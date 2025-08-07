Bomber Corporation EA
- Asesores Expertos
- Ihor Otkydach
- Versión: 2.1
- Actualizado: 22 septiembre 2025
- Activaciones: 10
Te presento el Asesor Experto que desarrollé en respuesta a las numerosas solicitudes de los usuarios de mi estrategia e indicador personalizado Divergence Bomber.
He creado el Asesor Experto "Bomber Corporation" basado en mi algoritmo original de detección y operación con divergencias en el MACD. Este sistema de trading algorítmico automatizado:
- Cumple con los requisitos de los brokers americanos, europeos y asiáticos (funciona con cualquier broker MT5)
- No utiliza martingala ni técnicas de promediado
- Cada operación está protegida con una orden de stop loss
- Opera con una cartera multimoneda altamente diversificada
- Funciona en los marcos temporales H1 y M15
- Apto tanto para cuentas personales como para trading con capital de prop firms
- No requiere un gran capital inicial (capital mínimo recomendado: 200 USD)
- No requiere un alto apalancamiento (apalancamiento mínimo: 1:30)
Actualizaciones y mejoras planificadas para el Asesor Experto Bomber Corporation:
- Incorporación de una cartera H1 Multitrade (2 a 3 operaciones simultáneas basadas en señales adicionales)
- Carteras scalping en M15 con una sola operación
- Cartera scalping en M15 con 2 a 3 operaciones simultáneas basadas en señales adicionales
- Adición de nuevos activos: metales, criptomonedas, índices
- Implementación de un algoritmo para operar con órdenes pendientes
Bomber Corporation EA has been an excellent addition to my trading arsenal. What sets it apart is not only the long-term consistency and safe trading principles, but also the developer’s genuine dedication and continuous contribution to the community. It’s clear that this EA is built with traders’ long-term success in mind. Although the growth may be slow at times, it is steady — and that’s exactly what makes it trustworthy. No reckless risks, no dangerous drawdowns — just disciplined, sustainable progress. Over time, this kind of consistency matters far more than quick wins that never last. What I appreciate most is the encouragement factor: this EA gives me confidence to stay patient and disciplined, knowing that steady growth is the real path to lasting success. The developer’s passion and support for the trading community make the journey even more motivating. If you value safety, long-term consistency, and a system you can actually trust, Bomber Corporation EA is the way to go. i genuinely highly recommend, no doubt at all. Keep up the good work Ihor, and i sincerely thank you for your relentless contribution to this community.