client occasionally closes automatically due to memory issues, and sometimes I don’t notice it for a long time. I hope the author can take this into consideration.