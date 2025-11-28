Enslaver Ihor Otkydach 3.6 (5) エキスパート

残り 6 個、価格は 399ドル 次回価格は 499ドル インストールおよび設定マニュアルはこちらです – https://www.mql5.com/ja/blogs/post/763483 私がEnslaver EAを気に入っている理由、そしてあなたもきっと気に入る理由： すべての取引にはストップロスが設定されており、資金保護が徹底されています プロップファームでの取引にも使用可能です Enslaver EAはストップロスに達するまで待たず、価格が平均値に戻った時点で、利益または損失に関係なく市場から退出します 8つの通貨ペアに対応したマルチカレンシー型のEAで、1つの通貨ペアが損失でも、他のペアが利益を出してカバーできます スプレッドの大きさに依存しません 注文の実行スピードにも依存しません 始めるのに多額の資金は不要です（200ドルで十分です） 高いレバレッジは不要です 米国、欧州、アジアなど、どのブローカーでも使用可能です。FIFOなどの厳しい規制にも対応しています ヘッジ口座とネッティング口座の両方に対応しています Enslaver EAの概要： Enslaver EAは、